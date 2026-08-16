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"Arnautovićeva plata? Ja sam igrao za 4.000 evra": Bivši špic Zvezde se javno oglasio poslije prozivke

"Arnautovićeva plata? Ja sam igrao za 4.000 evra": Bivši špic Zvezde se javno oglasio poslije prozivke

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Marko Arnautović se našao u poređenju sa nekadašnjim korpulentnim napadačem Crvene zvezde Petrom Orlandićem, a vrlo brzo se javio Crnogorac i prokomentarisao cijelu situaciju.

Orlandic o arnautovicu igrao sam za 4000 u zvezdi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda preživljava ozbiljnu krizu nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šamoiona, a osim sada već bivšeg trenera Dejana Stankovića na udaru su i neki nosioci igre. Jedan od njih je Marko Arnautović koji je došao kao najveće pojačanje u posljednjih nekoliko decenija, a kako do sada nije opravdao očekivanja jedna navijačka stranica se oglasila i kritikovala Arnautovića. 

"Treba provjeriti, ali prilično sam siguran da su Orlandić i Sikimić dali više golova u dresu Crvene zvezde od Arnautovića. Pritom su imali manju platu od Arnautovićevog frizera", pisalo je u statusu na Fejsbuku ispod koga se javio - upravo Petar Orlandić. 

"Imao sam platu 4.000 evra, a frizer me šišao u Vojvode Stepe za 400 dinara. Tako da, možete da me volite ili ne - imate puno pravo. Ni kod kuće me ne vole svi. Šalu na stranu, ljudi - ja sam zaista osjetio taj klub i njegove navijače. Osvojio sam titulu, davao golove i uživao u svakom trenutku. To je ono što se na kraju pamti. Da sam imao malo veću minutažu, možda bi bilo i više golova... a možda i više para. A što se tiče poređenja - Zvijezda je Zvijezda", napisao je u svom odgovoru Petar Orlandić. 

Izvor: Facebook

Ko je dao više golova - Arnautović ili Orlandić? 

Marko Arnautović je na 38 mečeva za Crvenu zvezdu dao 12 golova i imao 9 asistencija. Stameni crnogorski napadač Petar Orlandić je sa druge strane na sličnom uzorku od 34 meča, mada sa dosta manje odigranih minuta, dao 15 golova i imao 1 asistenciju.

Ko je Petar Orlandić? 

Petar Orlandić je napadač iz Podgorice koji se probio golovima za Zetu. Nakon što je u Golubovcima postao najbolji strelac crnogorske lige otišao je na šest mjeseci u Hapoel iz Tel Aviva ali se nije zadržao. Potom je ostavio transfer karijere i došao je u Crvenu zvezdu.

Osvojio je titulu u sezoni 2015/16 sa crveno-bijelima, a onda je otišao u Portugal gdje je zaigrao za Uniao Leiriju. Potom je igrao za Tijanšin Leoparde u Kini, Birikaru na Malti i Sukotai u Tajlandu. Kratko se zadržao u Spartaku izTranve, a onda se vratio u Zetu. Igrao je za Zvijezdu iz Ugljevika, Olimpik iz Ulcinja i Podgoricu prije završetka karijere u FK Jezeru.

(MONDO)

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Koškanje Crnomarkovića i Arnautovića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Tagovi

Marko Arnautović FK Crvena zvezda

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