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Zvezdi sudi Norvežanin koga Delije ne pamte po dobru

Zvezdi sudi Norvežanin koga Delije ne pamte po dobru

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju evropski put protiv Viktorije iz Plzenja u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Poznate sudije za dvomeč Zvezde i Viktorije: Norvežanin na Marakani, Holanđanin sudi revanš Izvor: Ilija Ilić/Kurir

Fudbaleri Crvene zvezde će morati brzo da prebole poraz od Hapoel Berševe i eliminaciju iz kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto ih čeka plej-of dvomeč za plasman u Ligu Evrope, protiv Viktorije iz Plzenja.

Sada je poznato ko će dijeliti pravdu na stadionu "Rajko Mitić" 20. avgusta od 20 časova. U pitanju je norveški arbitar Espen Eskas, koji je dobro poznat Delijama.

Eskas je ranije sudio Crvenoj zvezdi 2024. godine protiv Barselone i prošle sezone protiv Brage, kada je srpski šampion u obje utakmice bio poražen.

UEFA je donijela odluku i o revanšu koji se igra 27. avgusta od 19 sati u Plzenju i taj duel će suditi Holanđanin Dani Makeli. Makeli je prethodno sudio Zvezdi protiv Jang Bojsa 2019. i 2023. godine.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope

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