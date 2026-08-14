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Evo koliko je Borac dosad zaradio! Solidna suma već u džepu, slijedi borba za milione!

Evo koliko je Borac dosad zaradio! Solidna suma već u džepu, slijedi borba za milione!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Borac je napravio veliki uspjeh plasmanom u plej-of Konferencijske lige, ali i obezbijedio značajan priliv u klupsku kasu.

Koliko je Borac zaradio plasman u plej-of Konferencijske lige Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Fudbaleri banjalučkog Borca napravili su veliki korak ka novom učešću u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Nakon što su poslije velike drame, produžetaka i penala na krilima dvojice tinejdžera, Mladena Jurkasa i Mateja Deketa, eliminisali bjeloruski ML Vitebsk izabranici Vinka Marinovića su se plasirali u plej- of Konferencijske lige.

Posljednja prepreka pred ulazak u ligašku fazu Konferencijske lige biće islandski Vikingur, koji je u kvalifikacijama za Ligu Evrope poražen od švajcarskog Tuna.

Banjalučki klub plasmanom u plej-of Konferencijske lige obezbijedio je solidan priliv u klupsku kasu, a duel protiv Islanđana mogao bi im donijeti milione.

Plasmanom u plej-of Borac je zaradio 1.625.000 evra i to je garantovani iznos čak i da ne uspije da prođe u ligašku fazu. Od tog iznosa 700.000 evra odnosi se na učešće u četiri kvalifikaciona kruga (4 x 175.000), 175.000 evra iznosi bonus za aktuelne šampione država koji se ne domognu ligaške faze nekog takmičenja, a 750.000 iznosi nagrada za poražene učesnike plej-ofa.

Ukoliko prođe Vikingur šampion BIH neće dobiti posljednje dvije stavke, ali će, naravno, dobiti mnogo više novca.

U slučaju da Borac ponovi uspjeh iz sezone 2024/25 i plasira se u ligašku fazu Konferencijske lige zaradiće 3.870.000 evra. Od toga se 700.000 evra odnosi na učešće u četiri kvalifikaciona kruga, a 3.170.000 evra je nagrada za učesnike ligaške faze.

Učešće u ligaškom dijelu donosi i mogućnost za dodatnu zaradu. Svaka pobjeda donosi 400.000 evra, a svaki remi u ligaškoj fazi donosi 133.000 evra.

Tu je i novac koji se dijeli na osnovu TV prava i koeficijenta, a projekcije su da banjalučki klub učešćem u Konferencijskoj ligi može da dobije između 150.000 i 400.000 evra po ovom osnovu. Tu je i nagrada za konačni plasman, zagarantovano je 28.000 evra za 36. poziciju na tabeli, a taj iznos se uvećava za 28.000 evra za svaku poziciju iznad.

BONUS VIDEO: Penal-serija protiv ML VItebsk - Borac

Pogledajte

00:54
Penal-serija ML Vitebsk - Borac
Izvor: MONDO/Dragan Šutvić
Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

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Tagovi

FK Borac fudbal Konferencijska liga

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