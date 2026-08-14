Srbija se kandidovala za Evropsko prvenstvo 2034: Sa bivšim Ex-Yu državama sprema spektakl

Srbija, Makedonija i Slovenija podnijele su zajedničku kandidaturu za EHF EURO 2034, ističući spremnost za organizaciju na najvišem nivou.

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Srpski rukometni savez i savezi Makedonije i Slovenije zvanično su podnijeli kandidaturu za organizaciju muškog EHF EURO 2034, potvrđeno je na sajtu srpskog saveza. Ono što se najavljivalo prethodnih dana dobilo je sada i konačnu potvrdu, pa sada predstoji "borba" za domaćinstvo. Posljednje koje je naša zemlja imala bilo je 2012. godine.

"Sva tri saveza ističu punu spremnost da u procesu kandidature i eventualne organizacije prvenstva u potpunosti poštuju pravila i smjernice Evropske rukometne federacije (EHF), kao i da ispune sve neophodne organizacione, infrastrukturne i druge uslove za održavanje takmičenja na najvišem nivou", navodi se u saopštenju Srpskog rukometnog saveza ispred kog je predsjednik Božidar Đurović istakao da sve tri zemlje imaju "kapacitete potrebne za organizaciju jednog od najvećih rukometnih događaja".

"Poslije niza sastanaka i dogovora koji smo postigli, došao je trenutak da sva tri saveza zvanično podnesu zajedničku kandidaturu za organizaciju EHF EURO 2034. Vjerujem da sve tri federacije imaju organizacione kapacitete, iskustvo i ljudske resurse da jedno ovako veliko takmičenje organizuju na najvišem nivou. Naša kandidatura obuhvata kompletnu infrastrukturu potrebnu za organizaciju prvenstva, od dvorana, hotela i svih ostalih segmenata neophodnih za održavanje jednog velikog međunarodnog takmičenja. Vjerujem da će naša zajednička kandidatura biti najozbiljnija. U ovom trenutku teško je govoriti o tome da li će biti još prijava i kakva će biti konačna odluka EHF-a, ali ono što mogu da kažem jeste da ćemo zajedničkim snagama učiniti sve da našu kandidaturu predstavimo na najbolji mogući način i pokažemo EHF-u da smo najbolje rješenje za organizaciju jednog tako velikog događaja", rekao je Đurković.

Poruka iz Makedonije

"Za mene predstavlja posebnu čast i zadovoljstvo što Rukometna federacija Makedonije pravi još jedan značajan korak naprijed i što, zajedno sa rukometnim savezima Srbije i Slovenije, učestvuje u zajedničkoj kandidaturi za organizaciju muškog EHF EURO 2034. Vjerujem da sve tri federacije, sa svojim bogatim iskustvom, kapacitetima i rukometnom tradicijom, imaju sve preduslove da odgovore zahtjevima i standardima Evropske rukometne federacije i uspješno organizuju Evropsko prvenstvo na najvišem nivou. Makedonija je rukometna zemlja. Rukomet je decenijama duboko utkan u našu sportsku tradiciju i istoriju, stvarajući generacije uspješnih rukometaša i rukometašica. Svojom popularnošću, kao i rezultatima ostvarenim na evropskom i svjetskom nivou, slobodno mogu da kažem da je rukomet sport broj jedan u Makedoniji i da to ostaje. Za nas je ova kandidatura prilika za još jedan veliki iskorak i potvrda da Makedonija ima kapacitet da bude dio organizacije najvećih evropskih rukometnih događaja. Nadamo se da će naša zajednička kandidatura dobiti povjerenje i da ćemo 2034. godine, zajedno sa Srbijom i Slovenijom, biti uspješni domaćini EHF EURO", rekao je predsjednik Rukometne federacije Makedonije Aleksandar Stefanov.

Poruka iz Slovenije

"Želja rukometnih saveza Slovenije, Srbije i Severne Makedonije je da zajedničkim snagama organizujemo muško Evropsko prvenstvo EHF EURO 2034, jer vjerujemo da za takav projekat imamo mnogo znanja, iskustva, kvalitetnu infrastrukturu i, prije svega, snažnu rukometnu tradiciju. Evropskoj rukometnoj federaciji izrazili smo zajedničku nameru, a pred nama je period u kojem će sva tri saveza blisko sarađivati i zajednički uložiti sve neophodne napore kako bismo pripremili kvalitetnu i konkurentnu kandidaturu. Naš cilj je da EHF-u predstavimo projekat koji će pokazati da možemo da organizujemo Evropsko prvenstvo na najvišem nivou i reprezentacijama i navijačima ponudimo odlične uslove. Sva tri saveza spremna su da sarađuju kako međusobno, tako i sa svim nadležnim institucijama i gradovima koji će biti uključeni u projekat, jer on daleko prevazilazi okvire sporta i zemljama domaćinima i gradovima donosi brojne pozitivne efekte, za koje vjerujem da ćemo ih svi zajedno na najbolji način iskoristiti. Naravno, imamo i visoke takmičarske ciljeve, za šta imamo osnov u aktuelnim rezultatima seniorske reprezentacije, kao i mladih i kadetskih selekcija ovog ljeta. Za mnoge njihove članove, za osam godina biće pravo vrijeme da zablistaju i na seniorskoj sceni", rekao je predsjednik Rukometnog saveza Slovenije Bor Rozman.