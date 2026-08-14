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Novak Đoković: "Ljudi, ovo mi se nije desilo već dvije godine"

Novak Đoković: "Ljudi, ovo mi se nije desilo već dvije godine"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković otkriva da se dvije godine nije osjećao ovako kako se osjeća poslije Vimbldona i da je zato došao u Sinsinati.

Novak Đoković u odličnom stanju došao u Sinsinati Izvor: Screenshot/Twitter/@TennisTV

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da učestvuje na mastersu u Sinsinatiju koji je i te kako izbjegavao. U posljednjih pet godina igrao je samo jedanput - i osvojio ga 2023. godine protiv Karlosa Alkaraza - dok mu se i prije i poslije toga nije naročito "uklapao" u kalendar. Ovog puta je napravio promenu i odlučio je da igra u Ohaju pred US Open, a u prvom razgovoru po dolasku na američko tlo objasnio je i otkud zaokret.

"Pa, iskreno sam htio da imam bar jedan turnir prije US Opena. Nisam igrao od Vimbldona, a moje tijelo je odreagovalo prilično dobro posle Vimbldona", saopštio je Đoković odmah dobre vijesti navijačima.


S obzirom na to da Đoković ima 39 godina i da su ga u posljednjih nekoliko sezona povrede i te kako mučile i sprečavale da ostvari kontinuitet, informacija da se nije "potrošio" posle Rolan Garosa i Vimbldona govore da je pronašao dobitnu formulu zbog koje bi mogao da napadne titulu u Sinsinatiju ili US Openu.

"To je bilo najbolje kako se moje tijelo osjećalo poslije bilo kog grend slema u poslednje dvije godine, da budem iskren. Na svakom drugom grend slemu koji sam igrao u posljednje dvije godine bilo je neke... Pa, recimo bilo je povreda različitog stepena koje su zahtjevale više vremena da ih sredim i onda se vratim. Ovog puta sam bio zdrav i stvarno sam htio da igram", rekao je Nole i poručio: "Pomalo mi je nedostajalo, i evo me ovdje".

Titula nad Alkarazom jedna od dražih

Interesantno je da je Đoković najduže od svih mastersa čekao titulu u Sinsinatiju. Osvojio je sve "hiljadarke" prije nego što je 2018. godine pobijedio svoje prvo finale u Ohaju, nakon što je pet izgubio prije toga. Ukupno, ima tri titule, a ona iz 2023. godine protiv Alkaraza je bila posebna za njega: "To je bio jedan od najepskijih mečeva u dva dobijena seta ikada za mene".

"Imam predivne uspomene na ovaj turnir, iako mi je bilo potrebno dosta vremena da ovdje osvojim svoju prvu titulu", nasmijao se Đoković: "Mislim da sam igrao četiri ili pet finala prije nego što sam ga prvi put osvojio protiv Rodžera Federera. Zapravo, u tim prethodnim finalima gubio sam uglavnom od njega. Bila je to teška prepreka za mene. Ali kada sam uzeo tu prvu titulu, osjetio sam ogromno olakšanje, jer sam se vraćao znajući koliko sam želio ovaj trofej".


Očekuje ponovo dosta srpskih navijača: "Ovdje sam imao sjajnu podršku navijača iz Čikaga i Ohaja. Srpska zajednica je zaista velika. To je ono čega se zapravo sjećam iz finala 2023. i 2018. godine - na stadionu je bilo zaista mnogo srpskih zastava. To je bilo mnogo lijepo".

Kako izgleda Novakov žrijeb u Sinsinatiju?

"Radujem se što ću igrati na ovom turniru. Posljednji put sam igrao 2023. godine, a objekti su se u međuvremenu toliko popravili, ogromno. Urađen je nevjerovatan posao", pohvalio je organizatore turnira Novak Đoković kome žrijeb nije bio naklonjen, iako na turniru nema ni Alkaraza, ni Sinera.

Novakov projektovani žrijeb izgleda ovako:

  • 1. kolo - slobodan
  • 2. kolo - Tirante/Čoinski
  • 3. kolo - Arnaldi
  • osmina finala - Menšik/Darderi
  • četvrtfinale - De Minor/Lehečka/Fis
  • polufinale - Zverev/Hodar/Koboli
  • finale - Alijasim/Medvedev/Fonseka/Šelton

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Novak Đoković Tenis

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