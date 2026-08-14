Odmah veliko iznenađenje: Novak Đoković saznao svoj put u Sinsinatiju

Novak Đoković saznao je svog prvog rivala u Sinsinatiju: Tijago Agustin Tirante iz Argentine. Očekuje se uzbudljiv meč u drugoj rundi.

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Srpski teniser Novak Đoković stigao je vidno raspoložen na masters u Sinsinatiju gdje će igrati poslije tri godine (nije ga bilo od titule koju je osvojio pobjedom nad Alkarazom), a sada je saznao i ko će biti njegov prvi rival. U prvoj rundi bio je slobodan dok ga u drugoj čeka Tijago Agustin Tirante, teniser iz Argentine.

Ko je Tirante?

Tirante je pobijedio Jana Čoinskog iz SAD 2:1, u meču u kome su se igrala tri taj-brejka, od čega su dva pripala Argentincu. U pitanju je inače 25-godišnjak koji je trenutno 65. na ATP listi i koji je prethodno igrao četvrto kolo Montreala, gdje ga je zaustavio kasniji polufinalista Lerner Tijen. Ovo će mu biti prvi meč koji igra sa Đokovićem, a vidjećemo koliko će biti spreman pošto je proveo bezmalo tri sata na terenu protiv Čoinskog.

Meč između Đokovića i Tirantea će na programu biti u subotu, s tim da organizatori još nisu saopštili termin. Očekuje se da to urade u toku dana.

Three sets, three tiebreaks, three hours!



Tirante defeats Choinski 7-6 6-7 7-6 to earn the right to face Djokovic in Round 2 at#CincyTennispic.twitter.com/GZxq6xWVzA — Tennis TV (@TennisTV)August 13, 2026



Inače, na turniru je došlo i do prvog iznenađenja pošto je Džek Drejper, nekada četvrti teniser svijeta, izgubio već u prvom kolu i tako je "nestao" sa spiska potencijalnih rivala Novaka Đokovića. Njih dvojica su potencijalno mogli da se sretnu u trećoj rundi, što više nije mogućnost poslije neočekivane pobjede Martina Landalusea iz Španije.

Kako izgleda Novakov žrijeb?

Srpski teniser Novak Đoković je treći nosilac u Sinsinatiju, u odsustvu Sinera i Alkaraza, tako da njegov projektovani žrijeb izgleda ovako: