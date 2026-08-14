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Odmah veliko iznenađenje: Novak Đoković saznao svoj put u Sinsinatiju

Odmah veliko iznenađenje: Novak Đoković saznao svoj put u Sinsinatiju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novak Đoković saznao je svog prvog rivala u Sinsinatiju: Tijago Agustin Tirante iz Argentine. Očekuje se uzbudljiv meč u drugoj rundi.

Đoković protiv Tirante u drugom kolu Sinsinatija Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković stigao je vidno raspoložen na masters u Sinsinatiju gdje će igrati poslije tri godine (nije ga bilo od titule koju je osvojio pobjedom nad Alkarazom), a sada je saznao i ko će biti njegov prvi rival. U prvoj rundi bio je slobodan dok ga u drugoj čeka Tijago Agustin Tirante, teniser iz Argentine.

Ko je Tirante?

Tirante je pobijedio Jana Čoinskog iz SAD 2:1, u meču u kome su se igrala tri taj-brejka, od čega su dva pripala Argentincu. U pitanju je inače 25-godišnjak koji je trenutno 65. na ATP listi i koji je prethodno igrao četvrto kolo Montreala, gdje ga je zaustavio kasniji polufinalista Lerner Tijen. Ovo će mu biti prvi meč koji igra sa Đokovićem, a vidjećemo koliko će biti spreman pošto je proveo bezmalo tri sata na terenu protiv Čoinskog.

Meč između Đokovića i Tirantea će na programu biti u subotu, s tim da organizatori još nisu saopštili termin. Očekuje se da to urade u toku dana.


Inače, na turniru je došlo i do prvog iznenađenja pošto je Džek Drejper, nekada četvrti teniser svijeta, izgubio već u prvom kolu i tako je "nestao" sa spiska potencijalnih rivala Novaka Đokovića. Njih dvojica su potencijalno mogli da se sretnu u trećoj rundi, što više nije mogućnost poslije neočekivane pobjede Martina Landalusea iz Španije.

Kako izgleda Novakov žrijeb?

Srpski teniser Novak Đoković je treći nosilac u Sinsinatiju, u odsustvu Sinera i Alkaraza, tako da njegov projektovani žrijeb izgleda ovako:

  • 1. kolo - slobodan
  • 2. kolo - Tirante
  • 3. kolo - Arnaldi/Landaluse
  • osmina finala - Menšik/Darderi
  • četvrtfinale - De Minor/Lehečka/Fis
  • polufinale - Zverev/Hodar/Koboli
  • finale - Alijasim/Medvedev/Fonseka/Šelton

Tagovi

Masters Sinsinati Novak Đoković Tenis

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