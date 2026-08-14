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Melsungen prvi finalista TV turnira šampiona u Doboju!

Melsungen prvi finalista TV turnira šampiona u Doboju!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Njemačka ekipa plasirala se u finale, sada čeka protivnika.

Melsungen prvi finalista TV turnira šampiona u Doboju Izvor: Promo/TV Turnir šampiona

Njemački Melsungen prvi je finalista rukometnog TV turnira šampiona u Doboju pošto je poslije pobjede nad Slogom u prvom kolu savladao i Al Ahli rezultatom 25:14.

Najefikasniji u ekipi Melsungena bili su Kristopans i Sigrist sa po pet golova. Kod Al Ahlija pet golova postigao je Husein.

Rivala u finalu Melsungen će saznati nakon duela Slovan – Sporting, koji počinje u 20 časova i 20 minuta.

Završnica turnira predviđena je za subotu, 15. avgust, i to od 16.20 časova utakmicom za peto mjesto, od 18.20 časova za treće mjesto, dok je finalna utakmica planirana u 20.20 časova.

Tagovi

TV Turnir šampiona Rukomet

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