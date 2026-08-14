Novi trener Milana otpisao osam igrača!

Novi trener Milana, Ruben Amorim, otpisao je 8 igrača, uključujući Fikaja Tomorija i Kristofera Nkunkua, dok planira da se osloni na omladince i Strahinju Pavlovića.

Izvor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Milan je odlučio da napravi veliki zaokret ovog ljeta i zbog toga se zahvalio Maksu Alegriju i odlučio je da angažuje jednog od najperspektivnijih trenera - Rubena Amorima (41). Pravio je čuda na klupi Sportinga iz Lisabona i onda je pogriješio odlaskom u Mančester junajted gdje je zatekao haos, tako da ovoga puta ne planira da napravi iste greške i prvo želi da se riješi igrača koje svakako nema u planovima.

Poslije nekoliko sedmica rada sa ekipom, tokom koje je vidio dosta pozitivnih, ali i negativnih stvari, Amorim je napravio sastanak sa onima koji su "višak" i poručio im je da što pre pronađu novu sredinu kako ne bi gubili vrijeme. A taj spisak uopšte nije kratak i Amorim planira da se osloni i na igrače iz omladinske škole, ako ne dobije potrebna pojačanja.

Ko je višak u Milanu?

Na spisku za odlazak iz Milana je veliki broj igrača, čak i onih koji su imali značajnu ulogu u prethodnim godinama. Tako je prvo obavijestio engleskog štopera Fikaja Tomorija da može da ide iz kluba, dok je i francuskom fudbaleru Kristoferu Nkunkuu naglasio da ga ne želi.

Osim njih, status prekobrojni su takođe i Jusuf Fofana, pa David Odogu, Pervis Estupinjan, meksički napadač Santijago Gomez koji je skupo plaćen i ništa nije pokazao, te Filipo Teračano.

Razgovor i sa Pavlovićem

Izvor: John Carusi / Zuma Press / Profimedia

Prema informacijama italijanskih medija, Amorim je prvi dan u Milanu imao razgovor sa Strahinjom Pavlovićem na kome ga je obavijestio da će biti jedan od njegovih najvećih aduta. S obzirom na to da Amorim koristi isključivo sistem 3-4-3, onaj u kome se Pavlović i najbolje snalazi, vidi ga kao jednog od ključnih igrača u idućoj sezoni.

Pavlović je u Milanu od 2024. godine i njegov start na "San Siru" nije bio idealan, pričalo se i o odlasku poslije prve sezone, da bi tokom prethodne njegova uloga značajno porasla. Kako igrački, tako i liderski, pa privlači pažnju i drugih klubova.

Pogledajte 00:32 Strahinja Pavlović za pobedu Milana Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Tako je prošle sezone odigrao 38 utakmica u svim takmičenjima i zabeležio je čak pet golova, uz jednu asistenciju.

Koga je doveo Milan?

Nije se proslavio Milan tokom dosadašnjeg dijela priprema i nema pobjedu na tri utakmice. Remizirao je sa Seltikom (2:2) i Interom (1:1), dok je od Čelsija izgubio "glatko" 3:0. Jasno je da Amorim pokušava da isproba što više igrača kako bi imao precizniju sliku o timu, a čeka još neka pojačanja.

Za sada su u Milan stigli tek štoper Mario Hila (Lacio) i napadač Gonsalo Ramoš (PSŽ) koji je plaćen čak 74 miliona evra i očekuje se da bude "udarna igla" ekipe.