Borac krenuo jako od starta, igrači jedva dočekali početak priprema: Cilj se zna - titula!

Rukometaši banjalučkog Borca upalili motore za predstojeću sezonu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Pripreme RK Borac za predstojeću sezonu zvanično su počele, a u taboru banjalučkog velikana vlada optimizam. Uz naporan rad i postepeno ulazak u trenažni ritam, ciljevi kluba ostaju nepromijenjeni - borba za sve domaće trofeje i što zapaženiji nastup na evropskoj sceni.

Kombinacija prekaljenih asova poput Vranješa i Grahovca i poleta koji donose mlađi igrači stvorila je zdravu atmosferu u svlačionici. O očekivanjima pred start takmičarskih izazova, adaptaciji novih imena i evropskim ambicijama govorili su prvotimci Luka Knežević, Nikša Trivunović i Danilo Tubin.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Radujem se samom početku priprema i nove sezone, kao i svi ostali saigrači. Fina je atmosfera, ispričali smo se dosta. Trener je predstavio plan i program narednih mjesec dana. Ovu sedmicu služi za uvod, da se adaptiramo na teren, na temperaturu i sve ostale uslove, a već od sljedeće sedmice krećemo, što bi se reklo, punim gasom. Ciljevi su uvijek isti u Borcu - sami vrh, odnosno titula, i u Evropi što dalje dogurati i predstaviti naš klub, grad i državu u što boljem svjetlu", pun optimizma poručio je Luka Knežević.

U "crveno-plavom" taboru vlada sjajna atmosfera, što je jedan od glavnih preduslova za kvalitetan rad i rezultate.

"Ekipa je super. Tu su momci koji su duže u timu, uz par nekih promjena, par novih mladih momaka, i svi se dobro znamo i poznajemo kako na terenu tako i van terena, što mislim da je naša prednost. Imamo dva tako starija iskusna igrača kao što su Grahovac i Vranješ, koji vuku ekipu. Kada dođe do pada, oni su ti koji vuku te mlade igrače i mislim da je to najbolja kombinacija", dodao je Knežević.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

O povratku u Evropu govorio je i Nikša Trivunović, koji je takođe naglasio da su prioritet domaći trofeji, ali i što bolji rezultati na međunarodnoj sceni.

"Igraćemo Evropu, igraćemo našu domaću ligu. Ima tu dosta novih momaka, a tu su i dva povratnika. I te nove koji su došli mi veoma dobro poznajemo. Tu su iz domaće lige, iz Premijer lige, tako da će se sigurno veoma brzo adaptirati, da pomognu klubu. Mislim da ove sezone imamo jako dobru ekipu i, naravno, gađamo najviše ciljeve. Vjerujem u ovu grupu momaka i stvarno mislim da će se jednim ozbiljnim i profesionalnim pristupom, kao što smo imali prošle godine, tako nastaviti i ove sezone i da idemo po titulu."

Trivunović je prošle prošle sezone dobio malo veću minutažu i priliku da se dokazuje.

"Mislim da sam imao dobru, uspješnu sezonu, kao što sam to ranije već naglasio. Mislim da je stanje u klubu sada stvarno odlično, da se popravilo i finansijski i na sve moguće načine. Vjerujem da će biti lijepi izazovi u Evropi, pogotovo što imamo dobru ekipu. Nadamo se najboljim rezultatima."

Danilo Tubin je jedan od novajlija u timu Borca. Vrlo brzo se momak iz Kozarske Dubice uklopio u tim Mirka Mikića.

"Utisci su stvarno dobri. Trener nam je pokazao plan za sezonu. Svi momci su super, svi su zdravi, što je lijepo za čuti. Takođe, može se reći da je ovo ostvarenje sna za mene - igranje Premijer lige. To sam još davno sebi zacrtao da to treba da uradim i evo, sad sam ovdje, hvala Bogu."

Borac ima klasični spoj mladosti i iskustva u igračkom kadru, tako da će mladi igrači i te kako imati šta da nauče od starijih kolega, poput Vranješa, Grahovca...

"Stvarno izvanredne karijere... nemam riječi. Vranješ uvijek tu priča, daje savjete u odbrani, što stvarno pomaže dosta. Grahovac je tu jedan od starijih igrača, i on stvarno ima neko veliko iskustvo koje prenosi na nas mlađe."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Reprezentativac Srbije nažalost u narednom periodu neće biti u prilici da pomogne "orlovima". Zbog administrativnih formalnosti, neće nastupati na predstojećem reprezentativnom turniru u Beogradu.

"Naravno da mi je žao, kako nije. Bili smo na pripremama mjesec dana, nadali smo se najboljem, ali eto, neka viša sila je u pitanju, nije bilo do nas i to je to. To iskustvo je posebno. Raul Gonzales je, svi znamo kakav trener, osvojio je Ligu šampiona više puta, vodio Vardar do titule... Veliki mozak rukometa", zaključio je Tubin.

Banjalučani će najveći dio trenažnog procesa obaviti u svom gradu, a takmičarsku forma brusiće kroz šest jakih kontrolnih utakmica protiv renomiranih rivala iz okruženja: Šamota (Aranđelovac), Dinama (Pančevo), Metaloplastike (Šabac), Moslavinom, Spačvom iz Vinkovaca te Grosupljem.