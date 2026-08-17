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Partizan doveo novu "desetku" iz Francuske: Biće u konkurenciji za Hetafe

Partizan doveo novu "desetku" iz Francuske: Biće u konkurenciji za Hetafe

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Igor Miladinović je novi fudbaler Partizana i došao je na jednogodišnju pozajmicu iz Sent Etjena.

Partizan doveo igora miladinovica Izvor: MN PRESS

Partizan ima novu "desetku", a to je Igor Miladinović! Mladi srpski fudbaler dolazi na jednogodišnju pozajmicu iz francuskog velikana Sent Etjena uz opciju otkupa ugovora. On je već prošao ljekarske preglede i potpisao je ugovor, a najbitnija vijest za navijače je da je registrovan za utakmicu kvalifikacija za Ligu konferencija sa Hetafeom.

Nekadašnji fudbaler Čukaričkog je u sezoni 2023/24 na 42 utakmice dao 11 golova i imao je 4 asistencije. Bio je najbolji mladi igrač prvenstva, a onda je potpisao ugovor sa Sent Etjenom u kome je proveo dvije sezone. 

"Osjećaj je fenomenalan. Od kada sam dobio ponudu nisam ni razmišljao o drugim opcijama. Sve sam uradio da bih došao u Partizan. Od mene uvijek mogu da očekuju 100% na terenu. Nadam se da ćemo zajedno napraviti dobar rezultat. Pozivam navijače da nastave da dolaze u velikom broju jer oni su nam veliki vjetar u leđa i bez njih ništa ne možemo", rekao je po dolasku u klub. 

Ko je Igor Miladinović?

Mladi 23-godišnji ofanzivni vezista iz Kruševca vrlo rano je došao u Beograd i zaigrao u omladinskim selekcijama Čukaričkog. Poslije dvije seniorske sezone u Čukaričkom prešao je u Sen Etjen u kome je odigrao 29 mečeva i dao je jedan gol. Visok je 170 centimetara i nastupao je za Srbiju na U17, U19 i U21 nivou.

(MONDO)

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01:01
Fudbaleri Partizana stižu na utakmicu protiv Tobola
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

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