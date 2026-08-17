Partizan se suočava sa teškom situacijom u Superligi, sa samo četiri osvojena boda nakon četiri kola. Kako će se ekipa oporaviti?

Izvor: MN PRESS

FK Partizan pokazuje dva sasvim drugačija lica ove sezone; jedno je ono "evropsko", vrlo dobro za sada, pošto smo vidjeli četiri pobjede iz četiri utakmice u kvalifikacijama za Ligu konferencija, dok je drugo "superligaško" - ono koje je razočaralo navijače u ovim ljetnim mjesecima.

Poslije četiri odigrana kola Superlige, Partizan ima samo četiri osvojena boda. Sva četiri osvojio je u gostima, dok je na domaćem terenu Partizan doživio dva poraza - prvo od IMT-a (2:1), a onda i protiv Radničkog 1923 (1:0) prethodne večeri.

Vidi opis Partizanov tužan pogled na tabelu: Samo dva kluba osvojila manje bodova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Sa bodom protiv Zemuna iz prvog kola (2:2), odnosno pobjedom u Mačvi protiv Šapca (3:1), Partizan je tako u novu superligašku sezonu odmah ušao sa ozbiljnim minusom. Već sada ima šest bodova manje od Čukaričkog i IMT-a, koji su odigrali meč više, odnosno pet bodova manje ima od Zvezde - koja je odigrala samo tri utakmice.

Tabela kaže da je Partizan na tek 10. mjestu, izjednačen sa Radničkim iz Niša i Novim Pazarom koji imaju slabiju gol-razliku, odnosno manje bodova od njega osvojili su tek dva kluba: Mačva i Zemun - protiv kojih je jedino i osvojio bodove.

Koje je pravo lice Partizana?

Izvor: MN PRESS

Da li je pravo lice Partizana ono koje smo vidjeli u Evropi ili u Superligi? Na treneru Saši Iliću je da to razotkrije i da svoju ekipu vrati na pravi kolosjek već u četvrtak protiv Hetafea u plej-ofu Lige konferencija. Crno-bijeli poslije ozbiljnog "šamara" protiv Feđe Dudića gostuju u predgrađu Madrida, sedmoplasiranom timu La Lige iz prošle sezone, što je inače dvomeč koji će odrediti i da li aktuelno rukovodstvo ostaje.

Zbog toga je Ilić i "miješao" sastav za meč sa Kragujevčanima, ali evidentno je da nema dovoljno dubok roster da bi mogao da igra na dva fronta, za šta će mu biti potrebna pojačanja - kako rezultati ne bi trpjeli kao što je to sada slučaj.

"Dešavaju se propusti u odbrani i to je nedopustivo, moramo da radimo", poručio je Ilić.

Šta dalje za Partizan?

Izvor: MN PRESS

Poslije meča sa Hetafeom u gostima, Partizan ide "na noge" i Mladosti iz Lučana (23. avgust), a onda na svom stadionu dočekuje španski klub i tu će biti riješeno pitanje da li će u Ligu Evrope. Potom u Humsku dolazi OFK Beograd, pa onda gostuje Crvenoj zvezdi, i onda dočekuje Vojvodinu. Dakle, više nego komplikovan raspored, pa je pred prvu pauzu čeka i gostovanje Radniku iz Surdulice.



