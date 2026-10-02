Sve je stalo zbog Edina Džeke: Špalir, ovacije i prekid meča za oproštaj legende

Edin Džeko odigrao je posljednji meč u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, poslije 152 meča je stavio tačku.

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Edin Džeko je rekao da je kraj - odigrao je posljednji meč za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Posle 152. meča za nacionalni tim je stavio tačku i odigrao pred punim tribinama u Zenici.

Bio je na terenu do 63. minuta meča BIH i Švedske i to odmah poslije gola Viktora Đekereša za vođstvo gostiju. Kada je vidio broj 11 na semaforu, krenuo je ka izlazu. Ukrajinski sudija Derevinski mu je prvi pružio ruku.

A, onda su svi njegovi saigrači otišli ka aut liniji. Napravili su špalir, da se oproste tako od legendarnog napadača. Svi su stali i aplaudirali. Cijeli stadion je skandirao "Edin Džeko". Aplaudirali su i protivnički igrači i navijači. Svi zajedno.

Pogledajte 01:01 Edin Džeko oproštaj od reprezentacije Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Džeko je svakako to zaslužio, pa je tako bio na ivici suza. Uspio je koliko-toliko da zadrži emocije... Bar tokom meča.