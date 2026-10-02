Na utakmici sa Šveđanima (Bilino polje, 20.45), kapiten BiH oprostiće se od reprezentacije.
Bilino polje dugo nije organizovalo emotivniju utakmicu kao što će biti večerašnja sa Šveđanima...
Ovog petka će se od dresa reprezentacije BiH oprostiti Edin Džeko, dugogodišnji kapiten BiH koji je igrama na terenu zadužio "zmajeve" za sva vremena. Večeras će odraditi 152. meč u dresu sa državnim grbom, a kada se meč završi i Džeko bude ispraćen u zasluženu reprezentativnu penziju, počeće potpuno nova era bh. reprezentacije...
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Bilino polje već je puno!
Koga nećemo vidjeti na terenu?
Za ovaj susret selektor BiH Sergej Barbarez precrtao je trojicu igrača - Benjamina Tahirovića, Ajdina Hasića i Sameda Baždara.
Za koga se odlučio Grejem Poter?
Engleski stručnjak i bivši trener Čelsija na teren je poslao sljedećih 11 igrača:
Johanson, Skoglund, Starfelt, Lindelef, Gudmundson, Bernhardson, Karlstrem, Larson, Nanasi, Zeneli i Đokereš.
Barbarez šalje debitanta na gol!
Posljednja prepreka Šveđanima biće Salko Hamzić (2006.), koji će večeras debitovati za BiH.
Osim njega, u startnoj postavi su i Katić, Muharemović, Kolašinac, Bašić, Gigović, Memić, Bajraktarević, Alajbegović, Džeko i Demirović.
Ko sudi?
Čast da dijele pravdu na oproštaju Edina Džeke imaju arbitri iz Ukrajine, a predvodi ih Oleksij Derevinski.
Sarajevska Vijećnica u znaku Edina Džeke!
Tonight, Bosnia and Herzegovina says thank you to a legend#NationsLeaguepic.twitter.com/JHDw3cw2dW— UEFA EURO (@UEFAEURO)October 2, 2026
Na koga računa Barbarez?
U kombinaciji za večerašnji meč su:
- golmani: Mladen Jurkas, Salko Hamzić i Martin Zlomislić;
- odbrambeni igrači Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Zinedin Smajlović, Nail Omerović, Nikola Katić i Stjepan Radeljić;
- vezni igrači Arjan Malić, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Ermin Mahmić, Luka Đurić i Kerim Alajbegović;
- napadači Jovo Lukić, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković.
Šta je rekao Barbarez o Džeki?
"Danas smo ovdje svi prvenstveno radi njega i sami vidite šta on znači za ovu državu. Mi smo mala zemlja koja nema puno šampiona u fudbalu, ali on je jedan od njih. Momenat će sutra biti vrlo emotivan za sve nas, a pogotovo za njega. Pokušaćemo to izbalansirati sa značajem utakmice. Srećom, ovo nije prijateljski meč, već zvanična utakmica za bodove, tako da će fokus ostati na terenu. Što se tiče motivacije, biće dovoljno samo to što Edin sjedi s momcima u svlačionici", poručio je Barbarez prilikom obraćanja sedmoj sili.Izvor: Promo/FS BiH
BiH i Švedska igraju nakon 16 godina!
Biće ovo tek drugi susret ove dvije reprezentacije. Prvi je odrađen 29. maja 2010. godine na stadionu Rasunda u Solni, kada su Šveđani upisali pobjedu rezultatom 4:2.
Specijalni poklon za sve!
Edin Džeko odlučio je da se pred svoj oproštaj zahvali onima koji dijele svlačionicu reprezentacije sa njim, pa je svakom od saigrača i članova stručnog štaba uručio specijalan poklon.
Svako od njih dobio je posebnu kutiju na kojoj su ispisani svi nastupi Džeke za reprezentaciju, a na poklon su dobili i dres broj 11 kakav će nositi večeras, a na kojem je ispisano "BelievED IN the dream".
Direktni duel za prvo mjesto u grupi!
Poslije prva dva kola u grupi 4 B divizije Lige nacija na prvom mjestu je upravo večerašnji rival "zmajeva" sa šest bodova.
Šveđani su pred domaćom publikom porazili Rumune (2:1) i Poljake (3:1) i večeras će prvi put gostovati. BiH će, sa druge strane, odigrati prvi meč pred svojim navijačima nakon što je sa prva dva gostovanja donijela četiri boda.
Poslije remija bez pogodaka u Varšavi sa Poljskom (0:0), uslijedio je veliki trijumf nad Rumunima (2:4), pred praznim tribinama nacionalnog stadiona u Bukureštu.
Poljska ima jedan, dok je Rumunija za sada bez bodova.
Šta je rekao Džeko pred novinarima?
"Malo sam zbunjen, ali želim da uživam i da pokušamo da dođemo do dobrog rezultata, to mi je uvijek pa i sada važno. Reprezentacija je meni sve. Igranje za reprezentaciju je san svakog djeteta. To mi je dalo priliku da igram protiv velikih ekipa i da ostvarim brojne rezultate. Kako se približava sve, sve sam emotivniji, neki pritisak, neki dječački osjećaj…", priznao je kapiten "zmajeva" prilikom obraćanja medijima.Izvor: Youtube/NFS BiH Official NFS BiH Official/Printscreen
Dva istorijska uspjeha!
Sa reprezentacijom BiH Džeko je nastupio na dva velika takmičenja.
Oba puta se radilo o prvenstvu svijeta, 2014. i 2026. godine. Prvi put, u Brazilu, BiH predvođena selektorom Safetom Sušićem nije uspjela da prođe grupnu u fazu u konkurenciji Argentine, Irana i Nigerije.
Dvanaest godina kasnije ekipa kojom je kao selektor komandovao Sergej Barbarez preskočila je grupni dio, u konkurenciji Kanade, Katara i Švajcarske. Ipak, u šesnaestini finala kao nepremostiva prepreka pokazala se reprezentacija SAD, jednog od domaćina prethodnog Mundijala.
Ubjedljivo je prvi strijelac, ostali nizu ni blizu!
Do sada je Džeko postigao čak 73 gola u dresu BiH, pa je i po ovome ubjedljivo prvi na vječnoj listi reprezentacije!
Daleko iza su Ibišević (28), Misimović (25), Bolić (22), Pjanić (18)...
Večeras Džeko upisuje 152. nastup
Po ovom parametru je kapiten BiH apsolutni rekorder. U startnoj postavi se našao čak 139 puta, a do sada je odigrao čak 12.202 minuta u dresu BiH!?
Davno je bio 2. jun 2007. godine...
Upravo tada je Edin Džeko prvi put obukao dres reprezentacije BiH. Tadašnja generacija "zmajeva", predvođena selektorom Fuadom Muzurovićem, odmjerila je na Koševu snage sa Turskom u okviru kvalifikacija za Evorpsko prvenstvo 2008. godine. Upisana je pobjeda rezultatom 3:2, a Džeko je u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena bio strijelac pogotka za 2:2.
Startnu postavu BiH tada su činili: Gušo, Musić, Radeljić, Bajić, Hrgović, Maletić, Damjanović, Rahimić, Misimović, Džeko i Muslimović. Na klupi su sjedili: Alaim, Pandža, Muharemović, Zeba, Ćustović, Bartolović i Ibišević.
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 20.45 časova.