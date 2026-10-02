Na utakmici sa Šveđanima (Bilino polje, 20.45), kapiten BiH oprostiće se od reprezentacije.

Bilino polje dugo nije organizovalo emotivniju utakmicu kao što će biti večerašnja sa Šveđanima...

Ovog petka će se od dresa reprezentacije BiH oprostiti Edin Džeko, dugogodišnji kapiten BiH koji je igrama na terenu zadužio "zmajeve" za sva vremena. Večeras će odraditi 152. meč u dresu sa državnim grbom, a kada se meč završi i Džeko bude ispraćen u zasluženu reprezentativnu penziju, počeće potpuno nova era bh. reprezentacije...

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