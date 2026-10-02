Partizan poslije drame srušio Bajern: Treća pobjeda u nizu za vrh Evrolige!

Partizan je pobijedio Bajern u Minhenu.
Partizan je pobijedio Bajern u Minhenu rezultatom 86:84.
Crno-bijeli možda nisu bili tako dobri 30 minuta meča, ali je ponovo ta poslednja četvrtina bila ključna. U njoj su crno-bijeli slavili 29:19, ali ono što je najvažnije, Partizan je ponovo imao dvocifreni zaostatak i uspio je da preokrene susret.
Vidjeli smo domaćinsko suđenje, ali vidjeli smo i doktorski rad Karlika Džounsa. Lider Partizana nije bio u startu svoj, u prvom poluvremenu gotovo da ga nije bilo, ali je bio pravi kad je bilo najvažnije. Susret je završio sa 16 poena i pet asistencija, a važno je istaći i igru Tonje Džekirija, koji je bio više nego sjajan, a čini se i da bi drama u finišu bila znatno manja da se nije povrijedio i u najvažnijem momentu napustio je teren zbog jakog udarca. Susret je završio sa 17 poena i pet skokova.
Partizan je imao 14 pokušaja sa linije penala, dok je Bajern imao 28. Problem crno-bijelih bio je taj što je Partizan svakim "malim" faulom slao rivala direktno na liniju penala. Ipak, ono što je ponovo spaslo crno-bijele bio je broj ukradenih lopti, imali su ih 13, dok je Bajern susret završio sa šest. I asistencije su išle u korist Valjka 25-15.
Kraj, Partizan je pobijedio Bajern 86:84
40. minut - Karlik Džouns na liniji penala
Karlik nije pogodio prvo slobodno bacanje, ali jeste drugo. Partizan vodi 86:84, tajm-aut je za Bajern.
40. minut - Vajli na liniji penala
Vajli je ostvario polovičan učinak na liniji penala. Partizan vodi 85:84.
39. minut - Poeni Vildoze
Luka Vildoza je na prodoru poentirao, Partizan vodi 85:83.
39. minut - Neriješeno
Timan je poentirao poslije tajm-auta, sad je 83:83.
38. minut - Karlik Džouns! Ponovooo!
Partizan se odbranio, a onda je Karlik ponovo stigao do poena! Partizan sad vodi 83:81.
38. minut - Karlik Džouns pod faulom!
Karlik Džouns je napokon dobio faul! Dvorana u Minhenu je potpuno crno-bijela, navijači sada daju podršku Partizanu. Neriješeno je 81:81.
38. minut - Hejs na liniji penala
Hejs je oba puta pogodio sa linije penala, 81:78 za Bajern.
37. minut - Karlik pogađa, ali nema faula
Karlik Džouns je pogodio, ali nije uspeo da dobije i faul iako nad plejmejkerom Partizana ima dosta kontakta.
36. minut - Vašington na liniji penala
Hejs je napravio četvrtu ličnu grešku i Vašingtona je postalo na liniju penala koji je ostvario polovičan učinak. 78:74 za Bajern.
35. minut - Si za tri!
Timan je pogodio sa linije penala, ali je na drugoj strani Si postigao trojku! 77:74 za Bajern.
35. minut - Džakiri na zemlji!
Tonje Džekiri je iznudio faul, nakon što ga je Vajli pogodio laktom u glavu. Centar Partizana je ostao da leži na zemlji, jasno je da je reč o nešto težem udarcu koji je ošamutio centra Partizana. Umjesto njega ulazi Hejs.
34. minut - Poeni za Partizan, Pajola blista!
Pajola se izborio za posjed ponovo, našao Karlika i Partizan je smanjio! Sad je 75:71 za Bajern.
34. minut - Džekiri na liniji penala
75: 69 za Partizan. Centar partizana Tonje Džekiri je ispod koša pogodio i donio poene Partizanu, Vajli ima tri lične greške.
34. minut - Zicer za Vašingtona
75:66 za Bajern. Karlik je pogodio i Partizan umjesto da se odbranio, primio je koš. Jeftina šansa ispod koša koju je Vašington lako iskoristio.
32. minut - Olmen pogađa sa linije penala
73:64 za Bajern. Olmen je pogodio sa linije penala oba puta. Na drugoj strani je Vašington više nego motivisan i pogodio je trojku.
Kraj treće četvrtine, 65:57 za Bajern
Partizan je u ovih 10 minuta postigao samo 11 poena... Pajola i Džekiri su mini-serijom od 5:0 smanjili zaostatak, ali to nije dovoljno.
28. minut - Partizan se odbranio
65:52 za Bajern. Partizan se odbranio, pa je Džekiri došao do poena, ali je na drugoj strani Džesap pogodio za Bajern, a onda je i Timan pogodio za tri.
28. minut - Još veća razlika
60:50 za Bajern. Domaćin ima prvih "plus" 10 na meču.
27. minut - Najveća razlika za Bajern
58:50 za Bajern. Domaćin ima najvećih "plus" osam na meču. Timan je došao do novih poena, dok Partizan ne može da se sastavi u napadu.
26. minut - Poeni Bajerna
56:50 za Bajern. Partizan je zatražio video provjeru, a Jensen je postigao posljednje poene za Bajern i to trojku.
24. minut - Nije dobro za Partizan
53:48 ta Bajern. Boldvin je promašio šut za tri, ali Partizan nije igrao baš dobro u prethpdnim napadima, nema poene za crno-bijele već gotovo tri minuta.
23. minut - Bajern sa penala dolazi do poena
Lućić je sva tri puta pogodio sa linije penala i Bajern vodi 50:48.
23. minut - Zakucavanje Hejsa
48:47 za Partizan. Karlik Džouns nema sjajno šutersko veče, ali je pronašao Hejsa ispod koša koji je došao do poena. Vladimir Lučić je iznudio faul za Bajern na drugoj strani.
22. minut - Još nema poena
Nema poena ni u jednom od timova. Ostaje rezultat 47:46 za Bajern.
Statistika
Partizan: Olmen 3, Džouns, 2, Vildoza 3, Tompson 3, Nakić 5, Tanasković 6, Hejs 3, Lakiž 6, Džekiri 8, Pajola 1, Lovernj 4, Si 2.
Bajrn: Noris 2, Vašington 11, Gifaj, Vojtman 2, Jensen 3, Džasper, Lučić 6, Obst 2, Jokubaitis 5, Timen 8, Boldvin 5, Vajli 3.
Poluvrijeme - 47:46 za Bajern
Bila je tehnička greška u finišu druge četvrtine pa je Vašington sa linije penala pogodio za 47:46. Napad Partizana je izgledao traljavo, Lovernj je pogodio ispod koša, ali nakon isteka vremena, pa nema poena za Paritzan.
19. minut - Faul za Partizan
Vajli je faulirao Pajolu koji je sa linije penala pogodio jedno bacanje, a drugo je promašio za 46:41 za Partizan.
17. minut - Au, šta radi Partizan!
41:37 za Partizan. Lovernj pogađa! Potom je Pajola ukrao loptu, a Tanasković je kontranapad priveo kraju!
15. minut - Lovernj na terenu!
Karlik, Pajola i Lovernj su ušli na teren. Lovernj je na terenu prvi put u sezoni! Džekiri je sa linije penala oba puta pogodio, 35:33.
14. minut - Partizan čuva prednost
Olmen je pogodio trojku, ali je Partizan u naredna dva napada bio nespretan. Partizan vodi 33:30.
12. minut - Mario Nakić!
Dugo ga nije bilo na terenu i uželeo se košarke! Mario Nakić je pogodio trojku, a Partizan je u seriji od 8:0 pa je klupa Bajerna morala da pozove minut odmora! Partizan vodi 30:27
11. minut - Trojka Vildoze
27:25 za Bajern. Vildoza je sačekao pas Džekirija, ali na drugoj strani je Nakić igrao dobru odbranu, a Lakić napravio faul.
Partizan kao kod kuće
Kraj prve četvrtine, 27:22 za Bajern
Mario Nakić je pogodio, ali je na drugoj strani Vašington postigao trojku
8. minut - I dalje je neriješeno
20:20 Lakić je pogodio još jednu trojku, pa je Džekiri postigao poene ispod koša, ali je na drugoj strani Vojtman došao do poena.
6. minut - Lakić za tri!
Arijan lakić ponovo menja ritam Partizana. Pogodio je trojku, a onda je i ukrao loptu! Trenutno je neriješeno 15:15
5. minut - Faul Hejsa
Najprije sudije nisu svirale faul nad Karlikom u ranijem napadu, a kad je Bajern krenuo u kontru Hejs se našao na leđima Boldvina i faulirao ga. Centar Partizana ima već dva faula i to je novi problem za njega, ali već standardni na svakom dosadašnjem meču. 13:10 za Bajern.
3. minut - Bajern vodi
8:5 za Bajern. Bajern je samo sa linije penala uspio da donese poene, domaćin je preko Timana, a onda i preko Boldvina stigao do 8:5.
2. minut - Tanasković za nove poene!
Lukić je pogodio na drugoj strani, ali je u napadu Partizana Karlik probao, promašio je, a onda je Tanasković ispod koša uspio da se izbori i za skok i za poene. Partizan je poveo 5:4.
1. minut - Tompson za tri!
3:2 za Partizan. Poslije poena Timana sa linije penala, na drugoj strani je Tompson iz kornera pogodio trojku za Partizan.
Petorke
Partizan: Pajola, Džousn, Tompson, Hejs, Tanasković
Bajern: Obst, Boldvin, Lučić, Vajli, Timan
Penjaroja: Bajern sada igra prvi meč kod kuće
"Pred nama je još jedna važna utakmica, a takođe i novo gostovanje. Bajern sada igra prvi meč kod kuće, ali se nadam da će nam naši navijači pomoći sutra. Bajern Minhn je ekipa koja je vrlo opasna i ima izuzetne šutere, a veoma su dobri i u 'pikenrol' situacijama. Uvijek žele da igraju u ritmu, tako da nas očekuje teška utakmica. Ipak, mi moramo da se trudimo da igramo zajedno i da budemo dobri u odbrani i napadu, kao i da napredujemo iz dana u dan", rekao je Penjaroja.
Tabela Evrolige
Standings provided by Sofascore
Partizan oslabljen u Minhenu
Partizan neće moći da računa na Lamara Stivensa, saopštio je klub: "Stivens je doživio povredu šake u meču drugog kola protiv Pariza. Dan kasnije je upućen na ispitivanja radi utvrđivanja stepena povrede. Poslije detaljnih pregleda i kontrolnih snimaka, ustanovljeno je da preloma nema i da okviran period oporavka nakon kog će igrač biti u stanju da se vrati na teren iznosi 7 do 10 dana od trenutka povrede", navodi se u saopštenju.
Dobro došli!
Partizan gostuje Bajernu u meču koji počinje u 20 časova u drugom kolu Evrolige. Dešavanja sa meča možete pratiti uz MONDO iz minuta u minut.