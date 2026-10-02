Partizan poslije drame srušio Bajern: Treća pobjeda u nizu za vrh Evrolige!

Partizan je pobijedio Bajern u Minhenu.

Partizan je pobijedio Bajern u Minhenu rezultatom 86:84.

Crno-bijeli možda nisu bili tako dobri 30 minuta meča, ali je ponovo ta poslednja četvrtina bila ključna. U njoj su crno-bijeli slavili 29:19, ali ono što je najvažnije, Partizan je ponovo imao dvocifreni zaostatak i uspio je da preokrene susret.

Vidjeli smo domaćinsko suđenje, ali vidjeli smo i doktorski rad Karlika Džounsa. Lider Partizana nije bio u startu svoj, u prvom poluvremenu gotovo da ga nije bilo, ali je bio pravi kad je bilo najvažnije. Susret je završio sa 16 poena i pet asistencija, a važno je istaći i igru Tonje Džekirija, koji je bio više nego sjajan, a čini se i da bi drama u finišu bila znatno manja da se nije povrijedio i u najvažnijem momentu napustio je teren zbog jakog udarca. Susret je završio sa 17 poena i pet skokova.

Partizan je imao 14 pokušaja sa linije penala, dok je Bajern imao 28. Problem crno-bijelih bio je taj što je Partizan svakim "malim" faulom slao rivala direktno na liniju penala. Ipak, ono što je ponovo spaslo crno-bijele bio je broj ukradenih lopti, imali su ih 13, dok je Bajern susret završio sa šest. I asistencije su išle u korist Valjka 25-15.