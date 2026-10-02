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Dok Srbija gubi, Vlahović gleda mečeve Evrolige: Kamere snimile srpskog napadača u dvorani

Dok Srbija gubi, Vlahović gleda mečeve Evrolige: Kamere snimile srpskog napadača u dvorani

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Dušan Vlahović snimljen je na košarkaškoj utakmici Bešiktaša i Barselone u Evroligi.

Dušan Vlahović gleda Evroligu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dušan Vlahović gleda Evroligu. Otišao je da podrži košarkaše Bešiktaša i Dušana Alimpijevića u Evroligi. Prati meč protiv Barselone i nalazi se u prvom redu. Njegov dolazak oduševio je i navijače pošto je već postao jedna od glavnih zvijezda fudbalskog kluba.

Pozdravili su ga aplauzima, a bilo je i mališana koji su uspjeli da dođu do njega i da se slikaju sa njim i da mu traže autogram. Izašao im je u susret.

Srpski napadač se zbog problema sa povredom javio Veljku Paunoviću i rekao da ne može da igra. Bez njega je srpski tim doživio tri poraza, od čega posljednji protiv Njemačke u Minhenu. Dok "orlovi" gube, Dušan je na meču Evrolige.

Već se vratio na treninge

Turski mediji prenose da je Vlahović već počeo sa individualnim treninzima i da bi mogao da se priključi timskim treninzima već za vikend. Dakle, mogao bi da bude spreman za naredni meč protiv Kodžaelija u turskom šampionatu.

"Kontaktirao me je poslije utakmice Bešiktaša, rekao da je osjetio nešto u listu. Rekao sam mu da se obrati doktoru, protokolarno su uradili sve potrebno, dobili smo izvještaj i to je ono što je do nas. Nažalost, ne utičemo na te situacije iz naše perspektive", rekao je Paunović pred utakmicu sa Grčkom u Beogradu.

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Tagovi

Dušan Vlahović Evroliga košarka KK Bešiktaš KK Barselona

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