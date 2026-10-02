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Dvejn Vašington naljutio navijače Partizana: Zvižduci u Minhenu poslije proslave

Dvejn Vašington naljutio navijače Partizana: Zvižduci u Minhenu poslije proslave

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Dvejn Vašington je sada igrač Bajerna, a njegovi potezi protiv Partizana nisu se dopali fanovima srpskog tima. Zviždali su mu u Minhenu.

Grobari u Minhenu zviždali Dvejnu Vašingtonu Izvor: Arena sport

Partizan gostuje Bajernu u Minhenu u okviru Evrolige. Taj meč je u toku i tamo je Dvejn Vašington brzo dospio u centar pažnje. Tačnije, njegova proslava pogodaka na utakmici koja se nije dopala navijačima srpskog tima.

Prvo je dao koš na oko minut i po prije kraja prve dionice i proslavio je tako što je počeo da pleše po terenu i da poziva navijače da budu glasniji i da podrže tim. Na to su reagovali navijači Partizana koji su u velikom broju u Minhenu i ispratili su ga zvižducima.

A, na kraju prvog kvartala je Vašington dao trojku uz zvuk sirene i to je znao da proslavi. I na to su navijači Partizana imali reakciju i definitivno mu to neće zaboraviti.

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Tagovi

KK Partizan Dvejn Vašington KK Bajern

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