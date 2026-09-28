Zvonimir Boban odgovorio Bed blu bojsima: "Većina vas smatra da ovo nije dobra odluka"

Zvonimir Boban se oglasio o nezadovoljstvu navijača Dinama povodom novog stadiona 'Maksimir', ističući da je svjestan kritika i nezadovoljstva.

Izvor: Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Predsjednik Dinamo Zagreba Zvonimir Boban oglasio se povodom javno izraženog nezadovoljstva navijača zbog usvojenog idejnog rješenja novog stadiona "Maksimir". Rekao je da je glasao za to rješenje italijanskog studija VG13 Arhitekts iz Milana, da vjeruje da ono jeste najbolje na konkursu, ali je i svjestan da je većina protiv toga.

"Duboko ostajem pri tom uvjerenju, ali to je samo jedno dinamovsko mišljenje i nebitno je s koje funkcije dolazi. Ono što je neupitna istina je da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene", naveo je Boban u saopštenju objavljenom na klupskim zvaničnim kanalima.

"Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo, kao ni iko drugi unutar Kluba, ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju i da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske, zajedno sa ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja", naveo je Boban, obrativši se saopštenjem dinamovkama, dinamovcima, članovima kluba i navijačkoj grupi Bed blu bojs.

"Bićemo svi zadovoljni na kraju"

Nakon što su navijači glasno izrazili nezadovoljstvo predloženim izgledom stadiona, Boban im je za kraj poručio:"Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih", napisao je Zvonimir Boban.

Navijači Dinamo Zagreba su takođe objavili saopštenje ovog vikenda i u njemu podsjetili da je klub prije konkursa shvatio osnovna načela i želje velike većine navijača kada je u pitanju novi stadion. Podsjetili su na to da je zajedno stvoren i prijedlog koji je poslao i "temeljni uslov konkursa" i naglasili da se veoma ozbiljno pristupilo projektu.

"Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima tog prijedloga (zatvoren stadion i spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati. Očekujemo od Kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu primarno vode željama i interesima Kluba i njegovih navijača uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama, ono nadilazi uobičajene odluke koje Klub donosi, kao i one koji trenutno njime upravljaju. Od svih učesnika u ovom procesu očekujemo da to poštuju", saopštili su BBB

Šta sada?

Prema izvorima portala "Index" bliskim Dinamu, klub će sada sa svojim zahtjevima krenuti prema svima koji učestvuju u projektu, prije svega prema investitorima i ostalim uključenim stranama. "Bobanovo obraćanje samo po sebi još ništa nije promijenilo na projektu, ali otvoren je prostor da se isti ozbiljno doradi", navedeno je.

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