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Lazar Jovanović poslije izbacivanja iz reprezentacije: Napisao samo jednu riječ, a rekao mnogo

Lazar Jovanović poslije izbacivanja iz reprezentacije: Napisao samo jednu riječ, a rekao mnogo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Lazar Jovanović se opet oglasio i sada je napisao samo jednu riječ.

Lazar Jovanović o izbacivanju iz reprezentacije Izvor: MN PRESS

Lazar Jovanović se opet javio. Nakon što je po drugi put u jako mladoj karijeri izbačen iz nacionalnog tima Srbije prvo je na instagramu postavio nekoliko slika i napisao "Samopouzdanje ne znači da će me svi voljeti, već da ću biti u redu s tim i ukoliko im se ne svidim".

Sada je uz još nekoliko fotografija iz tima Udinezea napisao: "Neuzdrman" i time čini se poslao jasnu poruku. Pogledajte:

Lazara Jovanovića je zbog nediscipline prvo Aleksandar Luković odstranio iz kadetske selekcije Srbije dok je još bio fudbaler Vojvodine. Zatim je u Crvenoj zvezdi pravio probleme pošto je snimljen na jednom klipu sa poznatim jutjuberom Bogdanom Ilićem poznatijim kao Baka Prase. Sada je i Zoran Bata Mirković riješio da ga odstrani iz tima.

Lazar Jovanović je sin Milana Laneta Jovanovića, dugogodišnjeg reprezentativca Srbije. Visok je 184 centimetra i igra na poziciji krila, a za omladinske selekcije Srbije nastupio je na 14 mečeva i dao 6 golova. Igrao je za Vojvodinu, OFK Beograd, Crvenu zvezdu, Štutgart i sada je u Udinezeu.

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Lazar Jovanović fudbal orlići

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