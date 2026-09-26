Talentovani krilni napadač Lazar Jovanović već ima niz kontroverznih poteza u profesionalnoj karijeri, iako je ona tek počela. Tu treba ubrajati tužbu protiv Vojvodine, sastanke sa čelnicima Zvezde nakon "popularnosti" na mrežama i dva sukoba sa selektorima.

Izvor: MN PRESS

Talentovani srpski fudbaler Lazar Jovanović (19) sklonjen je iz mlade reprezentacije, čiji je dio bio tokom okupljanja krajem septembra. Odluku o njegovom odlasku iz tima donio je selektor Zoran "Bata" Mirković, a ovo nije prvi put da sin nekadašnjeg reprezentativca Milana "Laneta" Jovanovića ima problem sa autoritetima.

Bivši fudbaler Vojvodine i Crvene zvezde već je dva puta izbacivan iz reprezentacije Srbije, imao je probleme i sa klubom iz Novog Sada, dok su ga u Beogradu na veoma ozbiljnim sastancima kritikovali zbog ponašanja. Između ostalog i zbog nevjerovatnih snimaka o kojima su brujale društvene mreže, a u kojima je bio i Baka Prase.

Kako je Jovanović izbačen iz kadetske reprezentacije?

Prije tri i po godine, selektor kadetske reprezentacije Srbije Aleksandar Luković donio je odluku da se Lazar Jovanović ne nađe na spisku za Evropsko prvenstvo. Bivši reprezentativac i fudbaler Crvene zvezde morao je da se oglasi i pojasni svoju odluku, a tom prilikom govorio je o kršenju kodeksa koji je propisao u nacionalnom timu.

Vidi opis "Mali Lane" dva puta otjeran iz reprezentacije: Zbog Lazara (19) i Bake Praseta bio haos i u Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: EPA/ANNA SZILAGYI Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 10 / 10

"Moram da podsjetim da sam po preuzimanju ove generacije napravio interni dogovor sa igračima i uspostavio kodeks ponašanja koji je u protekle dvije godine bio ključni faktor u stvaranju pozitivnog ambijenta u ekipi. Selekcija je proces koji traje, jedan od najvažnijih kriterijuma je odnos igrača prema obavezama i njihovo ponašanje, kako u nacionalnom timu, tako i svojim klubovima. Shodno tome, donio sam odluku da sa spiska putnika za Mađarsku precrtam Lazara Jovanovića. Napadač Vojvodine je napravio disciplinski prekršaj koji se kosi sa mojim uvjerenjima i sa vrijednostima koje svi zajedno promovišemo u reprezentaciji. Obavio sam sa njim razgovor, mislim da je shvatio poruku. Za mene su svi igrači isti i oni to vrlo dobro znaju. Lazar je veliki talenat našeg fudbala, njegovi igrački kvaliteti uopšte nisu sporni. Moj dobronamjeran savjet mu je da iz ove situacije izvuče pouku i da bude bolji", objasnio je Luković.

Kadetska reprezentacija Srbije na Evropskom prvenstvu 2023. godine poražena je od Slovenije (4:2), zatim pobijedila Italiju (2:0) i na kraju remizirala sa Španijom (1:1) što je bilo dovoljno za nokaut fazu turnira. Tim Aleksandra Lukovića takmičenje je završio u četvrtfinalu, porazom od Poljske (3:2).

Kako je Vojvodina reagovala?

Kada je postalo jasno da selektor Luković neće voditi Jovanovića na Evropsko prvenstvo, saopštenje o tome stiglo je iz Novog Sada. Potpuno neočekivano, Vojvodina je stala na stranu selektora i podržala njegovu odluku da Lazar Jovanović bude sklonjen sa spiska igrača za kontinentalni šampionat.

"Poštovanje trenera kao jedinog autoriteta koji odlučuje o tome ko, kada i koliko će igrati u timu koji vodi predstavlja neizostavan i jedan od najvažnijih dijelova kodeksa ponašanja u FK Vojvodina, kojeg posebno moraju biti svjesni i pridržavati ga se dječaci koji treniraju u omladinskoj školi Ilija Pantelić. Samim tim, svoje greške je svjestan i sam Lazar Jovanović, koji se zbog iste izvinio stručnom štabu i svojim saigračima. Istovremeno, fudbalski klub Vojvodina podsjeća sportsku javnost na činjenicu da Lazar Jovanović ima samo 16 godina, a da je svojim talentom, uočljivim na gotovo svakoj utakmici u takmičenju sa svojim vršnjacima, pokazao da bez ikakve sumnje predstavlja budućnost srpskog fudbala i nekog ko, uz pravilan razvoj, ima potencijal da ostavi zapažen trag čak i u evropskom fudbalu", naveli su tada Novosađani.

Šta se desilo Lazaru Jovanoviću?

Nakon što je sklonjen iz kadetske reprezentacije, mladi krilni napadač nastavio je da se dokazuje u dresu Vojvodine. Ubrzo je postao prvotimac, čak i postigao gol u Superligi Srbije, a onda su počeli novi problemi - počelo je da se piše o transferu u Crvenu zvezdu i to nakon tužbe koju bi on podnio protiv tima iz Novog Sada.

Crvena zvezda je u ljeto 2024. godine obezbijedila dolazak jednog od najtalentovanijih srpskih fudbalera, a Vojvodina je dobila "siću". Dvije nedjelje kasnije postalo je jasno da se u Beograd seli i njegov mlađi brat Dušan, aktuelni fudbaler Partizana zbog kojeg su se nedavno sukobili čelnici crno-bijelih.

Vidi opis "Mali Lane" dva puta otjeran iz reprezentacije: Zbog Lazara (19) i Bake Praseta bio haos i u Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Samo nekoliko mjeseci u Beogradu bilo mu je potrebno da privuče pažnju medija - ali na loš način. Lazar Jovanović našao se u društvu jutjubera i influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao "Baka Prase". Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidjelo se kako talentovani fudbaler Zvezde "visi" sa džipa u pokretu, dok njime upravlja Ilić.

Hitno su reagovali u klubu! Sa mladim fudbalerom pričali su tadašnji kapiten Uroš Spajić, trener Vladan Milojević i generalni direktor Zvezdan Terzić koji je posebno "ribao" krilnog napadača. Možda je i takvo ponašanje uticalo na ulogu Jovanovića u prvom timu Zvezde, jer je odigrao samo pet mečeva, upisao gol i dvije asistencije prije pozajmice u OFK Beograd.

Kako je Zvezda zaradila na Jovanoviću?

Pozajmica u OFK Beograd bila je pun pogodak. Crvena zvezda je vidjela da Lazar Jovanović može u Superligi da pokazuje kvalitet, a da ipak nije pravi način razvoja njegov ostanak u crveno-bijelom taboru. Više prilike da igra imao je u plavo-bijelom dresu, preko kojeg je praktično i obezbijedio transfer u inostranstvo.

Kada je Štutgart ponudio Crvenoj zvezdi 5.000.000 i bonuse, na Marakani nisu imali dilemu. Znali su da Jovanović tek treba da se dokazuje na velikoj sceni, ali i da postoje problemi sa njegovim temperamentom. Ponuda je prihvaćena, a mladi krilni napadač preselio se u Bundesligu.

Tokom prve sezone upisao je samo šest mečeva, bez gola i asistencije. Zapravo, odigrao je tek 124 minuta i nikako nije uspio da se nametne u njemačkom timu. Bolji je bio tokom pripremnog perioda ovog ljeta, kada se činilo da bi možda mogao da izbori šansu, ali se ni to nije desilo. Štutgart ga je prodao Udinezeu za 6.500.000 evra, ali na prva četiri meča u novom klubu nije dobio priliku da debituje.