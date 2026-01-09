Propao transfer Lazara Jovanovića u Crvenu zvezdu

Mladi srpski fudbaler Lazar Jovanović ne vraća se u Crvenu zvezdu ove zime.

Činilo se da je sve gotovo i da će se Lazar Jovanović vratiti u Crvenu zvezdu ove zime, međutim došlo je do preokreta. Njemački tabloid "Bild" prenio je informaciju da Jovanović ipak neće opet u Beograd zbog povrede s kojom se vratio u Štutgart, tako da je izvjesno da će oporavak nastaviti u okviru svog kluba.

"Teško je opisati povredu. Ima problema sa leđima, to je sve što mogu da kažem. Ali, hajde da ne zaboravimo da ima samo 18 godina i da je budućnost kluba", rekao je trener Sebastijan Henes za "Bild".

Njemački tabloid na osnovu toga prenosi i da je propao njegov povratak u Crvenu zvezdu gdje je trebalo da ima veću minutažu nego u Štutgartu, pošto je odlučeno da je bolje da se liječi u Njemačkoj, dok je takođe i pitanje da li je Dejanu Stankoviću potreban igrač koji dolazi već povrijeđen - i prvo mora na pauzu.

Na sve to ne treba zaboraviti da je Crvena zvezda na desnom krilu angažovala i Daglasa Ovusua iz Radnika, za čak 2,2 miliona evra, tako da je za očekivati da igraču koga je kupila pruži šansu - umjesto da "razigrava" tuđeg.

Uz "propao" dolazak Lazara Jovanovića vrijedi istaći i da ništa neće biti od dolaska Dijoga Bezere iz OFK Beograda. I Brazilac je bio viđen kao atlernativa na desnom krilu, međutim "romantičari" su za 1,7 miliona evra prodali svog igrača u Rio Ave, dok su na "Marakanu" proslijedili Džeja Enema.

