Zvezda ima veliku šansu u Evroligi: Ovo je njen raspored do kraja

Zvezda ima veliku šansu u Evroligi: Ovo je njen raspored do kraja

Autor Mladen Šolak
Crvena zvezda izborila se za veoma dobru poziciju u borbi za plej-of

Zvezda ima veliku šansu u Evroligi: Ovo je njen raspored do kraja

Crvena zvezda srušila je šampiona Evrope, Fenerbahče, i ostvarila evroligaški skor 18-13, koji joj daje realne šanse da se do kraja bori za plasman u plej-of. Sedam kola do kraja, tim Saše Obradovića vratio se u život poslije teškog poraza od Bajerna, koji joj je zakomplikovao situaciju prošle nedjelje.

U ovom trenutku, Zvezda ima pred sobom tri uzastopna gostovanja i još samo dvije utakmice kod kuće. Poučeni dosadašnjim iskustvom, pa i večerašnjim iz Arene, to ne mora da bude loša okolnost za Obradovićev tim. I protiv Fenera je pokazao da mu prijaju situacije u kojima je protivnik favorit i u kojima pobjeda "na papiru" nije izvjesna.

Ovo je Zvezdin raspored do kraja ligaškog dijela sezone u Evroligi:

  • 20. mart, Panatinaikos - Zvezda
  • 25. mart, Baskonija - Zvezda
  • 27. mart, Barselona - Zvezda
  • 2. april, Zvezda - Partizan
  • 7. april, Zvezda - Pariz
  • 10. april, ASVEL - Zvezda
  • 16. april, Real - Zvezda

Pogled na tabelu za optimizam zvjezdaša

Trijumfom protiv Fenerbahčea Zvezda je ostvarila skor 18-10 i učvrstila se na šestom mestu tabele, ispod petoplasiranog Hapoela sa istim učinkom.



