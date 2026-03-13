Trener Crvene zvezde Saša Obradović istakao je da je njegov tim odigrao sjajan meč i da je pobijedio Fenerbahče prije svega zbog fantastične energije.

Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet/Youtube

Trener Crvene zvezde Saša Obradović je nakon prvog obraćanja medijima poslije pobjede nad Fenerbahčeom obratio se i na konferenciji za medije i istakao da je ovo bio jako bitan meč za nastavak sezone i za samopouzdanje njegove ekipe.

"Čestitke objema ekipa, mislim da smo vidjeli tipičnu plejof utakmicu. Bilo je čvrsto od prvog do posljednjeg minuta. Zaista sam srećan što smo prekinuli pobjednički niz Fenerbahčea. Ono što je najbitnije za nas je ono što slijedi dalje", rekao je u uvodu Saša Obradović.

Nije Zvezda Batler i Nvora

Džared Batler i Džordan Nvora su brzo dobili lične greške na početku utakmice, ali to nije poremetilo crveno-bijeli tim. Ima ovaj tim mnogo igrača na koje može da se osloni.

"Nismo mi samo Batler i Nvora, možemo da se oslanjamo na veliki broj igrača i možemo da pobjeđujemo na razne načine. Prije svega utakmica je tako išla. Sada imamo malo i neke poremećaje hemije. Sada uvodimo i Kartera malo u igru, fale mu malo noge za to što se od njega očekuje. Pričajući o cijeloj utakmici digli smo nivo odbrane i to nam je davalo lake poene. Ako energetski uđemo u utakmicu na visokom nivou imamo šansu protiv svakoga. Ako je obrnuto možemo da izgubimo od bilo koga", naglasio je trener Crvene zvezde.

Šta se to promijenilo u odnosu na Bajern? Najviše sama energija sa kojom je tim izašao na teren.

"Batler ima povjerenje, tim mu vjeruje i ja mu vjerujem. Ima poene u rukama. Energetski nismo dobro ušli u meč sa Bajernom. Dvije potpuno različite utakmice. Može da košta taj Bajern. Favorit ili ne imali smo veliki pritisak zbog tog kiksa u prošlom kolu i jednostavno si morao da pobijediš. Nalazili smo način", rekao je Obradović.

Zamalo tripl-dabl

Vidi opis "Nije Zvezda samo Batler i Nvora": Saša Obradović digao glas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Pohvalio je i sjajnu partiju Kodija Milera-Mekintajera koji je imao 10 poena, 12 asistencija i zamalo je upisao tripl-dabl.

"Odigrao je vrlo zrelo i pametno, na kraju je bio vrhunski u targetiranju igrača. Falila su mu dva skoka za tripl-dabl i pokazao nam je da je jedan od ključnih igrača u oba pravca. On je taj glavni čovjek koji je okupljao ekipu, to se vidjelo u svakom momentu. Pokazao je liderske sposobnosti u ovoj utakmici", rekao je on.

Tajson Karter je odigrao tri i po minuta na ovom meču, čeka ga povratak u pravu formu. "Fale mu još noge definitivno, ušao je u tu fazu poslije treninga da ide dole, a očekuje se sada da će da se diže. Svaka utakmica je važna i terško je da se isprobavaju neke stvari. Od svake utakmice zavisimo i bitno nam je da dobro igramo. Vidi se da će u budućnosti da bude dobro pojačanje.

Kad bi trebalo da govorim o svim prilagođavanjima ekipi otkrio bih stvari koje protivnici ne bi trebalo da znaju. Mislim da sam se dobro prilagodio. Ako smo energetski došli da igramo dobro, pogotovo u odbrani imamo šanse sa svakim. Ova ekipa ima dobar karakter. S obzirom na nepredvidljivu Evroligu što vidimo iz rezultata, u tome je čar. Ova Evroliga je najjača po neizvjesnosti i kvalitetu", završio je on.

(MONDO)

BONUS VIDEO: