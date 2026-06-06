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Obezbeđenje hitno reagovalo na Rolan Garosu: Ruska zastava se pojavila na tribinama

Obezbeđenje hitno reagovalo na Rolan Garosu: Ruska zastava se pojavila na tribinama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mira Andrejeva je imala svoje navijače na "Filip Šatrijeu", ali oni nisu imali prepoznatljiva obilježja.

Obezbjeđenje na Rolan Garosu uklonilo zastavu Rusije Izvor: Twitter/Ben Rothenberg

Ruski sportisti i dalje nastupaju na međunarodnoj sceni bez isticanja zastave te zemlje, a nova šampionka Rolan Garosa Mira Andrejeva nije mogla da proslavi uspjeh onako kako je željela.

Na tribinama i u kompleksu pariskog grend slema su zabranjene ruske zastave, ali je jedan par uspio da "prokrijumčari" simbol Rusije, zbog čega je moralo da reaguje obezbjeđenje.

Jedan par je rastegao rusku zastavu na tribinama, da bi im ona hitno bila oduzeta. Sve je riješeno bez previše drame, navijač je bio primoran da vrati zastavu u torbu. Utisak je da ovaj par nije bio najbolje informisan o pravilima...

Pogledajte kako se sve odigralo...

Kako je Mira pobijedila?

Mlada Ruskinja je stigla do prve grend slem titule u karijeri poslije ubjedljive pobjede protiv Poljakinje Maje Hvalinske sa 6:3, 6:2. Od ponedjeljka će biti peta teniserka svijeta, a osim što je ovo njena prva velika titula, postala je najmlađa igračica kojoj je to pošlo za rukom još od Monike Seleš koja je to učinila 1992. godine.

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Tagovi

Mira Andrejeva Tenis Rolan Garos

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