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Hrvati se raduju debaklu Crvene zvezde: Dinamo iz Zagreba će zbog blamaže sa "Marakane" dobiti ogroman novac

Hrvati se raduju debaklu Crvene zvezde: Dinamo iz Zagreba će zbog blamaže sa "Marakane" dobiti ogroman novac

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dinamo iz Zagreba sada ima priliku da prestigne Crvenu zvezdu i da tako dođe do dodatnih skoro milion evra.

Dinamo Zagreb dobija skoro milion evra zbog eliminacije Crvene zvezde Izvor: Ilija Ilić/Kurir

Crvena zvezda je ispala iz kvalifikacija za Ligu šampiona, a to će obradovati - Dinamo iz Zagreba. Zbog kiksa crveno-bijelih i ispadanja od Hapoela iz Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje Dinamo bi mogao da se nađe na mjestu iznad Zvezde na "UEFA Value Pillar ranking".

To je lista prema kojoj UEFA gleda kako će rasporediti novac klubovima na kraju sezone. Ukoliko Dinamo uspije da preskoči Crvenu zvezdu, što sada djeluje izvjesno, "modri" bi mogli da dobiju 935.000 evra više nego što bi imali da su ispod tima iz Beograda. Zapravo svaka pozicija iznad donosi tih 935.000 evra više.

Koliko je Crvena zvezda izgubila novca?

Crvena zvezda je u gostima izgubila 1:0, a onda na svom terenu 2:0 od Hapoel Ber Ševe i ostala je bez bonusa od 18.620.000 evra koliko se dobija za sam ulazak u LŠ. Da je samo prošao Hapoel i da su zakazani dueli sa Sabahom u plej-ofu kvalifikacija dobila bi Crvena zvezda odmah 4.290.000 evra. Što znači da je preko 20.000.000 evra otišlo niz vodu.

Sada ako se pobijedi Viktorija Plzenj u dvomeču bonus će biti 3.630.000 evra, svaka pobjeda u grupnoj fazi Lige Evrope vrijedi 630.000 evra, a remi 210.000 evra. U slučaju poraza Zvezda dobija samo 3.170.000 evra za ulazak u Konferencijsku ligu, kao i 400.000 evra za pobjedu i 133.000 evra za remi.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Dinamo Zagreb Liga šampiona

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