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Albert Rijera novi trener Crvene zvezde: Stiže da potpiše ugovor i odmah će biti bačen u vatru

Albert Rijera novi trener Crvene zvezde: Stiže da potpiše ugovor i odmah će biti bačen u vatru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Albert Rijera će preuzeti Crvenu zvezdu nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona i ostavke Dejana Stankovića.

Albert Rijera novi trener Crvene zvezde Izvor: osnapix / Marcus Hirnschal / imago sportfotodienst / Profimedia

Kao što je Zvezdan Terzić nagovijestio na konferenciji za medije - Albert Rijera će izgleda biti novi trener Crvene zvezde. Portal "Direktno" najavljuje da je sve gotovo i da prema njihovim saznanjima nekadašnji španski fudbaler preuzima Crvenu zvezdu. 

Poslije eliminacije u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Hapoela iz Ber Ševe, Dejan Stanković je podnio ostavku, a crveno-bijeli su se našli u nezgodnoj situaciji jer moraju do petka da pronađu novog šefa struke. 

Kako navodi "Direktno", Rijera će uskoro doći u Beograd da stavi i zvanično paraf na ugovor i vodiće ekipu protiv Viktorije iz Plzenja 10. avgusta u kvalifikacijama za Ligu Evrope na "Marakani". 

Odranije je 44-godišnji Španac sa iskustvom rada na Balkanu bio želja crveno-bijelih. Bilo je sve to blizu dogovora, ali na kraju do saradnje nije došlo. Nekoliko mjeseci kasnije Rijera je ostao bez posla u Njemačkoj, Zvezda bez trenera i izgleda da on dolazi u Beograd.

Ko je Albert Rijera?

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Imao je sjajnu igračku karijeru tokom koje je stigao čak i do reprezentacije Španije. Nastupao je kao lijevo krilo za Majorku, Bordo, Espanjol, Mančester siti, Liverpul, Olimpijakos, Galatasaraj, Votford, Udineze, a onda je završio karijeru u Sloveniji. Tu je postao trener i vodio je Olimpiju i Celje, a van Balkana je bio trener Bordoa i Ajntrahta. 

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Tagovi

FK Crvena zvezda Albert Rijera

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