Zvezdan Terzić je pričao i o ulozi sportskog psihologa u klubu i najavio je da je to mogućnost koja se razmatra kada dođe novi trener

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ispala iz Lige šampiona, Dejan Stanković je odmah podnio neopozivu ostavku i zajedno sa svojim pomoćnicima napustio klub. O dešavanjima na Marakani detaljno je pričao Zvezdan Terzić koji je više puta ponovio da je krivica zajednička i da mu se nije dopalo to što je vidio da su igrači psihološki pali. Upravo zato je jedno od pitanja na konferenciji bilo da li možda planira da dovede u klub nekog sportskog psihologa, poput Andrije Gerića koji je voditelj MONDO podkasta "Priča za medalju".

"Razmišljamo o tome, ali taj psiholog mora da bude dio stručnog štaba, ne možete da namećete to. Bilo bi dobro da se to odradi u koordinaciji sa trenerom. Pričali smo da nam je potreban ozbiljan sportski psiholog", rekao je Terzić.

Vidi opis "Razmišljamo o dovođenju psihologa u stručni štab": Terzić objasnio šta je bio veliki problem Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 17 / 17

Pošto je spominjao psihološku pripremu, jedno od pitanja bilo je i zašto onda Uprava kluba nije dovela trenera koji je bolji u tom segmentu pripremanja igrača od Dejana Stankovića.

"Pitanje je na mjestu, prihvatam odgovornost. Mi smo dovodili trenere, prihvatam krivicu. Nemam šta da dodam", jasan je Terzić.

"Znate li kad sam ja doveo Klementea u Srbiju"

Vidi opis "Razmišljamo o dovođenju psihologa u stručni štab": Terzić objasnio šta je bio veliki problem Zvezde Sumorna atmosfera na stadionu Partizana. "Porodična fotografija": Debitanti i nekoliko "starosedelaca". Gojko Kačar - budućnost srpskog fudbala. Radost srpskih fudbalera posle autogola Kazahstana. Srčani Igor Duljaj. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Novi trener kluba biće objavljen do petka, ima više kandidata, pa je i generalni direktor crveno-bijelih između redova poručio da je stranac bliži toj poziciji.

"Ako dovedemo stranca, biće pitanje da li je izgubila identitet zbog stranca. Da li imamo trenera Srbina? Imate derbi Juventus - Inter, Totenhem - Arsenal kad izađe 20 stranaca na teren. Prosto, globalizacija je uradila to da svuda ima svih igrača, nema, granice su izbrisane. Ako ostanemo zarobljeni u toj priči da igraju samo srpski igrači, crno nam se piše. Zvezda ne može da bude konkurentna. Ne mogu da vjerujem da se ta pitanja postavljaju u 2026. godini."

Nakratko je zastao, pa podsjetio na nekadašnjeg selektora Srbije Havijera Klementea.

"Prije 20 godina sam doveo Havijera Klementea za selektora kad sam bio u Savezu. Španci rade to nešto drugačije od svih ostalih, nisu slučajno prvaci Evrope u svim mogućim kategorijama, rade nešto drugačije. Posebno ti Baskijci, doveo sam Baskijca Klementea koji je bio selektor Španije, uspješan i rekorder. Pa sam tada kao relativno mlad naišao na opstrukcije, 'bušenje', pa 'miniranje' kroz medije i slično, to je bilo prije 20 godina jer sam mislio da je revolucionarno. Razmišljamo Špance da dovedemo i u mlađe kategorije", zaključio je Terzić.