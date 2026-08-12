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Stanković ostaje? Inter riješio da proda drugog igrača

Stanković ostaje? Inter riješio da proda drugog igrača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Inter je izgleda riješio da im je Aleksandar Stanković neophodan i probaće umjesto njega da prodaju Davidea Fratezija.

Inter umjesto Aleksandra Stankovića prodao Davidea Fratezija Izvor: Venron Yuen / Zuma Press / Profimedia

Izgleda da Aleksandar Stanković ipak ostaje u Interu. Nakon što je odigrao fantastičnu sezonu u Brižu, "nerazuri" su vratili reprezentativca Srbije u tim za 25.000.000 evra, ali onda je Kristijan Kivu odjednom rekao da želi Kurtisa Džounsa iz Liverpula u ekipi. Kako bi to bio skup transfer pojavila se opcija da se proda Stanković odmah po povratku u ekipu.

To se izgleda neće desiti jer se sada Lacio javio sa ponudom za Davidea Fratezija. Kako je javio Fabricio Romano, klub iz prestonice želi sada već iskusnog vezistu koji je sve manje u planovima Kivua i uprave Intera.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Davide Fratezi je zapravo ponikao u Laciju, zatim je prešao u omladinsku školu Rome, ali je debitovao u Sasuolu. Nakon pozajmica u Askoliju, Empoliju i Monci prodat je Interu i od 2023. do sada odigrao je 122 meča za "nerazure".

Sa druge strane Stanković je nakon omladinske škole Intera poslat na pozajmicu u Lucern, zatim je prodat Brižu gdje je igrao i Ligu šampiona, a sada se vratio u Inter. Da li će ostati tu, moglo bi dosta da zavisi i od ponude Lacija za Davidea Fratezija.

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Tagovi

Inter Aleksandar Stanković Davide Fratezi

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