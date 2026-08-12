Ostoja Mijailović: "Ni jedno ni drugo nije tačno za Alena Smailagića"

Predsjednik KK Partizan, Ostoja Mijailović, demantuje spekulacije o Alenu Smailagiću i naglašava važnost finansijske stabilnosti kluba.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović potvrdio je u razgovoru za list "Kurir" da crno-bijeli nisu još kompletirali roster, odnosno da su u igri za još nekoliko pojačanja. Takođe, istakao je da nije svaki košarkaš koji se povezuje sa Partizanom zapravo i moguće pojačanje, objašnjavajući da su, između ostalog, neutemeljene priče bile o dolasku Nika Vejler-Baba koji je otišao u Zvezdu.

"Nije tajna da smo na tržištu i da želimo još nekoliko kvalitetnih igrača. Znamo kad počinju pripreme i kad počinje sezona, ali nećemo licitirati rokovima samo da bismo zadovoljili očekivanja javnosti. Radićemo brzo, ali nećemo raditi panično. Ako se pojavi igrač koji odgovara našoj viziji, možemo reagovati odmah. Ako se ne pojavi, nećemo dovoditi igrača samo da bismo mogli da kažemo da smo nekoga doveli. Partizanu trebaju prava pojačanja, a ne popunjavanje broja", rekao je Mijailović.

Izvor: MN PRESS

Poručio je da procjene o tome da li je prelazni rok bio uspešan ili ne donositi kada sve bude kompletirano i kada bude vidio kako ekipa izgleda zajedno na terenu, dodajući da njegov posao nije da bira igrače Đoanu Penjaroji.

"Proces je vrlo jasan. Stručni štab definiše šta mu je potrebno, sportski sektor analizira tržište i priprema potencijalna rješenja. Gledaju se igrački kvaliteti, statistika, karakter, zdravstveno stanje, uklapanje u sistem, ali i finansijski uslovi. Kad se stručni štab i sportski sektor usaglase oko igrača, kreću pregovori. Moj posao nije da treneru biram igrače. Moj posao je da obezbijedim da klub može da ih plati i da zaštitim finansijsku stabilnost Partizana. Dakle, struka bira igrača, a predsjednik i Upravni odbor odlučuju da li je finansijski okvir prihvatljiv za klub. To je podjela odgovornosti i tako treba da bude", naglasio je Mijailović.

Šta je bilo sa Smailagićem?

Vidi opis Ostoja Mijailović: "Ni jedno ni drugo nije tačno za Alena Smailagića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Bianca Costantini / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: R.R./ATAIMAGES Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Spominjao se Alen Smailagić kao potencijalno pojačanje Partizana, a navodno je prihvatio Galatasaraj iako mu je iz Beograda stigla finansijski bolja ponuda. U međuvremenu pričalo se i da ga je odbio Penjaroja. Mijailović kaže - nijedno nije tačno.

"Nuđeno mu više novca? Nije. Alen jeste bio tema naših internih razgovora, kao što su mnogi igrači tema naših razgovora. Ali ni u jednom trenutku nije bilo ponude s naše strane. To je još jedan primjer razlike između onoga što se stvarno dešava u klubu i onoga što se plasira u javnosti. Kad Partizan nekome pošalje konkretnu ponudu, onda možemo da razgovaramo o ponudi. U ovom slučaju ponude nije bilo", rekao je Mijailović.

Ko će igrati za Partizan ove sezone?

Izvor: MN PRESS

Ovako izgleda sastav Partizana u ovom trenutku, a kao što je poznato moguće je da bude još pojačanja.