Vlade Divac bio je sa suprugom Anom jedan od gostiju na premijeri dokumentarca Novaka Đokovića koja je održana u Crnoj Gori. Poruku je ostavio i Uroš Medić.

Izvor: Instagram/ana_divac

Novak Đoković je premijeru svog dokumentarca održao prvo u Njujorku, pa je onda nešto slično uradio i u Crnoj Gori, na žičari Kotor-Lovćen pred oko 200 zvanica. Među njima se našao i Vlade Divac sa svojom suprugom Anom.

Upravo je ona poslije tog događaja odlučila da se oglasi na društvenim mrežama i uputila je dirljivu poruku poslije gledanja dokumentarca.

Vidi opis "Morate da pogledate ovo": Đoković napravio spektakl u Crnoj Gori, stigla poruka i od Divca i Medića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Matt Roberts / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Novak i Jelena su naši prijatelji. Ponosni smo na sva dostignuća koja je Novak ostvario do sada. Film koji izlazi na 'Amazonu' je nešto što morate da vidite, jer pokazuje toliko emocije i sve šta je poguralo Novaka da postane jedan od najboljih na svijetu", napisala je Ana Divac uz zajedničke fotografije.

Film će i zvanično da bude dostupan svima od 20. avgusta na platformi "Amazon prajm".

Sjajni srpski borac Uroš Medić, koji je nedavno na UFC Beograd nokautirao rivala za 30 sekundi, je takođe bio na premijeri. I on se oglasio.

"Inspiracija, motivacija, snaga, istrajnost, upornost, vjera, ljubav. Jedan jedini. Najveći svih vremena. Nole, hvala na pozivu", poručio je Medić.