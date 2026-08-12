logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Terzić otkrio kad novi trener dolazi u Crvenu zvezdu

Terzić otkrio kad novi trener dolazi u Crvenu zvezdu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Zvezdan Terzić je poručio da Zvezda ima vremena do petka u ponoć da dostavi UEFA ime novog trenera za dvomeč sa Viktorijom Plzenj.

Terzić - Zvezda mora do petka u ponoć da prijavi trenera u UEFA Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić došao je na konferenciju za medije poslije sastanka Upravnog odbora. Prvo se izvinio svima zbog toga što poslije poraza od Hapoel Berševe nije bilo konferencije za medije i da je Dejan Stanković otišao iz kluba. A, kada stiže novi trener? Postoje rokovi.

"Od sinoć smo u pregovorima od kada je Stanković podnio neopozivu ostavku i pozdravio se sa igračima. Do petka u ponoć moramo da dostavimo ime novog trenera koji će voditi plej-of sa Viktorijom. Moramo da nađemo rješenje. Izvinjenje navijačima za prikazanu lošu igru", počeo je Terzić.

Prihvata i on dio odgovornosti za ono što je Zvezda prikazala na Marakani.

"I ranije sam govorio i u neformalnim razgovorima da je moja odgovornost najveća. Ne bježim od toga, zato sam ovdje da me pitate, rešetate. Kao što volimo da se hvalimo kada pobjeđujemo, moramo da budemo spremni i kada izgubimo. Razgovarali smo sa dvojicom od trojice trenera."

"Jadno i nemoćno, bilo me je sramota"

Terzić je vidno ljut zbog načina na koji je Zvezda odigrala taj meč. Nije birao riječi.

"Naš problem nije samo to što se dogodio poraz, igraćemo evropsku jesen, biće novih mečeva. Problem je što je Zvezda izgledala tako jadno i nemoćno, za to nema opravdanja. Znamo koliko svi ti igrači mogu. Ne vjerujem da će u narednih 10 godina Zvezda imati ovako kvalitetne igrače, izgledali smo nemoćno protiv Hapoel Ber Ševe koja je izgubila Superkup Izraela od Makabija. Održali su nam čas na Marakani, igrači čija vrijednost je 9 miliona evra. Bili smo na večeri prije prve utakmice kada sportski direktor njihov kaže da mi imamo suvo zlato, Loizua, čovjeka nema na mapi sinoć. Imamo toliko kvalitetnih igrača, mene je bilo sramota i ja bih se okrenuo i vikao 'Uprava napolje'", poručio je Terzić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC