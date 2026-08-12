Zvezdan Terzić je poručio da Zvezda ima vremena do petka u ponoć da dostavi UEFA ime novog trenera za dvomeč sa Viktorijom Plzenj.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić došao je na konferenciju za medije poslije sastanka Upravnog odbora. Prvo se izvinio svima zbog toga što poslije poraza od Hapoel Berševe nije bilo konferencije za medije i da je Dejan Stanković otišao iz kluba. A, kada stiže novi trener? Postoje rokovi.

"Od sinoć smo u pregovorima od kada je Stanković podnio neopozivu ostavku i pozdravio se sa igračima. Do petka u ponoć moramo da dostavimo ime novog trenera koji će voditi plej-of sa Viktorijom. Moramo da nađemo rješenje. Izvinjenje navijačima za prikazanu lošu igru", počeo je Terzić.

Prihvata i on dio odgovornosti za ono što je Zvezda prikazala na Marakani.

"I ranije sam govorio i u neformalnim razgovorima da je moja odgovornost najveća. Ne bježim od toga, zato sam ovdje da me pitate, rešetate. Kao što volimo da se hvalimo kada pobjeđujemo, moramo da budemo spremni i kada izgubimo. Razgovarali smo sa dvojicom od trojice trenera."

"Jadno i nemoćno, bilo me je sramota"

Vidi opis Terzić otkrio kad novi trener dolazi u Crvenu zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 17 17 / 17

Terzić je vidno ljut zbog načina na koji je Zvezda odigrala taj meč. Nije birao riječi.

"Naš problem nije samo to što se dogodio poraz, igraćemo evropsku jesen, biće novih mečeva. Problem je što je Zvezda izgledala tako jadno i nemoćno, za to nema opravdanja. Znamo koliko svi ti igrači mogu. Ne vjerujem da će u narednih 10 godina Zvezda imati ovako kvalitetne igrače, izgledali smo nemoćno protiv Hapoel Ber Ševe koja je izgubila Superkup Izraela od Makabija. Održali su nam čas na Marakani, igrači čija vrijednost je 9 miliona evra. Bili smo na večeri prije prve utakmice kada sportski direktor njihov kaže da mi imamo suvo zlato, Loizua, čovjeka nema na mapi sinoć. Imamo toliko kvalitetnih igrača, mene je bilo sramota i ja bih se okrenuo i vikao 'Uprava napolje'", poručio je Terzić.