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Zvezdan Terzić: "Imaćete izbore, organizujte se i preuzmite Crvenu zvezdu"

Zvezdan Terzić: "Imaćete izbore, organizujte se i preuzmite Crvenu zvezdu"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić najavio je vanredne izbore u klubu.

Zvezdan Terzić saopštio vanredni izbori u FK Crvena zvezda Izvor: Arena Sport /Printscreen

Nakon vanredne sednice Upravnog odbora Crvene zvezde medijima se obratio generalni direktor Zvezdan Terzić koji je rekao da ne pamti gore izdanje od 1977. godine, poručivši da je jasno čuo povike sa tribina: "Uprava napolje". Istakao je da će zbog toga u Zvezdi u decembru biti organizovani vanredni izbori.

"Razumijem skandiranja, to je ljubav, emocija. I ja da sam bio na tribinama vikao bih 'Uprava napolje'. Samo, nisam imao prema kome da se okrenem. Svjestan sam da je to upućeno nama. I mi ne bježimo od odgovornosti. Crvena zvezda je po svom statutu uređena na jedan najdemokratskiji način u Evorpi. Svaki član kluba ima pravo da glasa i da bira. Mi smo u maju imali izbore i niko se nije javio sem Svetozara Mijailovića", rekao je Terzić i dodao:

"Dobro mi čujemo narod i ponašamo se u skladu sa tim. Donijeli smo odluku da bez obzira što je decembru dobijen mandat, raspisaćemo nove izbore u decembru za nove izbore. Šaljem poruku svima da se dobro pripreme i okupe ljude. Da vide da li mogu bolje nego mi".

"Poslije 12 godina možda je vrijeme za dolazak nekih novih ljudi. Šaljem poruku svima nezadovoljnima, pravim Zvezdašima sa članskom kartom, da se organizuju i glasaju za neko novo rukovodstvo. Svjesni smo u kakvom smo stanju našli ovaj klub. Svjesni smo da smo osvojili 10 titula i izborili 10 grupnih faza u Evropi. Volio bih da nas buduće rukovodstvo nadmaši. Ako neko misli da sa budžetom od 9,2 miliona može bolje - imaćete izbore u decembru", rekao je Terzić.

Podsjetimo, odmah poslije utakmice sa Hapoelom iz Ber Ševe trener Dejan Stanković je podnio ostavku, zbog čega se nije obratio ni javnosti, za šta se Zvezdan Terzić izvinio u njegovo ime.

Takođe, prema riječima generalnog direktora Crvene zvezde u narednih 48 sati trebalo bi da bude riješeno pitanje novog kluba.

Zašto nema ostavki?

Izvor: MN PRESS

Kako je rekao Zvezdan Terzić, nema razloga da iko sada podnosi ostavku u Zvezdi zbog problema koji bi potom mogli da se preslikaju na čitavu ekipu.

"Jako bih volio da se javi neko drugi. Znate kako je rekao njemački filozof davno - svaka kritika bez ponuđenog rješenja je čista demagogija. Mi odemo, ostavimo ključeve, a ko će da uđe i uhvati se u koštac sa problemima Zvezde? I sa vječito ogromnim raskorakom između skromnih mogućnosti i želja navijača", rekao je Terzić.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal

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