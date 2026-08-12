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Vojvodina lansira novu "bombu": Veljko Birmančević pred potpisom

Vojvodina lansira novu "bombu": Veljko Birmančević pred potpisom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Pregovori između Vojvodine i Sparte iz Praga su u toku: Veljko Birmančević na putu ka novom izazovu u Superligi.

Vojvodina dovodi Veljka Birmančevića Izvor: MN PRESS

Povremeni reprezentativac Srbije Veljko Birmančević mogao bi da bude novo pojačanje Vojvodine, javlja "Telegraf". Ovog ljeta je i te kako radno na "Karađorđu", stigli su, između ostalog, Dejan Zukić, Ifet Đakovac, Stefan Mitrović i Erhan Mašović, a njima bi mogao da se pridruži i Birmančević.

"Stara dama" se zapravo sprema za život poslije odlaska Lazara Ranđelovića, i najvjerovatnije će najbolji asistent Superlige uskoro pronaći novu sredinu, a direktna zamjena za njega trebalo bi da bude godinu dana mlađi krilni fudbaler.

Pregovori između Vojvodine i Sparte iz Praga su uveliko u toku. Češki klub ne računa na Birmančevića i želi da ga proda ovog ljeta, ali se dvije strane još nisu pogodile oko obeštećenja. Pretpostavlja se da to neće biti astronomski iznos, pošto Šapčanin ima još samo godinu dana ugovora sa Spartom.

Momak koji je ponikao u Partizanovoj školi, i zaobilaznim putem stigao do statusa koji danas ima, prošao je i kroz Čukarički, Malme, Tuluz, Hetafe i pomenutu Spartu čiji je član još od jula 2023. godine (uz pozajmicu u Španiju u posljednjih šest mjeseci)

Tagovi

FK Vojvodina Veljko Birmančević fudbal

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