logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac m:tel zakazao osam kontrolnih utakmica pred početak nove sezone

Borac m:tel zakazao osam kontrolnih utakmica pred početak nove sezone

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometni klub Borac definisao je plan i raspored pripremnih utakmica za predstojeću sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i EHF Evropskom kupu.

RK Borac raspored pripremnih utakmica Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučane očekuje intenzivan period uigravanja kroz osam kontrolnih susreta protiv kvalitetnih rivala iz regiona, gdje će stručni štab na čelu sa Mirkom Mikićem imati priliku da testira formu i uštima ekipu za takmičarske izazove.

Seriju provjera Borac m:tel otvara 14. avgusta duelom protiv slovenačkog Grosuplja u Gradišci, nakon čega slijedi kratka turneja po Srbiji. U sklopu te turneje, crveno-plavi će odmjeriti snage sa Šamotom u Aranđelovcu (18. avgust), Dinamom u Pančevu (19. avgust) i Metaloplastikom u Šapcu (20. avgust).

Nakon gostovanja, ekipa se vraća u reprezentativnu bazu gdje će pred domaćom publikom odigrati tri vezana meča. Prvi gost u Banjaluci biće hrvatska Moslavina (29. avgust), a potom stiže i Spačva (5. septembar). Posljednji domaći test zakazan je za 12. septembar protiv Bosne iz Visokog, dok će finalnu provjeru pred start sezone Borac imati 18. septembra na gostovanju u Maglaju.

Raspored pripremnih utakmica:

14. 8. 2026. RK Grosuplje - RK Borac (Gradiška)

18. 8. 2026. RK Šamot - RK Borac (Aranđelovac)

19. 8. 2026. RK Dinamo - RK Borac (Pančevo)

20. 8. 2026. RK Metaloplastika - RK Borac (Šabac)

29. 8. 2026. RK Borac - RK Moslavina (Banja Luka)

5. 9. 2026. RK Borac - RK Spačva (Banja Luka)

12. 9. 2026. RK Borac - RK Bosna Visoko (Banja Luka)

18. 9. 2026. RK Maglaj - RK Borac (Maglaj)

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Borac Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC