Borac m:tel zakazao osam kontrolnih utakmica pred početak nove sezone

Rukometni klub Borac definisao je plan i raspored pripremnih utakmica za predstojeću sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i EHF Evropskom kupu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučane očekuje intenzivan period uigravanja kroz osam kontrolnih susreta protiv kvalitetnih rivala iz regiona, gdje će stručni štab na čelu sa Mirkom Mikićem imati priliku da testira formu i uštima ekipu za takmičarske izazove.

Seriju provjera Borac m:tel otvara 14. avgusta duelom protiv slovenačkog Grosuplja u Gradišci, nakon čega slijedi kratka turneja po Srbiji. U sklopu te turneje, crveno-plavi će odmjeriti snage sa Šamotom u Aranđelovcu (18. avgust), Dinamom u Pančevu (19. avgust) i Metaloplastikom u Šapcu (20. avgust).

Nakon gostovanja, ekipa se vraća u reprezentativnu bazu gdje će pred domaćom publikom odigrati tri vezana meča. Prvi gost u Banjaluci biće hrvatska Moslavina (29. avgust), a potom stiže i Spačva (5. septembar). Posljednji domaći test zakazan je za 12. septembar protiv Bosne iz Visokog, dok će finalnu provjeru pred start sezone Borac imati 18. septembra na gostovanju u Maglaju.

Распоред припремних утакмица у наредном периоду ⬇️pic.twitter.com/xw5MR0iHYU — RK Borac m:tel (@RKBorac)August 5, 2026

Raspored pripremnih utakmica:

14. 8. 2026. RK Grosuplje - RK Borac (Gradiška)

18. 8. 2026. RK Šamot - RK Borac (Aranđelovac)

19. 8. 2026. RK Dinamo - RK Borac (Pančevo)

20. 8. 2026. RK Metaloplastika - RK Borac (Šabac)

29. 8. 2026. RK Borac - RK Moslavina (Banja Luka)

5. 9. 2026. RK Borac - RK Spačva (Banja Luka)

12. 9. 2026. RK Borac - RK Bosna Visoko (Banja Luka)

18. 9. 2026. RK Maglaj - RK Borac (Maglaj)

(MONDO)