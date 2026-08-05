Rukometni klub Borac definisao je plan i raspored pripremnih utakmica za predstojeću sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i EHF Evropskom kupu.
Banjalučane očekuje intenzivan period uigravanja kroz osam kontrolnih susreta protiv kvalitetnih rivala iz regiona, gdje će stručni štab na čelu sa Mirkom Mikićem imati priliku da testira formu i uštima ekipu za takmičarske izazove.
Seriju provjera Borac m:tel otvara 14. avgusta duelom protiv slovenačkog Grosuplja u Gradišci, nakon čega slijedi kratka turneja po Srbiji. U sklopu te turneje, crveno-plavi će odmjeriti snage sa Šamotom u Aranđelovcu (18. avgust), Dinamom u Pančevu (19. avgust) i Metaloplastikom u Šapcu (20. avgust).
Nakon gostovanja, ekipa se vraća u reprezentativnu bazu gdje će pred domaćom publikom odigrati tri vezana meča. Prvi gost u Banjaluci biće hrvatska Moslavina (29. avgust), a potom stiže i Spačva (5. septembar). Posljednji domaći test zakazan je za 12. septembar protiv Bosne iz Visokog, dok će finalnu provjeru pred start sezone Borac imati 18. septembra na gostovanju u Maglaju.
Распоред припремних утакмица у наредном периоду ⬇️pic.twitter.com/xw5MR0iHYU— RK Borac m:tel (@RKBorac)August 5, 2026
Raspored pripremnih utakmica:
14. 8. 2026. RK Grosuplje - RK Borac (Gradiška)
18. 8. 2026. RK Šamot - RK Borac (Aranđelovac)
19. 8. 2026. RK Dinamo - RK Borac (Pančevo)
20. 8. 2026. RK Metaloplastika - RK Borac (Šabac)
29. 8. 2026. RK Borac - RK Moslavina (Banja Luka)
5. 9. 2026. RK Borac - RK Spačva (Banja Luka)
12. 9. 2026. RK Borac - RK Bosna Visoko (Banja Luka)
18. 9. 2026. RK Maglaj - RK Borac (Maglaj)
Borac m:tel zakazao osam kontrolnih utakmica pred početak nove sezone
(MONDO)