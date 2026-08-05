Hapoel Berševa pobijedio je Crvenu zvezdu u kvalifikacijama za Ligu šampiona i iz kluba prijete srpskom prvaku i pred revanš.

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hapoel Berševa pobijedio je Crvenu zvezdu u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Bilo je 1:0 za prvaka Izraela na neutralnom terenu u Sombathelju, iako je posljednjih pola sata utakmice Crvena zvezda imala igrača više i imala nekoliko šansi da dođe makar do izjednačenja.

Prema pisanju izraelskog portala "Sport 5", u Hapoelu Berševi su presrećni zbog pobjede, poslije koje su igrači slavili dugo na terenu i u svlačionici. Trener Ran Kožoh je poslije meča rekao igračima da je ponosan na njih i posebno je istakao Eliela Pereca, veznog fudbalera, dok su takođe odlične partije pružili i strijelac Zahi Ahmed, pa Migel Vitor, Itaj Rotman, kao i iskusni golman Marćijano.

Vidi opis Poruka iz Hapoela za Crvenu zvezdu: "Kažete da je na vašoj Marakani druga priča? Vidjećemo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ipak, kako kažu sa portala "Sport 5", u klubu su prije svega istakli Lukasa Venturu i Gija Mizrahija koji su odskočili u odnosu na partije koje inače pružaju.

"Ran Kožoh nas je pripremio izvanredno“, rekli su u klubu za pomenuti izraelski medij: "Pritisak je bio veliki, svaka mu čast na sastavu i vođenju utakmice. Vjerovali smo prije, vjerujemo i sada. Rekli smo da je moguće to uraditi ako svi daju svoj maksimum, i to se i dogodilo. Kažu da je na njihovom terenu druga priča? Prepustićemo kalkulacije onima koji nam od početka nisu davali šanse".

Vidi opis Poruka iz Hapoela za Crvenu zvezdu: "Kažete da je na vašoj Marakani druga priča? Vidjećemo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Na ovaj način Hapoel prebacuje pritisak na Crvenu zvezdu, a prema izvještajima "Sport 5" djeluje da su Izraelci nezadovoljni i suđenjem Hesusa Hila Mancana koji je isključio Matana Baltaksu, odnosno dao mu dva žuta za dva faula u pet sekundi.

Pogledajte 00:32 Crvena zvezda gubi od Hapoel Berševe u Madjarskoj Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

"Isključenje je možda bilo po pravilima, ali je sudija mogao da upotrebi zdrav razum. Tražio nam je grešku tokom cijelog drugog poluvremena", prenosi "Sport 5" stav Hapoela iz Berševe koji će u utorak od 20 časova gostovati na stadionu "Rajko Mitić" gdje je Dejan Stanković najavio sasvim drugačiju utakmicu.

Podsjetimo, ako Zvezda prođe ide na boljeg iz duela Sabah - Orhus u Ligi šampiona, a ako ispadne u Ligu Evrope na Plzenj.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:10 "Da kao lav se boriš": Fudbaleri Zvezde posle poraza stali ispred navijača Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)