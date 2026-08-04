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Trener Crvene zvezde na konferenciji preuzeo odgovornost za poraz od Hapoela

Trener Crvene zvezde na konferenciji preuzeo odgovornost za poraz od Hapoela

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Trener Crvene zvezde Dejan Stanković preuzeo je potpunu odgovornost za izdanje svog tima, istakavši da je očeikvao drugačiji ishod utakmice, ali i poručio da vjeruje u prolaz u revanšu nakon što su igrači konačno osjetili snagu i stil protivnika.

Trener Crvene zvezde na konferenciji preuzeo odgovornost za poraz od Hapoela Izvor: TV Arena sport/screenshot

"Preuzimam odgovornost jer sam ja birao momke i taktiku, ali od svih nas može i mora bolje. Nije prijatno, očekivao bih drugačije - bar jedan ili dva pogotka. Prihvatio bih ovo kao loš dan", rekao je Stanković i naglasio da protivnik nije iznenadio svojom agresivnošću i organizacijom na ivici faula.

Uprkos lošijem utisku i nedovoljnoj realizaciji stvorenih šansi, Zvezdin šef struke je stao u zaštitu svoga tima s ciljem da premjesti pritisak na svoja leđa.

"Momcima je teško palo. Donosili su neke odluke koje nemaju veze sa našom pripremom. Želim da ih oslobodim pritiska, znam da su bolji. Protivnik te natjera na greške, bilo je i vruće, ali u revanšu moramo biti dosta jači i agresivniji. Moji igrači su ih sada upoznali i znaju koliko nam treba agresivnosti da idemo do kraja."

O Ligi šampiona i svom četvrtom pokušaju

"Da li misliš da će fudbal da stane ako ne uđem 4. put u Ligu šampiona. Nije mi prijatno, ali uradiću sve u revanšu", kaže trener Zvezde.

Posebnu pažnju Stanković je posvetio debitantu Lukasenu, poručivši da bi ponovo povukao isti potez iako igrač još nije na maksimalnom nivou.

"Lukasen je dobio mnogo duela. On je dobar, iskusan, kvalitetan i dokazan na ovom nivou. Ponovo bih reskirao sa njim, ne inatim se, taj igrač mi treba i napraviće razliku. Dobiću ga boljeg u revanšu."

Analizirajući taktičke detalje i izmjene, trener crveno-bijelih priznao je da je tim morao bolje da iskoristi igrača više na terenu nakon crvenog kartona koji je iznudio Bukari.

"Možda bih drugačije napravio posljednje dvije izmene i sačekao još koji minut. Vjerovao sam u Saleta i Loizua, imao sam namjeru da donesem kvalitet, energiju i svježinu. Međutim, protiv niskog bloka morali smo bolje odluke da donosimo i kvalitetnije ubacujemo lopte u kazneni prostor."

Pred revanš u Beogradu, Stanković najavljuje određene promjene u sastavu, ali ističe da u ovom trenutku ne razmišlja o novim pojačanjima.

"Sigurno ću naći momke koji mogu da ispoštuju zahtjeve. Nije ovo naš maksimum, ima dosta prostora za napredak. Ne razmišljam o pojačanjima, mislim samo o nama. U Zvezdi je uvijek pritisak i ja ga želim na sebi kako bi igrači bili mirniji. Napravili smo šanse, što znači da možemo - nadam se da ćemo ih u Beogradu realizovati, a poslije revanša ćemo svoditi račune."

(MONDO)

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Tagovi

Dejan Stanković FK Crvena zvezda

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