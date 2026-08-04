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Hapoel - Crvena zvezda uživo; Izraelci vode protiv crveno-bijelih 0
crvena zvezda hapoel ber seva uzivo prenos
crvena zvezda hapoel ber seva uzivo prenos
0

Hapoel - Crvena zvezda uživo; Izraelci vode protiv crveno-bijelih

Crvena zvezda u Mađarskoj igra protiv Hapoel Ber Ševe i tako počinje učešće u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:21

- poluvrijeme -

Zvezda poslije prvih 45 minuta duela sa Hapoelom Berševom u Mađarskoj ima zaostatak od jednog gola koji je skrivio novi štoper Derik Lukasen - 1:0.

20:17

Lukasen odmah pokušao da se iskupi, nema gola

Gađao je štoper glavom poslije kornera Abu Fanija, udario loptu na "drugoj stativi" poslije centaršuta sa lijeve strane, ali je golman Izraelaca i ovo odbranio.

20:13

41' Zvezda u nokdaunu, Hapoel pogodio prečku!

Ogromna šansa za Izraelce i udarac glavom Matana Baltakse završava na prečki. Mole se u ovim trenucima u Zvezdi da što prije dođe poluvrijeme, jer su u očiglednom šoku poslije primljenog gola.

20:09

ŠOK - Zvezda gubi 0:1!

U trenutku najvećeg naleta, Zvezda je primila gol poslije velikog kiksa novog štopera Lukasena.

20:09

36' Zvezda najopasnija do sada! Duarte, pa Ivanić

Bruno Duarte gađao je iz kaznenog prostora, Mirko Ivanić desetak sekundi kasnije sa distance i oba puta je golman Izraelaca Ofir Marcijano bio na mjestu.

20:06

32' Ivanić je uporan - prvi korner za Zvezdu

Pokušao je kapiten sada sa distance, ali je njegov šut bio blokiran u kaznenom prostoru i otišla je lopta u korner.

19:58

25' Ponovo šansa za Zvezdu, loš šut Ivanića

Zvezda rješava presing odličnim dodavanjem Seola za Bukarija. Ivanić je na kraju kontranapada pokušao lijevom nogom, ali bilo je to veoma loše i nije bilo blizu golu.

19:57

21' Duarte nije stigao da uputi udarac

Pokušao je Zvezdin napadač da pronađe prostor na oko 17 metara od gola, ali ga je blokirao jedan defanzivac Hapoela.

19:52

16' Mirna faza meča, disciplinovana Zvezda u odbrani

Centarfor Bruno Duarte vratio se u kazneni prostor i bio na pravom mjestu pri pokušaju Hapoela iz prekida. U ovim trenutima crveno-bijeli imaju problem da iznesu loptu na polovinu protivnika.

19:46

10' Pokušaj Hapoela, Abu Fanijeva greška nije skupo koštala

Predao je Zvezdin vezista loptu protivniku na sredini terena, poslije kratke akcije lopta je došla do srpskog centarfora Igora Zlatanovića (28), a njegov šut sa distance blokirao je Rade Krunić. Zlatanović je nekadašnji đak Partizana i golgeter Radnika iz Surdulice.

19:40

6' Prva šansa za Zvezdu, mlak udarac Ivanića

Kapiten crveno-bijelih kombinovao je sa Bukarijem, pokušao da lobuje golmana Izraelaca sa ivice kaznenog prostora, ali je golman Ofir Marcijano (36) lako uhvatio tu loptu.

19:35

2' Ofanzivni početak Zvezde

Odmah je napala Izraelce po oba boka - po lijevom preko Mirka Ivanića, po desnom preko Bukarija.

19:35

Utakmica je počela!

Izvor: TV Arena sport

19:34

Paklena vrućina

Prema novim informacijama iz Mađarske, tamo je trenutno oko 40 stepeni Celzijusa.

19:23

Lukasen se zagrijava pred Hapoel u Mađarskoj

Pogledajte

00:30
Derik Lukasen se zagreva pred meč Hapoel - Crvena zvezda
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

19:23

Dresovi Zvezde za večerašnji meč

19:03

Zvezda igra za 15 miliona evra

Toliko će zaraditi tim koji se plasira u plej-of Lige šampiona i uz to imaće garantovano mjesto u ligaškom dijelu Lige Evrope.

19:02

"Lukasen je došao da igra"

"Lukasen je došao da igra, možda još nije na 100 odsto mogućnosti, ali ovakve utakmice službe da podigne formu. Jako se dobro uklopio u ovih nedjelju dana, igrač je velike reprezentacije i sigurno će dati maksimum, iskustvom i u borbi u kojoj želimo da dobijemo sve te duele sa njim", rekao je pomoćni trener Zvezde, Nenad Sakić, za TV Arena sport.

18:49

Parovi 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona

Staza šampiona

Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris
Mjalbi - Slovan Bratislava
Levski Sofija - Kairat
Orhus - Sabah
Ararat - Celje
Hapoel Berševa - Crvena zvezda

Staza pratilaca

Olimpijakos - NEK Najmegen
Union - Bode Glimt
Fenerbahče - Šturm
Sparta Prag - Lion

18:29

Na ovom stadionu se igra

Reporter MONDA Dušan Ninković je u Mađarskoj, pogledajte gdje se igra meč Hapoel - Zvezda.

18:28

Sastav Zvezde!

Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Kostov, Ivanić - Bruno Duarte

Dejan Stanković je donio za mnoge iznenađujuću odluku i odmah gurnuo u vatru novajliju Derika Lukasea, štopera koji je tek potpisao za crveno-bijele.

18:28

Utakmicu sudi poznati Španac, zvezdašima nije u lijepom sjećanju

Glavni arbitar večerašnjeg meča je Hesus Hil Manzano, poznat navijačima Zvezde po kontroverznom suđenju na utakmicama Milan - Zvezda. Na San Siru u dvomeču Lige Evrope roso-nera i Zvezde nije dopustio crveno-bijelima da izvedu korner u posljednjim trenucima utakmice u nokaut fazi u zimu 2021, a ogromne i opravdane pritužbe imao je i Vladan Milojević, poslije Špančevih odluka u utakmici Lige šampiona 2024, takođe na San Siru.

18:02

Stanković poveo u Mađarsku i novog štopera Zvezde

Izvor: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

  U ekipi koja je preko Austrije stigla u Sombathelj je i novi štoper crveno-bijelih Derik Lukasen, doskorašnji defanzivac kiparskog Pafosa. On bi mogao da debituje za šampiona Srbije u Mađarskoj. Pročitajte kompletan spisak imena igrača Zvezde koji će igrati protiv Hapoela.

17:59

Na koga ide Zvezda ako prođe, a na koga ako ispadne?

Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia

  Žrijebom u ponedeljak određeno je: Pobjednik dvomeča Hapoel Berševa - Crvena zvezda igraće u plej-ofu za Ligu šampiona protiv pobjednika dvomeča Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan). Poraženi iz izraelsko-srpskog dvomeča igraće protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope.

17:59

Hapoel se rastao sa najboljim igračem, bivšim vezistom Zvezde

Izvor: MN PRESS

  Kings Kangva (27), bivši vezista Crvene zvezde, napustio je Hapoel iz Berševe i ovog ljeta prešao u Panatinaikos za 3,8 miliona evra. Prošle sezone, 2025/26, bio je predvodnik Hapoela i ključni igrač u osvajanju titule. Postigao je 12 golova u tamošnjem prvenstvu, uz 11 asistencija i presudno uticao da njegov tim postane šampion ispred drugoplasiranog Beitara, koji je imao tri boda manje. Zvezda ima procente od Hapoelove prodaje Kangve Panatinaikosu.

17:57

Svi igrači Zvezde spremni, igraće i Rade Krunić

Izvor: MN PRESS

  "Svi igrači su na raspolaganju za meč", rekao je pred put u Mađarsku trener Zvezde Dejan Stanković. Ta dobra vijest znači da se i najvažniji vezista crveno-bijelih Rade Krunić oporavio poslije dvije utakmice pauze.

17:52

Dekijev 4. pokušaj da uvede Zvezdu u LŠ, još pamti Izraelce

Izvor: MN PRESS

  Sa Dejanom Stankovićem na klupi Crvena zvezda u prethodna tri pokušaja nije uspijevala da uđe u Ligu šampiona.

Ispadala je od Omonije na penale u 3. kolu kvalifikacija 2020, zatim od Šerifa iz Tiraspolja (1:1, 0:1), 2021. takođe u 3. rundi i potom 2023. u plej-ofu protiv Makabi Haife (2:2, 2:3). Poslije tog neuspjeha, Stankovićev prvi mandat u Zvezdi je završen, a drugi je započeo prošle zime, kada je takođe naslijedio Vladana Milojevića.

17:51

Zvezda na četiri utakmice do pete Lige šampiona

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

  Crvena zvezda igrala je grupnu i ligašku fazu Lige šampiona 2018. i 2019. godine pod vođstvom Vladana Milojevića, 2023. pod vođstvom Baraka Bahara, pa onda 2024. ponovo pod Vladanom Milojevićem. Sada sa Dejanom Stankovićem na klupi igra za svoje peto učešće.

17:50

Dobro došli u tekstualni prenos

Crvena zvezda od 19.30 časova u mađarskom gradu Sombathelj gostuje izraelskom šampionu Hapoelu Ber Ševi, u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Pratite prvi duel tog dvomeča u tekstualnom prenosu uz MONDO.

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