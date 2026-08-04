Hapoel - Crvena zvezda uživo; Izraelci vode protiv crveno-bijelih

20 : 21 - poluvrijeme - Zvezda poslije prvih 45 minuta duela sa Hapoelom Berševom u Mađarskoj ima zaostatak od jednog gola koji je skrivio novi štoper Derik Lukasen - 1:0.

20 : 17 Lukasen odmah pokušao da se iskupi, nema gola Gađao je štoper glavom poslije kornera Abu Fanija, udario loptu na "drugoj stativi" poslije centaršuta sa lijeve strane, ali je golman Izraelaca i ovo odbranio.

20 : 13 41' Zvezda u nokdaunu, Hapoel pogodio prečku! Ogromna šansa za Izraelce i udarac glavom Matana Baltakse završava na prečki. Mole se u ovim trenucima u Zvezdi da što prije dođe poluvrijeme, jer su u očiglednom šoku poslije primljenog gola.

20 : 09 ŠOK - Zvezda gubi 0:1! U trenutku najvećeg naleta, Zvezda je primila gol poslije velikog kiksa novog štopera Lukasena.

20 : 09 36' Zvezda najopasnija do sada! Duarte, pa Ivanić Bruno Duarte gađao je iz kaznenog prostora, Mirko Ivanić desetak sekundi kasnije sa distance i oba puta je golman Izraelaca Ofir Marcijano bio na mjestu.

20 : 06 32' Ivanić je uporan - prvi korner za Zvezdu Pokušao je kapiten sada sa distance, ali je njegov šut bio blokiran u kaznenom prostoru i otišla je lopta u korner.

19 : 58 25' Ponovo šansa za Zvezdu, loš šut Ivanića Zvezda rješava presing odličnim dodavanjem Seola za Bukarija. Ivanić je na kraju kontranapada pokušao lijevom nogom, ali bilo je to veoma loše i nije bilo blizu golu.

19 : 57 21' Duarte nije stigao da uputi udarac Pokušao je Zvezdin napadač da pronađe prostor na oko 17 metara od gola, ali ga je blokirao jedan defanzivac Hapoela.

19 : 52 16' Mirna faza meča, disciplinovana Zvezda u odbrani Centarfor Bruno Duarte vratio se u kazneni prostor i bio na pravom mjestu pri pokušaju Hapoela iz prekida. U ovim trenutima crveno-bijeli imaju problem da iznesu loptu na polovinu protivnika.

19 : 46 10' Pokušaj Hapoela, Abu Fanijeva greška nije skupo koštala Predao je Zvezdin vezista loptu protivniku na sredini terena, poslije kratke akcije lopta je došla do srpskog centarfora Igora Zlatanovića (28), a njegov šut sa distance blokirao je Rade Krunić. Zlatanović je nekadašnji đak Partizana i golgeter Radnika iz Surdulice.

19 : 40 6' Prva šansa za Zvezdu, mlak udarac Ivanića Kapiten crveno-bijelih kombinovao je sa Bukarijem, pokušao da lobuje golmana Izraelaca sa ivice kaznenog prostora, ali je golman Ofir Marcijano (36) lako uhvatio tu loptu.

19 : 35 2' Ofanzivni početak Zvezde Odmah je napala Izraelce po oba boka - po lijevom preko Mirka Ivanića, po desnom preko Bukarija.

19 : 35 Utakmica je počela! Izvor: TV Arena sport

19 : 34 Paklena vrućina Prema novim informacijama iz Mađarske, tamo je trenutno oko 40 stepeni Celzijusa.

19 : 23 Lukasen se zagrijava pred Hapoel u Mađarskoj Pogledajte 00:30 Derik Lukasen se zagreva pred meč Hapoel - Crvena zvezda Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

19 : 03 Zvezda igra za 15 miliona evra Toliko će zaraditi tim koji se plasira u plej-of Lige šampiona i uz to imaće garantovano mjesto u ligaškom dijelu Lige Evrope.

19 : 02 "Lukasen je došao da igra" "Lukasen je došao da igra, možda još nije na 100 odsto mogućnosti, ali ovakve utakmice službe da podigne formu. Jako se dobro uklopio u ovih nedjelju dana, igrač je velike reprezentacije i sigurno će dati maksimum, iskustvom i u borbi u kojoj želimo da dobijemo sve te duele sa njim", rekao je pomoćni trener Zvezde, Nenad Sakić, za TV Arena sport.

18 : 49 Parovi 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona Staza šampiona Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris

Mjalbi - Slovan Bratislava

Levski Sofija - Kairat

Orhus - Sabah

Ararat - Celje

Hapoel Berševa - Crvena zvezda Staza pratilaca Olimpijakos - NEK Najmegen

Union - Bode Glimt

Fenerbahče - Šturm

Sparta Prag - Lion

18 : 29 Na ovom stadionu se igra Reporter MONDA Dušan Ninković je u Mađarskoj, pogledajte gdje se igra meč Hapoel - Zvezda. Vidi opis Hapoel - Crvena zvezda uživo; Izraelci vode protiv crveno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 6 6 / 6 AD

18 : 28 Sastav Zvezde! Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Kostov, Ivanić - Bruno Duarte Dejan Stanković je donio za mnoge iznenađujuću odluku i odmah gurnuo u vatru novajliju Derika Lukasea, štopera koji je tek potpisao za crveno-bijele.

18 : 28 Utakmicu sudi poznati Španac, zvezdašima nije u lijepom sjećanju Glavni arbitar večerašnjeg meča je Hesus Hil Manzano, poznat navijačima Zvezde po kontroverznom suđenju na utakmicama Milan - Zvezda. Na San Siru u dvomeču Lige Evrope roso-nera i Zvezde nije dopustio crveno-bijelima da izvedu korner u posljednjim trenucima utakmice u nokaut fazi u zimu 2021, a ogromne i opravdane pritužbe imao je i Vladan Milojević, poslije Špančevih odluka u utakmici Lige šampiona 2024, takođe na San Siru.

18 : 02 Stanković poveo u Mađarsku i novog štopera Zvezde Izvor: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia U ekipi koja je preko Austrije stigla u Sombathelj je i novi štoper crveno-bijelih Derik Lukasen, doskorašnji defanzivac kiparskog Pafosa. On bi mogao da debituje za šampiona Srbije u Mađarskoj. Pročitajte kompletan spisak imena igrača Zvezde koji će igrati protiv Hapoela.

17 : 59 Na koga ide Zvezda ako prođe, a na koga ako ispadne? Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia Žrijebom u ponedeljak određeno je: Pobjednik dvomeča Hapoel Berševa - Crvena zvezda igraće u plej-ofu za Ligu šampiona protiv pobjednika dvomeča Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan). Poraženi iz izraelsko-srpskog dvomeča igraće protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope.

17 : 59 Hapoel se rastao sa najboljim igračem, bivšim vezistom Zvezde Izvor: MN PRESS Kings Kangva (27), bivši vezista Crvene zvezde, napustio je Hapoel iz Berševe i ovog ljeta prešao u Panatinaikos za 3,8 miliona evra. Prošle sezone, 2025/26, bio je predvodnik Hapoela i ključni igrač u osvajanju titule. Postigao je 12 golova u tamošnjem prvenstvu, uz 11 asistencija i presudno uticao da njegov tim postane šampion ispred drugoplasiranog Beitara, koji je imao tri boda manje. Zvezda ima procente od Hapoelove prodaje Kangve Panatinaikosu.

17 : 57 Svi igrači Zvezde spremni, igraće i Rade Krunić Izvor: MN PRESS "Svi igrači su na raspolaganju za meč", rekao je pred put u Mađarsku trener Zvezde Dejan Stanković. Ta dobra vijest znači da se i najvažniji vezista crveno-bijelih Rade Krunić oporavio poslije dvije utakmice pauze.

17 : 52 Dekijev 4. pokušaj da uvede Zvezdu u LŠ, još pamti Izraelce Izvor: MN PRESS Sa Dejanom Stankovićem na klupi Crvena zvezda u prethodna tri pokušaja nije uspijevala da uđe u Ligu šampiona. Ispadala je od Omonije na penale u 3. kolu kvalifikacija 2020, zatim od Šerifa iz Tiraspolja (1:1, 0:1), 2021. takođe u 3. rundi i potom 2023. u plej-ofu protiv Makabi Haife (2:2, 2:3). Poslije tog neuspjeha, Stankovićev prvi mandat u Zvezdi je završen, a drugi je započeo prošle zime, kada je takođe naslijedio Vladana Milojevića.

17 : 51 Zvezda na četiri utakmice do pete Lige šampiona Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Crvena zvezda igrala je grupnu i ligašku fazu Lige šampiona 2018. i 2019. godine pod vođstvom Vladana Milojevića, 2023. pod vođstvom Baraka Bahara, pa onda 2024. ponovo pod Vladanom Milojevićem. Sada sa Dejanom Stankovićem na klupi igra za svoje peto učešće.