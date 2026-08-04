Hapoel - Crvena zvezda uživo; Izraelci vode protiv crveno-bijelih

Crvena zvezda u Mađarskoj igra protiv Hapoel Ber Ševe i tako počinje učešće u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
- poluvrijeme -
Zvezda poslije prvih 45 minuta duela sa Hapoelom Berševom u Mađarskoj ima zaostatak od jednog gola koji je skrivio novi štoper Derik Lukasen - 1:0.
Lukasen odmah pokušao da se iskupi, nema gola
Gađao je štoper glavom poslije kornera Abu Fanija, udario loptu na "drugoj stativi" poslije centaršuta sa lijeve strane, ali je golman Izraelaca i ovo odbranio.
41' Zvezda u nokdaunu, Hapoel pogodio prečku!
Ogromna šansa za Izraelce i udarac glavom Matana Baltakse završava na prečki. Mole se u ovim trenucima u Zvezdi da što prije dođe poluvrijeme, jer su u očiglednom šoku poslije primljenog gola.
ŠOK - Zvezda gubi 0:1!
U trenutku najvećeg naleta, Zvezda je primila gol poslije velikog kiksa novog štopera Lukasena.
36' Zvezda najopasnija do sada! Duarte, pa Ivanić
Bruno Duarte gađao je iz kaznenog prostora, Mirko Ivanić desetak sekundi kasnije sa distance i oba puta je golman Izraelaca Ofir Marcijano bio na mjestu.
32' Ivanić je uporan - prvi korner za Zvezdu
Pokušao je kapiten sada sa distance, ali je njegov šut bio blokiran u kaznenom prostoru i otišla je lopta u korner.
25' Ponovo šansa za Zvezdu, loš šut Ivanića
Zvezda rješava presing odličnim dodavanjem Seola za Bukarija. Ivanić je na kraju kontranapada pokušao lijevom nogom, ali bilo je to veoma loše i nije bilo blizu golu.
21' Duarte nije stigao da uputi udarac
Pokušao je Zvezdin napadač da pronađe prostor na oko 17 metara od gola, ali ga je blokirao jedan defanzivac Hapoela.
16' Mirna faza meča, disciplinovana Zvezda u odbrani
Centarfor Bruno Duarte vratio se u kazneni prostor i bio na pravom mjestu pri pokušaju Hapoela iz prekida. U ovim trenutima crveno-bijeli imaju problem da iznesu loptu na polovinu protivnika.
10' Pokušaj Hapoela, Abu Fanijeva greška nije skupo koštala
Predao je Zvezdin vezista loptu protivniku na sredini terena, poslije kratke akcije lopta je došla do srpskog centarfora Igora Zlatanovića (28), a njegov šut sa distance blokirao je Rade Krunić. Zlatanović je nekadašnji đak Partizana i golgeter Radnika iz Surdulice.
6' Prva šansa za Zvezdu, mlak udarac Ivanića
Kapiten crveno-bijelih kombinovao je sa Bukarijem, pokušao da lobuje golmana Izraelaca sa ivice kaznenog prostora, ali je golman Ofir Marcijano (36) lako uhvatio tu loptu.
2' Ofanzivni početak Zvezde
Odmah je napala Izraelce po oba boka - po lijevom preko Mirka Ivanića, po desnom preko Bukarija.
Utakmica je počela!Izvor: TV Arena sport
Paklena vrućina
Prema novim informacijama iz Mađarske, tamo je trenutno oko 40 stepeni Celzijusa.
Lukasen se zagrijava pred Hapoel u Mađarskoj
Dresovi Zvezde za večerašnji meč
⏳— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)August 4, 2026
⚪️#fkcz#UCLpic.twitter.com/uzbQNxff0t
Zvezda igra za 15 miliona evra
Toliko će zaraditi tim koji se plasira u plej-of Lige šampiona i uz to imaće garantovano mjesto u ligaškom dijelu Lige Evrope.
"Lukasen je došao da igra"
"Lukasen je došao da igra, možda još nije na 100 odsto mogućnosti, ali ovakve utakmice službe da podigne formu. Jako se dobro uklopio u ovih nedjelju dana, igrač je velike reprezentacije i sigurno će dati maksimum, iskustvom i u borbi u kojoj želimo da dobijemo sve te duele sa njim", rekao je pomoćni trener Zvezde, Nenad Sakić, za TV Arena sport.
Parovi 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona
Staza šampiona
Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris
Mjalbi - Slovan Bratislava
Levski Sofija - Kairat
Orhus - Sabah
Ararat - Celje
Hapoel Berševa - Crvena zvezda
Staza pratilaca
Olimpijakos - NEK Najmegen
Union - Bode Glimt
Fenerbahče - Šturm
Sparta Prag - Lion
Na ovom stadionu se igra
Reporter MONDA Dušan Ninković je u Mađarskoj, pogledajte gdje se igra meč Hapoel - Zvezda.
Hapoel - Crvena zvezda uživo; Izraelci vode protiv crveno-bijelih
Sastav Zvezde!
Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Kostov, Ivanić - Bruno Duarte
Dejan Stanković je donio za mnoge iznenađujuću odluku i odmah gurnuo u vatru novajliju Derika Lukasea, štopera koji je tek potpisao za crveno-bijele.
Utakmicu sudi poznati Španac, zvezdašima nije u lijepom sjećanju
Glavni arbitar večerašnjeg meča je Hesus Hil Manzano, poznat navijačima Zvezde po kontroverznom suđenju na utakmicama Milan - Zvezda. Na San Siru u dvomeču Lige Evrope roso-nera i Zvezde nije dopustio crveno-bijelima da izvedu korner u posljednjim trenucima utakmice u nokaut fazi u zimu 2021, a ogromne i opravdane pritužbe imao je i Vladan Milojević, poslije Špančevih odluka u utakmici Lige šampiona 2024, takođe na San Siru.
Stanković poveo u Mađarsku i novog štopera ZvezdeIzvor: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
U ekipi koja je preko Austrije stigla u Sombathelj je i novi štoper crveno-bijelih Derik Lukasen, doskorašnji defanzivac kiparskog Pafosa. On bi mogao da debituje za šampiona Srbije u Mađarskoj. Pročitajte kompletan spisak imena igrača Zvezde koji će igrati protiv Hapoela.
Na koga ide Zvezda ako prođe, a na koga ako ispadne?Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia
Žrijebom u ponedeljak određeno je: Pobjednik dvomeča Hapoel Berševa - Crvena zvezda igraće u plej-ofu za Ligu šampiona protiv pobjednika dvomeča Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan). Poraženi iz izraelsko-srpskog dvomeča igraće protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope.
Hapoel se rastao sa najboljim igračem, bivšim vezistom ZvezdeIzvor: MN PRESS
Kings Kangva (27), bivši vezista Crvene zvezde, napustio je Hapoel iz Berševe i ovog ljeta prešao u Panatinaikos za 3,8 miliona evra. Prošle sezone, 2025/26, bio je predvodnik Hapoela i ključni igrač u osvajanju titule. Postigao je 12 golova u tamošnjem prvenstvu, uz 11 asistencija i presudno uticao da njegov tim postane šampion ispred drugoplasiranog Beitara, koji je imao tri boda manje. Zvezda ima procente od Hapoelove prodaje Kangve Panatinaikosu.
Svi igrači Zvezde spremni, igraće i Rade KrunićIzvor: MN PRESS
"Svi igrači su na raspolaganju za meč", rekao je pred put u Mađarsku trener Zvezde Dejan Stanković. Ta dobra vijest znači da se i najvažniji vezista crveno-bijelih Rade Krunić oporavio poslije dvije utakmice pauze.
Dekijev 4. pokušaj da uvede Zvezdu u LŠ, još pamti IzraelceIzvor: MN PRESS
Sa Dejanom Stankovićem na klupi Crvena zvezda u prethodna tri pokušaja nije uspijevala da uđe u Ligu šampiona.
Ispadala je od Omonije na penale u 3. kolu kvalifikacija 2020, zatim od Šerifa iz Tiraspolja (1:1, 0:1), 2021. takođe u 3. rundi i potom 2023. u plej-ofu protiv Makabi Haife (2:2, 2:3). Poslije tog neuspjeha, Stankovićev prvi mandat u Zvezdi je završen, a drugi je započeo prošle zime, kada je takođe naslijedio Vladana Milojevića.
Zvezda na četiri utakmice do pete Lige šampionaIzvor: Mondo/Stefan Stojanović
Crvena zvezda igrala je grupnu i ligašku fazu Lige šampiona 2018. i 2019. godine pod vođstvom Vladana Milojevića, 2023. pod vođstvom Baraka Bahara, pa onda 2024. ponovo pod Vladanom Milojevićem. Sada sa Dejanom Stankovićem na klupi igra za svoje peto učešće.
Dobro došli u tekstualni prenos
Crvena zvezda od 19.30 časova u mađarskom gradu Sombathelj gostuje izraelskom šampionu Hapoelu Ber Ševi, u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Pratite prvi duel tog dvomeča u tekstualnom prenosu uz MONDO.