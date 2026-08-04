Nova podmukla prevara u regionu: Zbog jedne aplikacije čovjek izgubio 20.000 evra

Muškarac (62) iz Ivanca ostao je bez više od 20.000 evra nakon što je povjerovao u lažnu isplatu kriptovaluta. Instalirao je kobnu aplikaciju i prevarantu dao potpuni pristup svom telefonu.

Izvor: Shutterstock/Yuganov Konstantin

Policiji u Ivancu, mjestu u Hrvatskoj, prijavljen je slučaj prevare u kojem je 62-godišnjak, vjerujući da će mu biti isplaćeno više od 10.000 evra u navodnim kriptovalutama, ostao bez više od 20.000 evra sa bankovnog računa, izvijestila je u ponedjeljak varaždinska policija.

Prema izvještaju, 62-godišnjak je prijavio da ga je u utorak, 28. jula, telefonom kontaktirala nepoznata osoba koja mu je rekla da posjeduje više od 10.000 evra u kriptovalutama koje je potrebno konvertovati kako bi mu novac bio isplaćen na bankovni račun.

Prateći uputstva sagovornika, registrovao se na internet stranici i na mobilni uređaj instalirao aplikaciju za udaljeni pristup, čime je nepoznatoj osobi omogućio pristup svom uređaju.

Nakon toga prevarant je sa njegovog bankovnog računa obavio više neovlašćenih transakcija u ukupnom iznosu većem od 20.000 evra, te je od oštećenog zatražio i dodatnu uplatu.

Tek tada je 62-godišnjak shvatio da je riječ o prevari.

Materijalna šteta procjenjuje se na više od 20.000 evra, a policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje radi otkrivanja identiteta prevaranta.

(Poslovni dnevnik/MONDO)