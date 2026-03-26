Samsung predstavio Galaxy A57 i A37 telefone: Tanji dizajn, moćniji čipovi i AI funkcije

Samsung je predstavio Galaxy A57 i A37 sa naprednim AI funkcijama, IP68 zaštitom i softverskom podrškom od čak šest godina.

Samsung je zvanično predstavio nove modele svoje popularnije Galaxy A serije - Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G. Uređaji donose unapređenja u dizajnu i performansama, ali je veliki fokus stavljen na "spuštanje" naprednih AI funkcija u srednju klasu.

Konkretno, oba telefona dolaze sa unapređenim Awesome Intelligence paketom, do sada rezervisanim samo za skuplje modele.

Ovi AI alati donose niz praktičnih opcija za svakodnevnu upotrebu - Voice Recorder sada može da prepisuje i prevodi razgovore ili glasovne poruke u tekst, dok AI Select omogućava brzo izdvajanje sadržaja sa ekrana i lakše uređivanje. Tu je i unapređeni Object Eraser koji još prirodnije uklanja neželjene detalje sa fotografija.

Samsung Galaxy A57 5G

Galaxy A57 5G je tanji i lakši nego prošlogodišnji model, sa profilom od svega 6,9 mm i težinom od 179 grama. Posjeduje 6,7-inčni Super AMOLED+ ekran sa Full HD+ rezolucijom i brzinom osvježavanja od 120Hz, a pokreće ga novi Exynos 1680 čip, koji je ujedno i najmoćnije rješenje u novoj A seriji.

S druge strane, Galaxy A37 5G je nešto masivniji, sa debljinom od 7,4 mm i težinom od 196 grama. Takođe ima 6,7-inčni ekran sa Full HD+ rezolucijom i osvježavanjem do 120Hz, ali koristi standardni Super AMOLED panel i oslanja se na Exynos 1480 procesor.

Samsung Galaxy A37 5G

Ono što će posebno obradovati korisnike je podatak da oba telefona imaju IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu, što je i dalje rijetkost u ovom segmentu. Opremljeni su baterijama od 5.000 mAh i podržavaju 45W Super Fast Charging 2.0 brzo punjenje.

Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G pokreću najnoviji Android 16 sa One UI 8.5 interfejsom, a Samsung obećava čak šest velikih Android i One UI nadogradnji, kao i šest godina bezbednosnih zakrpa.

Kada je riječ o konfiguracijama, Galaxy A57 5G dolazi sa 8 GB RAM-a i 128 GB, odnosno 256 GB interne memorije. S druge strane, Galaxy A37 5G nudi 6 ili 8 GB RAM-a, uz istih 128 GB ili 256 GB interne memorije.

Na polju fotografije, oba modela dijele glavnu kameru od 50 MP sa optičkom stabilizacijom, kao i makro (5 MP) i selfi (12 MP) senzore, dok se razlikuju u ultraširokougaonom objektivu, koji je napredniji na modelu A57 (12 MP naspram 8 MP).

Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G

Galaxy A57 5G i A37 5G modeli biće dostupni od 10. aprila, ali još uvijek ne znamo cijene za naše tržište. Ono što znamo su boje: Galaxy A57 5G stiže u Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue i Awesome Lilac varijantama, dok Galaxy A37 5G dolazi u Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen i Awesome White opcijama.

Samsung ovim modelima jasno poručuje da srednja klasa više ne znači pristajanje na velike kompromise, naročito kada su u pitanju pametne funkcije, dugotrajna softverska podrška i kvalitet izrade.