Honor 600 na testu: Nepogrešiv izbor za uloženi novac

Izdržljiv dizajn, ekran sa osvjetljavanjem do čak 8.000 nita, Snapdragon 7 Gen 4, čitav niz AI funkcija, baterija od 6.400 mAh i veoma primamljiva cijena. Honor je modelom 600 zadao domaći zadatak konkurenciji.

Na test je stigao Honor 600, telefon koji na prvi pogled djeluje kao da je zalutao iz premijum segmenta direktno u srednju klasu.

Dok se mnogi konkurenati u ovom cjenovnom rangu trude da nas impresioniraju jednom flagship specifikacijom, Honor je ovdje primijenio drugačiju taktiku - napravio je model koji izgleda luksuzno, a opet nudi jako puno za uloženi novac.

To se odnosi na sve segmente ovog telefona - od ekrana sa veoma tankim okvirima i odličnim osvjetljavanjem, preko sposobnog sistema kamera i baterije koja odbija da se isprazni, pa sve do kućišta koje se ne plaši ni vode, ni betona.

Ali, o utiscima i svemu što ovaj telefon nudi detaljno se bavimo u nastavku. Pa hajde da ne okolišamo.

Honor 600: Dizajn

Mnogi će reći da Honor 600 svojim izgledom igra na kartu proverene estetike koja neodoljivo podsjeća na iPhone 17 Pro seriju. Da li je baš tu pronašao inspiraciju? Vjerovatno jeste, ali mi ćemo vas podsjetiti da dizajneri iz Kupertina nisu izmislili nepotrebno velike pravougaonike na poleđini. Modeli kao što su Xiaomi Mi 11 Ultra i Realme GT3 su mnogo pre Apple-a eksperimentisali sa ovim dizajnom.

Da li mu to uzimamo kao zamerku? Ni najmanje. Honor 600 donosi zreo i promišljen dizajn koji, uprkos inspiraciji, ostavlja utisak modernog uređaja koji "puca" daleko iznad klase kojoj pripada.

Prednja strana telefona je mala inženjerska pobeda, jer donosi gotovo potpuno odsustvo okvira oko ekrana, sa uniformnom marginom od svega 0,98 mm. Panel dijagonale 6,57 inča je potpuno ravan, što je odlična vijest za sve koji ne vole zakrivljene ivice i slučajne dodire.

Poleđina i ram su pretrpjeli značajnu promenu u odnosu na prethodnika, pa umjesto plastike sada imamo matirani metalni okvir i poleđinu od kompozitnih vlakana koja i vizuelno i pod prstima odaje utisak matiranog stakla.

Iako u sebi krije bateriju ogromnog kapaciteta, telefon je zadržao vitku liniju debljine od svega 7,8 mm. Sa težinom od 185 grama, Honor 600 je odlično izbalansiran, a ravne ivice omogućavaju siguran hvat i udobnost u ruci.

Raspored elemenata osvježen je uvođenjem namenskog fizičkog AI tastera na desnoj strani, koji se može programirati za različite funkcije poput brzog pokretanja kamere ili bilješki. Ostali tasteri su na standardnim pozicijama, dok se na dnu nalaze USB-C port i fiokica za SIM kartice.

Kada su u pitanju zvučnici, stereo sistem je prijatno iznenađenje i pruža prilično pun zvuk, mada mu pri slušanju određenih žanrova muzike može zafaliti malo dubine i udarca. Glasnoća je više nego adekvatna za gledanje serija ili podkaste, a zvuk ostaje čist čak i kada se pojača do kraja.

Jedan od realno najjačih aduta ovog telefona, koji se ne vidi na prvi pogled, jeste njegova ekstremna izdržljivost. Honor 600 nosi IP68, IP69 i IP69K sertifikate, što u praksi znači da je imun na prašinu i vodu, čak i pod visokim pritiskom i temperaturom.

Uz to, kućište je dobilo SGS sertifikat zbog izuzetne otpornost na padove i mehanička oštećenja, što u prevodu znači da ne morate da doživite mali srčani udar svaki put kada vam telefon ispadne.

Honor 600: Ekran

Ekran Honor 600 telefona je bez sumnje jedan od najjačih prodajnih aduta i komponenta koja ozbiljno zamagljuje granicu između srednje i visoke klase. Riječ je o 6,57-inčnom AMOLED panelu, rezolucije 2.728 x 1.264 piksela, koji isporučuje izuzetno oštru sliku i gustinu prikaza.

Ono što prvo upada u oči je sjajan osjećaj imerzije zbog izuzetno tankih okvira, a zatim i kvalitet prikaza. Prikaz boja je prirodan i bogat, a zahvaljujući tome što je u pitanju 10-bitni panel, prelazi između nijansi su suptilni i bez onog ružnog "pucanja" boja.

Ipak, prava zvijezda specifikacija je nivo osvetljenosti. Honor deklariše nevjerovatnih 8.000 nita u "piku", što je vrijednost koju ne dostižu ni najskuplji flegšip modeli današnjice. Naravno, to je brojka koja se dostiže samo u određenim situacijama, ali i u realnim uslovima i svakodnevnom korišćenju ekran je savršeno čitljiv čak i na direktnom suncu, bez ikakvog naprezanja očiju.

Da nije u pitanju flagship rješenje odaje nam to što panel ne koristi LTPO tehnologiju. Ipak, osvježavanje od 120 Hz obezbjeđuje besprekorno glatko skrolovanje i animacije, a sistem je inteligentno prebacivao između 60, 90 i 120 Hz u zavisnosti od toga šta smo radili na telefonu.

Honor je mislio i na zdravlje očiju, te je implementirano visokofrekventno PWM zatamnjivanje od 3.840 Hz koje praktično eliminiše zamorno treperenje ekrana pri niskom osvjetljenju.

Honor 600: Performanse i softver

Po performansama koje nudi, Honor 600 je nepogrešivo uređaj koji pripada gornjoj polovini srednje klase. Pokreće ga veoma sposobni Snapdragon 7 Gen 4 čipset , koji donosi primetan skok u odnosu na prethodnu generaciju.

Ono što odmah možemo reći je da je iskustvo korišćenja izuzetno fluidno, da se aplikacije otvaraju gotovo trenutno, kao i da nikakve probleme u radu nismo primijetili. Čipset na raspolaganju ima 8 GB RAM-a na našem tržištu, dok interna memorija nudi 256 GB skladišnog prostora.

U realnoj upotrebi, telefon se odlično snalazio sa svim standardnim zadacima, od zahtjevnog multitaskinga do striminga visokog kvaliteta. Što se tiče gejminga, naslovi poput Destiny: Rising rade veoma glatko, dok će oni najzahtjevniji, poput Genshin Impact-a, ipak zahtevati srednja grafička podešavanja za stabilan broj kadrova. Dobra vest je da se uređaj nije pregrijavao pod opterećenjem, kao i da je zadržavao stabilne performanse tokom dužih sesija.

Softversku stranu predvodi MagicOS 10, zasnovan na Android-u 16, a interfejs donosi vizuelno čisto i moderno iskustvo na koje će se čak i novajlije brzo navići. Veliki plus je obećana podrška od šest godina softverskih ažuriranja, što ovom telefonu garantuje dugovečnost, a kupcima miran san.

Honor je ove godine stavio ogroman fokus na veštačku inteligenciju, ali i na fizički AI taster na desnom boku.

Ovo rješenje je potpuno prilagodljivo, pa smo mogli lako da definišemo različite prečice za kratak, dvostruki ili duži pritisak. U samoj aplikaciji kamere on služi kao praktičan fizički okidač, dok se van nje može podesiti za brz pristup bilješkama, alatima za prevođenje ili drugim sistemskim prečicama, što je osvježavajuće koristan detalj.

Fokus na vještačku inteligenciju najviše se osjeća kroz "AI Image to Video 2.0". Ova funkcija, smještena unutar galerije, omogućava da se pomoću tekstualnog upita i par fotografija generiše kratak video klip. Tu su i korisne opcije poput pametnog uklanjanja objekata sa slika i automatskog kreiranja bilješki, između ostalog.

Honor 600: Kamere

Za razliku od skupljeg Pro modela koji nudi i periskopski modul, standardni Honor 600 kamerama pristupa sa fokusom na jedan izuzetno moćan senzor, uz dodatak ultraširokougaone kamere.

Sistem je, uprkos ovom kompromisu, iznenađujuće sposoban i namenjen onima koji žele odlične rezultate glavne kamere bez flagship cijene.

Glavna zvijezda na poleđini je masivni senzor od 200 MP sa optičkom stabilizacijom slike (OIS) i f/1.9 otvorom blende. Fotografije snimljene po danu su impresivne - pune su detalja, sa prirodnim bojama i odličnim dinamičkim rasponom. Obrada fotografija je usmjerena ka rezultatima koji su odmah spremni za dijeljenje, uz blago naglašen kontrast koji scenama daje dodatnu dubinu.

Gdje ovaj senzor zaista briljira je u uslovima slabijeg osvjetljenja. Zahvaljujući AI tehnologiji i naprednijim algoritmima obrade fotografija, noćni snimci su oštri, sa minimalnim šumom i iznenađujuće preciznim bojama. Često je kvalitet toliko dobar da namjenski noćni režim nije ni potreban, jer "automatika" sama radi sjajan posao u prikupljanju dovoljne količine svjetlosti.

Ultraširokougaona kamera od 12 MP, očekivano, nije na nivou glavne. Iako je sasvim korektna za hvatanje šireg prostora pri dnevnom svjetlu, primjetan je pad u oštrini u noćnim uslovima.

Zahvaljujući ekstremnoj izdržljivosti telefona i IP69K sertifikatu, Honor 600 dozvoljava i snimanje pod vodom, što otvara potpuno nove kreativne mogućnosti koje su uglavnom rezervisane za akcione kamere.

Honor 600: Baterija i punjenje

Honor 600 nastavlja tradiciju brenda da u srednju kategoriju pakuje baterije koje mogu da postide i najskuplje flagshipe - i apsolutno dominira u segmentu autonomije. Telefon na raspolaganju ima bateriju kapaciteta 6.400 mAh, što je brojka koja u kombinaciji sa štedljivim čipsetom donosi zaista impresivne rezultate.

Pri umjerenoj upotrebi, uz video sadržaj, društvene mreže i navigaciju, Honor 600 bez ikakvih problema može da izdrži dva puna dana rada na jednom punjenju. Da li je moguće isprazniti telefon za manje od jednog dana? Uz zahtjevne igre - naravno. Ipak, isto tako je moguće ostvariti trodnevnu autonomiju uz nešto konzervativniji pristup. Sve zavisi od načina upotrebe.

Brzina punjenja takođe prati ove visoke standarde. Podržana je snaga do 80 W putem kabla, što omogućava da se ova ogromna baterija napuni od 0 do 100% za oko sat vremena. Drugim riječima, čak i kratko zadržavanje na punjaču dovoljno je da se dobije komforna autonomija za cijeli dan korišćenja.

Kompromisi su, s druge strane, očekivani za ovaj cenovni rang. Punjač se ne isporučuje u pakovanju, a bežično punjenje nije podržano.

Honor 600: Cijena i dostupnost

Honor 600 dostupan je kupcima kako u slobodnoj prodaji, tako i u ponudi operatora, a na raspolaganju su dvije boje - crna i narandžasta.

Preporučena maloprodajna cena je 59.999 dinara.

Tokom promotivnog perioda od 7. do 31. maja, HONOR je obezbijedio posebne pogodnosti za kupce koji se odluče na neki od modela iz HONOR 600 serije. Oni koji telefone kupe u slobodnoj prodaji na poklon dobijaju Honor Watch X5i pametni sat i Honor Earbuds S7 slušalice.

Za one koji se odluče da kupovinu obave preko mobilnih operatora, dostupni pokloni su HONOR Choice Bluetooth Speaker Pro zvučnik, HONOR Choice Portable Coffee Machine aparat za kafu i HONOR Choice Earbuds S7 slušalice.

Bez obzira na izbor, obezbijeđeno je i 365 dana besplatne zamjene ekrana i poklopca baterije u slučaju oštećenja.