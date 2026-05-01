Ovdje se telefon ostavlja na ulazu: Otvoren kafić za digitalnu detoksikaciju

Izvor: Shutterstock

Beč je dobio jedan poseban kafić u kome nema mobilnih telefona i drugih uređaja koji služe da nam odvraćaju pažnju.

Pop-ap kafić "Offline Oida", posvećen digitalnoj detoksikaciji, poziva sve zainteresovane na "isključenje" svake subote i nedjelje od 10:00 do 18:00 časova u kafeu „Lokal im Hof“.

Trend digitalnog detoksa postaje sve značajniji. Dok je naša svakodnevica obilježena stalnom dostupnošću, skrolovanjem i digitalnim preopterećenjem, raste želja za stvarnim susretima i tišinom.

"Offline Oida" upravo tu nalazi svoju svrhu. U pitanju je mjesto za iskrene razgovore, zajednička iskustva i vrijeme bez ekrana.

Izvor: Ofline Oida

Na ulazu se gosti mole da isključe svoje telefone, prebace ih u avionski režim ili utišaju, ili ih po želji bezbjedno odlože u zaključane pregrade – kao svjesnu odluku da se na nekoliko sati isključe iz digitalnog toka. Umjesto toga nastaju razgovori, trenuci tišine ili nova poznanstva – potpuno bez ometanja.

Namjerno pojednostavljena ponuda kafe, čaja i domaćih kolača izbjegava stres izbora i ostavlja prostor za ono najvažnije. U saradnji sa bibliotekom grada Beča uređena je zona za opuštanje uz knjigu, dok klub igara "Paradice Wien" organizuje analogne igre i redovne vikend-dane igranja. Dodatno, svakog sata održava se kratka vođena, dobrovoljna pauza za disanje kao zajednički trenutak predaha.

Izvor: Offline Oida

Inicijator Kristof Toman je poručio: "Biti oflajn je novi luksuz. Sa 'Offline Oida' stvaramo prostor za realne susrete u sve bržem svijetu. Mjesto koje olakšava zajedničko oflajn iskustvo, omogućava mentalno rasterećenje i jača društvenu povezanost".

Ovaj lokal, smješten u zgradi nekadašnje centralne mljekare "Alpenmilchzentrale", nalazi se u mirnom dvorištu između diplomatske četvrti i glavne željezničke stanice i poznat je po modernoj interpretaciji austrijske kuhinje, posebnoj atmosferi i prijatnom ambijentu.

(EUpravo zato/Kancelarija Grada Beča)