Xiaomi 17T Pro: Majstor telefoto fotografije

Moćni Leica sistem kamera, flagship Dimensity čipset i velika baterija od 7.000 mAh. Da li je novi Xiaomi 17T Pro telefon vrijedan vaše pažnje - saznajte u nastavku.

Izvor: Ilija Baošić

Na test nam je stigao Xiaomi 17T Pro, najnoviji predstavnik serije koja se već tradicionalno trudi da ponudi flegšip iskustvo, ali po nižoj cijeni u odnosu na top modele.

Glavni adut i najvažnija inovacija ovog modela je napredna periskopska telefoto kamera sa 5x optičkim uvećanjem, razvijena u saradnji sa kompanijom Leica. Pored toga, proizvođač je implementirao moćniji Dimensity procesor nove generacije i bateriju drastično većeg kapaciteta nego ranije.

Kako su se ova unapređenja, ali i cjelokupan paket pokazali u praksi? O tome se detaljno bavimo u nastavku.

Pa hajde da počnemo!

Xiaomi 17T Pro: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

T serija ove godine svjesno igra na sigurno. Sa identičnim zaobljenim uglovima, tasterima na istim pozicijama i prepoznatljivim četvrtastim modulom kamera, novi model donosi estetiku koja je na prvi pogled preslikana sa prošlogodišnjeg modela.

Ipak, u rukama se krije potpuno drugačija priča zahvaljujući skoku u izboru materijala.

Umjesto plastike ojačane vlaknima koja je krasila prethodnika, zadnja strana je sada napravljena od čvrstog Gorilla Glass 7i stakla. Kada se to spoji sa matiranom završnicom i hladnim aluminijumskim ramom, telefon pod prstima više uopšte ne asocira na srednju klasu, već pruža čist osjećaj skupocenog uređaja.

Izvor: Ilija Baošić

Deep Blue verzija donosi teget nijansu sa specifičnim metalik odsjajem, a sjajna vijest je da je matirana tekstura izuzetno otporna na mrlje i otiske prstiju. Prednja strana donosi potpuno ravan ekran sa izuzetno tankim i simetričnim ivicama.

Sa ekranom od 6,83 inča, ovo je bez sumnje ogroman i gabaritan telefon, koji dimenzijama parira najvećim flegšip modelima na tržištu.

To se jasno odražava i kada je u pitanju težina, pa uređaj na vagi dostiže 219 grama. Ta gustina se osjeća tokom dužeg korišćenja. Međutim, inženjerski podvig je to što je unutra ubačena masivna baterija od čak 7.000 mAh, a da profil telefona uopšte nije narušen - i iznosi veoma prijatnih 8,25 milimetara.

Sve fizičke komande su grupisane na desnoj ivici. Na samom dnu se nalaze USB-C port i fiokica koja podržava dvije fizičke SIM kartice mada je tu i puna podrška za eSIM tehnologiju. Optički čitač otiska prsta je ugrađen ispod ekrana i radi besprekorno brzo, mada je postavljen niže nego što bismo željeli.

Zvuk se oslanja na hibridni stereo sistem, gde donji zvučnik vodi glavnu riječ, dok gornji služi i kao slušalica. Snaga i glasnoća su na izuzetno visokom nivou, pa je gledanje i slušanje sadržala bilo veoma prijatno.

Na kraju, tu je i vrhunska izdržljivost, koja je potvrđena zvaničnim IP68 sertifikatom. Telefon je potpuno imun na prašinu i nepredviđene pljuskove, a zvanične specifikacije garantuju da može da izdrži čak i potpuno potapanje u slatku vodu do dubine od tri metra na pola sata.

Xiaomi 17T Pro: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Kada se upali ekran, Xiaomi 17T Pro odmah stavlja do znanja da je riječ o komponenti koja može da parira najskupljim uređajima na tržištu. Veliki AMOLED panel dijagonale 6,83 inča donosi rezoluciju od 1280 x 2772 piksela , pružajući izuzetno oštru sliku i duboke crne tonove. Imerzija je fantastična zahvaljujući tankim i potpuno simetričnim okvirima sa svih strana, koji ističu prostranost ove potpuno ravne površine.

Ekran donosi bogatu 12-bitnu dubinu boja sa podrškom za preko 68 milijardi nijansi, pa gledanje Dolby Vision i HDR10+ sadržaja predstavlja pravi užitak. Ono gdje ovaj panel odlično demonstrira silu jeste nivo osvijetljenosti. Proizvođač navodi cifru od 3.500 nita u piku, a ono što mi možemo da vam kažemo jeste da je čitljivost na otvorenom je besprijekorna.

Panel se osvježava brzinom od maksimalnih 144 Hz, pa je skrolovanje kroz interfejs ekstremno fluidno.

Korisnici koji su osjetljivi na zamor očiju biće oduševljeni nivoom zaštite pod nazivom Vision Care. Pored gomile sertifikata za smanjenje plavog svjetla, ekran koristi visokofrekventno PWM zatamnjivanje od čak 3.840 Hz. To u praksi gotovo potpuno eliminiše ono nevidljivo, ali zamorno treperenje ekrana na niskim nivoima osvijetljenosti.

Xiaomi 17T Pro: Performanse

Izvor: Ilija Baošić

Po performansama koje nudi, Xiaomi 17T Pro je uređaj koji drži korak sa čistokrvnim flagship modelima današnjice. Pokreće ga najmoćniji MediaTek Dimensity 9500 čipset, izrađen na naprednom 3-nanometarskom procesu, koji donosi primjetan skok u snazi u odnosu na prethodnu generaciju .

Ono što odmah možemo reći jeste da je iskustvo korišćenja ekstremno fluidno, da se aplikacije otvaraju trenutno i da telefon prosto leti kroz svakodnevne zadatke, čak i pod teškim multitaskingom. Čipset na raspolaganju ima 12 GB brze RAM memorije, dok interna memorija nudi raskošnih 512 GB ultra brzog UFS 4.1 skladišnog prostora.

Što se tiče gejminga, moderni, grafički intenzivni naslovi rade besprijekorno glatko u stabilnih 60 frejmova na maksimalnim grafičkim podešavanjima. Pregrijavanje nije problem na 17T Pro modelu. IceLoop rashladni sistem radi odličan posao, pa iako se aluminijumski ram zagrije pod velikim opterećenjem, uređaj efikasno odvodi toplotu i ne prelazi granicu nelagodnosti u rukama .

Izvor: Ilija Baošić

Softversku stranu predvodi najnoviji HyperOS 3, izgrađen na temeljima Androida 16. Interfejs donosi vizuelno čisto i prilično moderno iskustvo na koje se lako navikavaju i korisnici koji dolaze sa potpuno drugačijih sistema. Veliki plus je obećana softverska podrška koja za evropsko tržište donosi pet godina velikih ažuriranja Android sistema i šest godina bezbjednosnih zakrpa, što ovom telefonu garantuje dugovječnost.

Xiaomi je ove godine stavio snažan fokus na rješenja inspirisana modernim trendovima, pa interfejs donosi sopstvenu verziju "Super Island" dinamičnog ostrva na vrhu ekrana, koje vizuelno sjajno prati obavještenja i sistemske radnje.

Primjena vještačke inteligenciju najviše se osjeća kroz fabrički integrisan Google Gemini i Circle to Search, ali i kroz napredne Xiaomijeve alate za obradu sadržaja. Tu su i izuzetno praktični sistemski asistenti za automatsko pisanje i instant prevođenje u realnom vremenu, između ostalog.

Xiaomi 17T Pro: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Kada su u pitanju kamere, Xiaomi 17T Pro nije želeo da ulazi u trku za najvećim senzorima na tržištu, već donosi izuzetno pametno balansiran i svestran sistem razvijen u saradnji sa kompanijom Leica .

Glavni modul na poleđini je Light Fusion 950 senzor od 50 MP, sa optičkom stabilizacijom (OIS) i svetlim f/1.67 otvorom blende. Fotografije snimljene po danu su vrhunske, oštre i prepune detalja.

Ipak, prava zvijezda ovog sistema je 5x periskopska telefoto kamera od 50 MP, takođe opremljena optičkom stabilizacijom. Ovaj senzor isporučuje čistokrvne flegšip rezultate i biće neizostavni dio svakom kupcu koji bude želio da približi svoj subjekat ili napravi portret koji izgleda kao da je uslikan profesionalnim aparatom.

Vidi opis Xiaomi 17T Pro: Majstor telefoto fotografije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kamera može da fokusira sa udaljenosti od 28 centimetara, što omogućava fantastične makro kadrove, dok hibridni zum ide sve do 120x zahvaljujući AI obradi.

Glavni senzor i telefoto kamera se odlično snalaze i u uslovima slabijeg osvetljenja. Noćni snimci zadržavaju odličnu teksturu, širok dinamički raspon i precizan balans bijele boje pod uličnom rasvetom, bez pretjeranog digitalnog šuma .

S druge strane, ultraširokougaona kamera od 12 MP je najslabija karika ovog sistema . Dok je preko dana sasvim korektna za hvatanje širih kadrova, nedostatak autofokusa i manji senzor čine je praktično neupotrebljivom čim padne mrak.

Kao simpatičan softverski dodatak ističe se Leica Live Moment funkcija, koja snima kratak video zapis tik prije pritiska okidača, omogućavajući vam da naknadno izvučete savršen frejm ili podelite dinamičnu, živu fotografiju.

Xiaomi 17T Pro: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Ispod haube Xiaomi 17T Pro telefona nalazi se masivna silicijum-ugljenična baterija kapaciteta od čak 7.000 mAh. To je ujedno i najveći kapacitet koji je ovaj brend ikada spakovao u neki od svojih telefona namenjenih međunarodnom tržištu.

U realnim uslovima, baterija bez ikakvih problema obezbjeđuje pun dan ekstremnog opterećenja, dok se umjerenijim pristupom može računati na dva puna dana upotrebe.

Kada dođe vreme za utičnicu, na scenu stupa podrška za brzo punjenje snage 100 W. Preko podržanog punjača (koji ne dolazi u kutiji) bilo nam je potrebno oko 20 minuta pola da se potpuno prazan telefon napuni iznad 50%, dok smo do stotke stigli za manje oko 45 minuta.

Kao ogroman plus u ovoj izdvaja se i podrška za bežično punjenje snagom od 50 W, a tu je i obrnuto žično punjenje snagom do 22,5 W, što ovaj telefon praktično pretvara u powerbank za dopunu drugih uređaja.

Xiaomi 17T Pro: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi 17T Pro je dostupan kupcima u Srbiji u tri zvanične boje - crnoj, ljubičastoj i plavoj. Uređaj se može nabaviti kako u slobodnoj prodaji, tako i kroz ponudu mobilnih operatora.

Za Xiaomi 17T Pro model u konfiguraciji sa 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije, preporučena maloprodajna cijena iznosi 114.999 RSD.

Ipak, ukoliko su vam flagshiš specifikacije Pro modela izvan budžetskih mogućnosti, standardni Xiaomi 17T nudi odličnu alternativu. Ovaj model je dostupan po cijeni od 82.999 RSD za verziju sa 256 GB skladišnog prostora, odnosno 94.999 RSD za model sa 512 GB interne memorije.

Povodom lansiranja nove serije, obezbijeđene su i pogodnosti za prve kupce. Tokom promotivnog perioda koji traje od 29. maja do 28. juna 2026. godine, odnosno do isteka zaliha, kupci koji se odluče za standardni Xiaomi 17T na poklon dobijaju - robot usisivač Xiaomi Robot Vacuum S40.

Za one koji izaberu napredniji Xiaomi 17T Pro postoji mogućnost izbora. Nakon uspješne kupovine i registracije na zvaničnom sajtu, korisnici mogu sami da odaberu svoj gratis uređaj - pametni televizor Xiaomi TV A 43 2026 ili pomenuti robot usisivač Xiaomi Robot Vacuum S40.