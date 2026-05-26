Xiaomi nije mogao da sačeka premijeru: Otkrio kako će izgledati 17T serija i neke ključne specifikacije

Telefoni Xiaomi 17T serije prvi put stižu u dvije različite veličine.
Kompanija Xiaomi je na svom zvaničnom X nalogu podijelila seriju fotografija i snimaka koji otkrivaju izgled i neke od ključnih specifikacija dolazećih telefona Xiaomi 17T serije.
Velika razlika kod nove serije jeste to što će telefoni po prvi put biti dostupni u dvije različite veličine, a prve reakcije fanova su odlične. U zvaničnoj anketi kompanije, skoro dvije trećine ispitanika (57,1%) izjasnilo se da im se više dopada manja, kompaktnija verzija uređaja.
For the first time, the T Series comes in two flagship sizes.— Xiaomi (@Xiaomi)May 22, 2026
Xiaomi 17T Series in deep blue and violet.
Telefoni dolaze u atraktivnim plavim i ljubičastim nijansama sa vrhunskom završnom obradom.
Kada su u pitanju kamere, Xiaomi sa ponosom ističe slogan "Majstor telefoto fotografije".
Xiaomi 17T Series. The Telephoto Master.
5x Leica optical zoom. 115mm equivalent.
Oba modela biće opremljena telefoto objektivom sa Leica optikom, a poznate mogućnosti su sljedeće:
- 5x optički zum
- 10x zum "optičkog kvaliteta"
- 120x AI Ultra Zoom koji pokreće veštačka inteligencija
Iz kompanije samouvereno tvrde da u ovoj klasi uređaja niko ne može da parira mogućnostima 17T serije.
Iako specifikacije baterije još uvijek nisu zvanično potvrđene, pouzdani insajderski izvori navode da će običan Xiaomi 17T imati bateriju kapaciteta 6.500 mAh uz žično punjenje od 67 W, dok će jači Pro model dobiti masivnu bateriju od 7.000 mAh sa brzim punjenjem od 100 W i bežičnim punjenjem od 50 W. Takođe, osnovni model će navodno imati plastično kućište, dok Pro verzija donosi premijum metalni ram.
Prema prethodnoj najavi proizvođača, telefoni će zvanično debitovati 28. maja, kada ćemo zvanično saznati i ostatak specifikacija, kao i cijene.