Xiaomi zakazao premijeru: 17T serija stiže već ovog mjeseca i biće najveća nadogradnja ikad

Autor D.V. Izvor Smartlife
Kompanija je zvanično potvrdila da Xiaomi 17T i 17T Pro stižu znatno ranije nego što je iko očekivao.

Xiaomi 17T i 17T Pro stižu ranije: Poznati datum i specifikacije Izvor: Ilija Baošić

Umjesto u septembru, kao prethodnih godina, novi Xiaomi telefoni stižu već ovog mjeseca.

Kompanija je  zvanično potvrdila da će Xiaomi 17T i 17T Pro premijerno biti prikazani 28. maja, uz obećanje da je riječ o najvećoj nadogradnji T serije ikad.

Na zvanične detalje ćemo morati da sačekamo još malo, a do tada možemo da se oslonimo samo na dosadašnje procurele informacije i glasine.

Kao i prošle godine, tvrdi se da će oba modela pokretati MediaTek procesor. Standardni Xiaomi 17T dobija Dimensity 8500-Ultra, dok će moćniji Xiaomi 17T Pro pokretati flagship procesor Dimensity 9500.

Snažnija Pro verzija imaće veliki AMOLED ekran od 6,83 inča, sa osvežavanjem od 144 Hz. S druge strane, osnovni model stiže sa nešto manjim AMOLED ekranom od 6,59 inča i osvježavanjem od 120 Hz.

Sistem kamera donosi ozbiljan hardver i visoku rezoluciju na oba uređaja.

Glavne kamere imaju po 50 MP, s tim što običan model koristi senzor Light Fusion 800, a Pro napredniji Light Fusion 950. Oba telefona dijele preostala dva objektiva, odnosno telefoto kameru od 50 MP sa 5x optičkim zumom i ultraširokogaonu od 12 MP.

Najveći adut ove serije biće do sada najveći kapacitet baterija.

Osnovni Xiaomi 17T imaće bateriju od 6.500 mAh i punjenje snagom 67 W. Xiaomi 17T Pro navodno će dobiti ogromnu bateriju od 7.000 mAh, koja podržava brzo 100 W žično punjenje i 50 W bežično.

