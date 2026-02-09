Testirali smo Redmi Note 15 Pro+ 5G: Novi Xiaomi telefon je izdržljiv kao tenk

Detaljno smo testirali novi Redmi Note 15 Pro+ 5G telefon - evo gdje je napredovao, a gdje ostao veran provjerenoj formuli.

Na test nam je stigao Redmi Note 15 Pro+ 5G, najnoviji i najmoćniji model nove Redmi Note serije kojom Xiaomi već godinama osvaja kupce.

Na papiru, ovaj telefon izgleda kao logičan nastavak formule koja je seriju i dovela tu gdje jeste. Veliki ekran, snažna baterija, pouzdana glavna kamera i bogat set funkcija jasno stavljaju do znanja kome je namijenjen i šta želi da ponudi.

Međutim, Redmi Note 15 Pro+ 5G se ne oslanja se samo na provjerene specifikacije, već donosi neka unapređenja koja će kupcima biti veoma značajna, a poseban fokus stavlja na izdržljivost, dugotrajnost i osjećaj pouzdanosti u svakodnevnoj upotrebi.

Pitanje je, naravno, da li je u tome i uspio. Kako se Redmi Note 15 Pro+ 5G pokazao u praksi, gdje je napredovao, a gdje je ostao na sigurnom terenu - saznajte u nastavku naše detaljne recenzije.

Redmi Note 15 Pro+ 5G: Dizajn

Redmi Note 15 Pro+ 5G na prvi pogled ne donosi drastičan redizajn. Novi model neodoljivo podsjeća na prošlogodišnji, uz neke bitne razlike - a one najvažnije baš i nisu vidljive golim okom.

Dizajn novog modela nedvosmisleno daje do znanja u kom pravcu Xiaomi želi da pogura ovu seriju - ka izdržljivosti, ali bez žrtvovanja izgleda. Zato, iako na prvi pogled djeluje kao klasičan veliki telefon, što smo ga duže koristili, to je postajalo jasnije da su unapređenja bila podređena svakodnevnoj upotrebi, a ne samo estetici.

Prednja strana donosi veliki AMOLED ekran sa blago zakrivljenim ivicama. Okviri oko ekrana izgledaju veoma moderno, tanki su i ujednačeni, dok panel štiti Gorilla Glass Victus 2 - isto staklo koje koriste mnogi flagship modeli.

Ekran Redmi Note 15 Pro+ 5G telefona štiti Gorilla Glass Victus 2 staklo

Na zadnjoj strani dominira veliko, centralno pozicionirano ostrvo kamera. Vizuelno je najprepoznatljiviji dio telefona, ali ne djeluje agresivno. Zapravo, nije ni previše izdignuto, pa se telefon na stolu nije "klackao" dok smo ga koristili, što je mali, ali važan detalj u svakodnevnoj upotrebi.

Materijal poleđine zavisi od boje. U slučaju uređaja koji se našao na našem testu, u pitanju je bila otporna plastika ojačana staklenim vlaknima, dok kupci na raspolaganju imaju i verziju sa eko-kožom. Ivice poleđine su identično zakrivljene kao i na prednjoj strani, pa je ergonomski osjećaj u ruci osetno prijatniji u odnosu na ravna rješenja sličnih dimenzija.

Ram je ravan, sa jasno definisanim ivicama koje poboljšavaju hvat. Izrađen je od polikarbonata ojačanog staklenim vlaknima, dok se ispod njega nalazi aluminijumska struktura koja čitavom telefonu daje izuzetnu čvrstinu. Čak i kada smo bez zadrške pokušali da ga presavijemo, Redmi je to bez problema podneo i nije pokazao znake popuštanja.

Iako Redmi Note 15 Pro+ 5G nije lagan telefon (207 grama), njegova težina je dobro raspoređena i nije stvarala osjećaj zamora pri dužem korišćenju.

Raspored elemenata je očekivan i bez iznenađenja. "Klackalica" za kontrolu jačinu zvuka i POWER taster izrađeni su od aluminijuma, nalaze se na desnom boku i lako su dostupni, dok su USB-C port i fiokica za SIM kartice smješteni na donjoj ivici.

Redmi Note 15 Pro+ 5G na raspolaganje stavlja hibridni stereo sistem zvučnika sa otvorima na vrhu i dnu. Na ovom polju primijetili smo dramatično unapređenje u odnosu na prošlu godinu, pa je zvuk ne samo kvalitetniji, već i iznenađujuće glasan. Basa ima sasvim dovoljno, srednji tonovi su za pohvalu, a separacija tonova je više nego solidna. Xiaomi je čak dodao mogućnost pojačavanja do 200 i 400 odsto.

Ipak, ključni adut ovog modela je njegova izdržljivost. Pored flagship zaštite ekrana i izuzetne čvrstine, najbolji Redmi u Note 15 seriji na raspolaganje stavlja IP66/IP68 zaštitu od prodora tečnosti i prašine, uz TUV sertifikat otpornosti na vodi. I ovo nije samo marketing - telefon smo ispuštali na pod, bacali na zemlju, prali i potapali u vodu - i sve je preživio.

Redmi Note 15 Pro+ test izdržljivosti

Redmi Note 15 Pro+ 5G zaista uliva povjerenje da bez problema može da preživi prosipanje tečnosti, skok u bazen i nezgodne padove iz džepa, bez konstantne brige da će prvi incident biti i posljednji. Drugim riječima - mir.

Ono što takođe nije vidljivo golim okom jeste da se IR dioda nalazi ispod donjeg desnog stakla na ostrvu sistema kamera, pa telefon može da posluži i kao daljinski upravljač. Nema problema ni sa beskontaktnim plaćanjem, jer je Xiaomi ispod površine poleđine implementirao NFC antenu, a pored fizičkih kartica, tu je i podrška za eSIM.

Redmi Note 15 Pro+ 5G: Ekran

Ekran je još jedan od važnih aduta Redmi Note 15 Pro+ 5G telefona i jasno je da je Xiaomi ovde želio da ostavi snažan utisak. U pitanju je veliki 6,83-inčni AMOLED panel sa brzinom osvježavanja do 120 Hz, koji već na prvi pogled djeluje ozbiljnije nego što je uobičajeno za ovaj segment.

U svakodnevnom korišćenju, ekran se pokazao kao izuzetno gladak i responzivan. Skrolovanje kroz sistem, društvene mreže i veb stranice je tečno, dok visoka frekvencija osvježavanja daje dodatni osjećaj brzine i uglađenosti. Promjene između 60 i 120 Hz dešavale su se neprimjetno, brzo i u skladu sa sadržajem.

Rezolucija od 1.280 × 2.772 piksela obezbjeđuje vrlo oštru sliku, sa kristalno jasnim tekstom i obiljem detalja. Boje su bogate i živopisne, ali ne i prenaglašene, dok je kontrast tipično "AMOLED-ovski", sa crnom koja je zaista crna.

Kada je u pitanju maksimalno osvjetljenje, Redmi Note 15 Pro+ 5G sa 3.200 nita u idealnim uslovima spada u sam vrh klase, a to je u realnim uslovima značilo da je sadržaj bio savršeno čitljiv čak i na direktnom suncu. I automatsko podešavanje osvjetljenja radi pouzdano i precizno, kako u zatvorenom prostoru, tako i napolju.

Ni podrška za prikaz HDR10+ i Dolby Vision sadržaja nije izostala.

Za korisnike osjetljive na treperenje, tu je i visokofrekventno PWM zatamnjivanje do 3.840 Hz. Iako PWM i dalje postoji, visoka frekvencija značajno pomaže u smanjenju zamora očiju tokom dužeg korišćenja, posebno pri nižim nivoima osvjetljenja.

Zahvaljujući ovim tehnologijama, Xiaomi je obezbijedio i TUV sertifikate kao garanciju svojih tvrdnji, među kojima je i zaštita od štetnog plavog svjetla.

Redmi Note 15 Pro+ 5G: Performanse i softver

Redmi Note 15 Pro+ 5G je po pitanju performansi vrlo jasno pozicioniran kao telefon srednje klase. Pokreće ga Snapdragon 7s Gen 4 čipset, koji nije zamišljen da juri rekorde, već da pruži stabilno i pouzdano iskustvo u svakodnevnoj upotrebi.

U praksi, sistem radi fluidno. Aplikacije se otvaraju brzo, animacije su glatke, a prebacivanje između više zadataka protiče bez primjetnih zastoja. Tokom svakodnevnog korišćenja nismo nailazili na bagove ili neobjašnjiva usporenja, što je u ovom segmentu jednako važno kao i sirova snaga.

Telefon se najbolje snalazi u standardnim zadacima. Društvene mreže, komunikacija, striming videa i multitasking ne predstavljaju nikakav problem. Ipak, potrebno je korigovati očekivanja kada su u pitanju igre. Lakši i srednje zahtjevni naslovi rade bez poteškoća, ali je kod grafički intenzivnih zagarantovano spuštanje podešavanja.

Dobra vijest je da je čip izuzetno stabilan, da se uređaj i u najzahtevnijim zadacima ne zagrijava previše, već zadržava konzistentne performanse tokom dužih sesija.

Na raspolaganju su konfiguracije sa 8 ili 12 GB RAM memorije, kao i 256 ili 512 GB interne memorije. Prostora za aplikacije, fotografije i video zapise ima više nego dovoljno.

Softversku stranu predvodi HyperOS 2, zasnovan na Android 15 operativnom sistemu. Interfejs je vizuelno moderan, bogat opcijama i funkcijama, ali i dalje dovoljno brz i responzivan. Xiaomi je zadržao prepoznatljiv stil, sa velikim brojem sistemskih podešavanja i dodatnih opcija za prilagođavanje.

Kako obećava proizvođač, Redmi Note 15 Pro+ dobiće četiri nove verzije Android-a, kao i 6 godina sigurnosnih zakrpa sistema.

Redmi Note 15 Pro+ 5G: Kamere

Redmi Note 15 Pro+ 5G kamerama pristupa prilično racionalno, bez prevelikih obećanja i bez pokušaja da se glumi flagship. Fokus je jasno stavljen na jednu snažnu glavnu kameru, dok su ostali moduli tu da upotpune iskustvo.

Glavna kamera se oslanja na optički stabilizovan senzor rezolucije 200 MP i upravo je ona najjača tačka kompletnog sistema. Fotografije uslikane danju imaju visok nivo detalja, dobar dinamički raspon i vrlo prijatne, prirodne boje. Obrada nije agresivna, pa rezultati ne djeluju veštački izoštreno ili prenaglašeno.

Visoka rezolucija senzora omogućava i solidan digitalni zum pri 2x uvećanju, gdje se kvalitet i dalje drži na dobrom nivou. Međutim, već pri većim uvećanjima postaje jasno da ovo nije zamena za pravi telefoto objektiv.

U slabijem osvjetljenju, rezultati su odlični za srednju klasu, sa solidnom količinom detalja, kontrolisanim šumom i pohvalnim dinamičkim rasponom. Noćni režim dodatno pomaže u tamnijim scenama.

Uvijek je korisno imati ultraširokougaonu kameru, a ovde je na raspolaganju senzor rezolucije 8 MP. Da je u pitanju rješenje kojeg ćemo se dugo sjećati - nije. Ipak, po danu može poslužiti za hvatanje širih kadrova čiji kvalitet je solidan. Nivo detalja je razumljivo ograničen, a dinamički raspon primjetno uži u poređenju sa glavnom kamerom. S druge strane, u noćnim uslovima, razlika u kvalitetu postaje još očiglednija.

Prednja kamera od 32 MP pravi dobre selfije. U dobrim svjetlosnim uslovima fotografije su oštre, sa prirodnim tonovima kože i solidnim HDR-om.

Redmi Note 15 Pro+ 5G: Baterija i punjenje

Baterija je još jedna oblast po kojoj se Redmi Note 15 Pro+ 5G ističe i jasno pokazuje šta mu je prioritet. Xiaomi je implementirao impresivnu silicijum-ugljeničnu bateriju kapaciteta od 6.500 mAh, koja autonomiju uređaja podiže na viši nivo u odnosu na prethodne generacije.

I baš je autonomija jedna od najjačih tačaka ovog telefona. Pri umerenoj upotrebi, bez problema je moguće izvući dva puna dana rada. Čak i uz intenzivnije korišćenje, sa dosta uključenog ekrana, navigacijom, društvenim mrežama i gledanjem video sadržaja, jedan pun dan bez razmišljanja o punjaču je zagarantovan, uz realne šanse da se izdrži i znatno duže.

Ovakvi rezultati dolaze kao posljedica dobrog balansa između velikog kapaciteta baterije, energetski efikasnog Snapdragon 7s Gen 4 čipseta i dobro optimizovanog HyperOS softvera.

Kada dođe vrijeme za punjenje, Redmi Note 15 Pro+ 5G podržava brzo punjenje snagom do 100 W. U praksi, to znači da se baterija može napuniti od 0 do 100% za oko 45 minuta, dok je i znatno kraće zadržavanje na punjaču dovoljno da se telefonu omogući dovoljno "goriva" za cjeli dan.

Podržano je i obrnuto žično punjenje snage do 22,5 W, pa telefon može poslužiti i kao prenosiva baterija za druge uređaje. Bežično punjenje, očekivano, nije prisutno.

Redmi Note 15 Pro+ 5G: Cijena i dostupnost

Redmi Note 15 Pro+ 5G već je dostupan kupcima u Srbiji, kako u maloprodaji, tako i u ponudi operatora.

Na raspolaganju su tri boje - Mocha Brown, Glacier Blue i Black - kao i dvije memorijske konfiguracije (256/8 GB i 512/12 GB). Preporučena maloprodajna cijene na tržištu iznosi od 54.999 dinara (oko 470 evra).

U okviru aktuelne promocije, najbrži kupci ovog modela dobijaju i poklon. Uz svaki kupljeni Redmi Note 15 Pro+ 5G na poklon stiže Xiaomi štapni usisivač G20 Lite.

Promocija važi do 15. februara i obuhvata i ostale modele iz Redmi Note 15 serije, pa oni koji se odluče na modele Redmi Note 15 Pro 5G ili Redmi Note 15 Pro na poklon dobijaju Xiaomi Instant foto-štampač 1S, uz pakovanje papira za štampu.