Testirali smo HONOR Magic8 Lite: Telefon koji traje 3 dana bez punjača i može da izdrži sve

Magic8 Lite telefon na raspolaganje stavlja bateriju kapaciteta od čak 7.500 mAh, ali i izdržljivost kućišta kakva se rijetko sreće. Evo kako se pokazao na našem testu.

Izvor: Ilija Baošić

Na test nam je stigao HONOR Magic8 Lite, telefon sa jasnom idejom da ponudi ono što je mnogim kupcima od izuzetne važnosti - bezbrižnost u svakodnevnoj upotrebi.

Umjesto jurnjave za sirovim performansama ili prenaglašenim kamerama, fokus je stavljen na izdržljivost, trajanje baterije i stabilno korisničko iskustvo. U pitanju je uređaj koji treba da izdrži svakodnevicu, a ne da impresionira samo na papiru.

I to ne kažemo olako. U trenutku kada mnogi konkurenti ne mogu da obećaju ni dva dana upotrebe, Magic8 Lite se otvoreno nameće kao trodnevno rješenje za korisnike koji ne žele da razmišljaju o punjaču.

HONOR ovdje ne pokušava da redefiniše klasu, već da je maksimalno racionalizuje. Rezultat je telefon koji djeluje jednostavno, ali promišljeno, sa jasnim prioritetima i bez prevelikih kompromisa.

A kako je to izgledalo na našem testu? Saznajte u nastavku.

HONOR Magic8 Lite: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

HONOR Magic8 Lite svojim izgledom ne donosi revoluciju, već evoluciju koja se nadograđuje na dobro poznate elemente prethodnika. Donosi zreo i promišljen dizajn, sa jasnim fokusom na praktičnost i izdržljivost.

Prednja strana je potpuno ravna, sa velikim OLED ekranom i tankim, ujednačenim okvirima. Izrez prednje kamere na ekranu je diskretan i ne odvlači pažnju tokom gledanja sadržaja.

Poleđina i bokovi su izrađeni od plastike, ali završna obrada podiže utisak pod prstima iznad očekivanja. Mat površina je prijatna na dodir, ne skuplja otiske prstiju i nije klizava. Drugim riječima, u ruci ostavlja bolji utisak nego što materijal sugeriše na papiru.

Ravan ram doprinosi osjećaju čvrstine i sigurnijem hvatu. Iako u sebi ima izuzetno veliku bateriju, Magic8 Lite ostaje relativno tanak, iznenađujuće lagan (189 grama) i dobro izbalansiran. Ne možemo reći da je njegova težina neprimjetna, ali je raspoređena tako da ne zamara ni pri dužem korišćenju.

Raspored elemenata na bokovima je klasičan. Tasteri za kontrolu jačine zvuka i POWER taster nalaze se na desnoj strani, dok su USB-C port i fiokica za SIM kartice na dnu. Sve je tačno tamo gdje očekujete, bez eksperimenata.

Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 6

Kružno ostrvo sistema kamera ostaje centralni vizuelni element na zadnjoj strani. Veliko je, centrirano i lako prepoznatljivo, a pritom i ne previše izdignuto, pa telefon leži veoma stabilno na stolu i kada se kucka po ekranu.

Kada su u pitanju zvučnici, na raspolaganju je stereo sistem. Zvuk je dovoljno glasan, čist i jasan, bez izraženog krčanja čak i pri višim nivoima jačine, a telefon dozvoljava i pojačavanje do 400%. Basa nema u izobilju, ali je prisutan taman koliko treba za gledanje videa, igranje igara i povremeno slušanje muzike.

Jedan od najvećih aduta HONOR Magic8 Lite telefona je njegova izdržljivost. Telefon posjeduje IP68 i IP69K sertifikate, koji garantuju zaštitu od prodora sitnih častica i tečnosti, čak i pod mlazom vruće vode, a tu je i otpornost na padove sa visine do čak 2,5 metra.

Izvor: Ilija Baošić

Ispuštali smo ga na pod, lupali, gazili, prskali, potapali, pokušavali da ga savijemo - i ništa. Magic8 Lite je uspio da preživi sve one nezgodne situacije u kojima jedan telefon realno može da se zatekne, pa čak i više toga.

Ovo nisu karakteristike koje se rijetko viđaju u ovom cjenovnom rangu, već u bilo kom rangu, pa kompaniji HONOR šaljemo jednu veliku pohvalu za dodatni mir koji će kupci osjetiti u svakodnevnoj upotrebi.

HONOR Magic8 Lite: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Ekran HONOR Magic8 Lite telefona je još jedna od njegovih svijetlih tačaka. Na raspolaganju je veliki 6,79-inčni OLED panel koji se osvježava brzinom do 120 Hz i podržava do milijardu boja.

Tokom testiranja, prikaz je konstantno bio gladak, bilo da smo skrolovali kroz interfejs, gledali video ili igrali igre, a visoka frekvencija osvježavanja značajno je doprinijela utisku fluidnosti.

Rezolucija od 1.200 × 2.640 piksela obezbjeđuje vrlo oštru sliku, sa dobrim nivoom detalja i oštrim tekstom. Boje su živopisne, ali ne prenaglašene, dok je kontrast tipičan za OLED tehnologiju - stvarno crna boja i vrlo dobra separacija svijetlih i tamnih tonova. Ekran podržava HDR10+ sadržaj, pa filmovi i serije izgledaju bogatije nego što bi mnogi očekivali u ovom segmentu. Posebno se izdvaja maksimalno osvjetljenje, koja ide do čak 6.000 nita prilikom gledanja odgovarajućeg sadržaja.

U praksi, ekran je bio savršeno čitljiv čak i na direktnom suncu, bez potrebe da zaklanjamo telefon rukom. Automatsko podešavanje osvjetljenja radi pouzdano i bez naglih skokova, kako u zatvorenom, tako i napolju.

Tu je i visokofrekventno PWM zatamnjivanje do 3.840 Hz, koje će posebno značiti onima koji su osjetljivi na treperenje ekrana.

HONOR Magic8 Lite: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

HONOR Magic8 Lite je po svojim performansama jasno pozicioniran kao telefon srednje klase, i tu nikakve dileme nema. Pokreće ga Snapdragon 6 Gen 4 čipset, koji nije namijenjen ekstremnim performansama, ali je sasvim dovoljan za ono što većina korisnika radi tokom dana.

Sistem je veoma pristojno fluidan, aplikacije se brzo otvaraju, a osnovni multitasking protiče bez većih zastoja.

U realnoj upotrebi, telefon se najbolje osjeća pri standardnim zadacima. Društvene mreže, komunikacija, video sadržaj i lakše igre radile su bez problema. Kod zahtjevnijih igara je garantovano spuštanje grafičkih podešavanja, a broj kadrova u sekundi zavisi od naslova do naslova. Dobra strana je to što se uređaj ne zagrijava previše i zadržava konzistentne performanse tokom dužeg korišćenja.

Na raspolaganju je 8 GB RAM i 256 ili 512 GB interne memorije, na šta je zaista teško požaliti se.

Izvor: Ilija Baošić

Softversku stranu predvodi MagicOS 9, zasnovan na Android 15 operativnom sistemu. Interfejs je vizuelno čist, moderan i relativno lagan, sa dobrim animacijama i jasnom logikom menija.

Ako ste prethodno imali priliku da koristite HONOR ili Huawei telefon, osjećaćete se kao kod kuće. S druge strane, ako niste, sigurni smo da vam neće biti potrebno previše vremena da se priviknete na korisnički interfejs i korisne funkcije koje nudi.

HONOR Magic8 Lite: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Za razliku od najskupljeg Pro modela, HONOR Magic8 Lite kamerama pristupa bez prevelikih obećanja, što se vidi i u praksi. Fokus je na jednoj pouzdanoj glavnoj kameri, dok je sekundarni modul na poleđini tu da pokrije osnovne potrebe. Sistem je jednostavan, ali funkcionalan, i namijenjen onima koji žele korektne rezultate bez mnogo razmišljanja.

Glavna kamera koristi senzor od 108 MP sa optičkom stabilizacijom slike, što je i njen najveći adut. Fotografije snimljene po danu imaju dobar nivo detalja, solidan dinamički raspon i prirodne boje. Obrada nije agresivna, pa snimci izgledaju realno, bez pretjeranog izoštravanja ili prenaglašenog kontrasta.

Izvor: Ilija Baošić

U slabijem osvjetljenju i bez prevelikih pokreta, glavna kamera se oslanja na kombinaciju OIS-a i softverske obrade. Fotografije nisu spektakularne, ali su pristojne za dijeljenje na društvenim mrežama. Količina detalja je solidna, a šum je pod kontrolom - naročito kada se koristi noćni režim.

Izvor: Ilija Baošić

Funkcija koju smo željeli da isprobamo, ali nam niske temperature nisu dozvoljavale je podvodno snimanje, koje je moguće samo zahvaljujući izuzetnoj izdržljivosti telefona.

Ultraširokougaona kamera od 5 MP predstavlja najslabiju tačku sistema. Rezolucija je niska, detalji su ograničeni, a dinamički raspon primetno uži u poređenju sa glavnom kamerom. Dobro može poslužiti po danu i pri dobrom svjetlu, ali razlika u kvalitetu je očigledna i ne može se zanemariti.

Prednja kamera od 16 MP daje korektne selfije, sa dobrim tonovima kože i solidnom oštrinom. U dobrim svjetlosnim uslovima rezultati su vrlo dobri, dok u slabijem osvjetljenju kvalitet očekivano opada, ali ostaje u granicama prihvatljivog za ovaj segment.

HONOR Magic8 Lite: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

HONOR Magic8 Lite apsolutno dominira kada je autonomija u pitanju. Telefon koristi silicijum-ugljeničnu bateriju kapaciteta od čak 7.500 mAh, što je brojka koja se rijetko viđa i u znatno skupljim uređajima.

U praksi, ovo je jedan od najizdržljivijih telefona koji se danas mogu kupiti na našem tržištu, odnosno model koji bi trebalo da razmotri svako ko trajanje baterije stavlja ispred svega.

Pri umjerenoj upotrebi, Magic8 Lite bez ikakvih problema može da izdrži tri puna dana rada. Čak i uz intenzivnije korišćenje, uz sate uključenog ekrana, navigaciju, gledanja video sadržaja i društvenih mreža, do dva dana autonomije je realan scenario.

Upravo ovdje se vidi odličan balans između velikog kapaciteta, energetski efikasnog čipseta i dobro optimizovanog softvera.

Ni brzo punjenje nije izostavljeno. Podržana je snaga do 66 W, što omogućava da se ogromna baterija napuni za tik nešto više od sat vremena. A čak i upola kraće zadržavanje na punjaču je dovoljno da se dobije više nego komforna autonomija za cijeli dan.

Na raspolaganju je i obrnuto žične punjenje drugih uređaja.

Punjač se, nažalost, ne isporučuje u pakovanju, a ni bežično punjenje nije podržano. Ipak, imajući u vidu trajanje baterije, to je kompromis koji će većina korisnika lako prihvatiti, sigurni smo.

HONOR Magic8 Lite: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

HONOR Magic8 Lite telefon dostupan je u maloprodaji, ali i u ponudi operatora. Na raspolagnju su crna i crvena boja, kao i dve konfiguracije - 256 i 512 GB.

Promotivna cijena iznosi 340 evra za verziju sa 256 GB, dok je za model sa 512 GB interne memorije potrebno izdvojiti 390 evra.