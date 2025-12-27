Kako se trostruko savitljivi Samsung pokazao na testu izdržljivosti? Ovo su mu slabe tačke

Trostruko savitljivi Samsung testiran je do krajnjih granica - pogledajte kako se "proveo".

Izvor: YouTube / JerryRigEverything

Samsung je početkom decembra predstavio trostruko savitljivi telefon koji se u samo dva poteza pretvara u tablet od 10 inča. U otklopljenom stanju debljina iznosi svega 3,9 mm, što je odmah pokrenulo pitanja o izdržljivosti.

Odgovor je potražio Zak Nelson sa kanala JerryRigEverything, a rezultati su, očekivano, podijeljeni.

Unutrašnji ekran Samsung Galaxy Z TriFold telefona sklapa se ka unutra, što ga štiti od spoljašnjih oštećenja i predstavlja prednost u odnosu na Huawei Mate XT Ultimate. Ipak, kao i kod drugih savitljivih rješenja ostaje izrazito osjetljiv i može se izgrebati noktom - a popravka je papreno skupa. Spoljašnji ekran, s druge strane, je znatno otporniji zahvaljujući Gorilla Glass Ceramic 2 staklu.

Izvor: YouTube / JerryRigEverything

Konstrukcija telefona kombinuje aluminijumski ram, djelimično titanijumske šarke i plastična leđa ojačana keramičko-staklenim vlaknima. Telefon čak posjeduje IP48 sertifikat, što djeluje impresivno za ovako složen mehanizam. Međutim, kako je pokazao Nelson, sitne čestice mogu da prodru u šarke.

Najveći kompromis pokazao se u testu savijanja. Za razliku od prethodnih Fold modela, ovaj ultratanak uređaj može se trajno deformisati uz dovoljno sile. Pokušaj sklapanja u pogrešnom smjeru završava potpunim uništenjem unutrašnjeg ekrana, iako treba naglasiti da je za to potrebna ozbiljna fizička snaga.

Izvor: YouTube / JerryRigEverything

Rastavljanje je otkrilo još jednu slabu tačku. TriFold nema klasičan sistem hlađenja, pa se može očekivati jače zagrijavanje pod opterećenjem. Zamijeniti bateriju takođe nije lak posao, jer su iste ekstremno tanke i lako se mogu saviti, što baš i nije preporočljivo i sa sobom nosi značajan rizik.

Podgledajte: