Samsung predstavio Exynos 2600: Prvi 2 nm čipset na svijetu stiže da ispravi greške iz prošlosti

Exynos 2600 donosi unapređenja na svim poljima, a debitovaće u Galaxy S26 telefonima.

Izvor: YouTube / Samsung

Samsung je zvanično predstavio Exynos 2600, prvi 2-nanometarski čipset na svijetu. Debitovaće početkom sljedeće godine, kada Samsung zvanično bude predstavio Galaxy S26 telefona.

Izrađen na potpuno novom 2 nm GAA proizvodnom procesu, Exynos 2600 dono 10-jezgarni CPU zasnovan na Arm v9.3 arhitekturi, kao i novu Heat Path Block (HPB) tehnologiju za unapređeno upravljanje temperaturom.

Izvor: Samsung

Konfiguracija jezgara je 1+3+6. Obuhvata jedno glavno jezgro, tri performantna jezgra i šest energetski efikasnih jezgara. Brzina takta Prime C1-Ultra jezgra iznosi do 3,8 GHz, tri C1 Pro jezgra dostižu 3,25 GHz, dok preostalih šest C1 Pro jezgara rade na 2,75 GHz.

Prema navodima Samsung-a, Exynos 2600 donosi do 39% veće performanse u poređenju sa Exynos 2500 čipom, ali i poboljšanu energetsku efikasnost.

Za gejming i druge grafički intenzivne zadatke zadužen je Xclipse 960 GPU, koji donosi do 50% bolje ray-tracing performanse i duplo veće računske performanse u odnosu na prethodnika.

Izvor: Samsung

Na polju veštačke inteligencije, novi čipset dobio je unapređeni NPU koji, prema tvrdnjama kompanije, nudi čak 113% bolje AI performanse u odnosu na prethodnika. Bezbjednost je takođe unapređena, uz podršku za virtualizovanu zaštitu i hardverski podržanu hibridnu post-kvantnu kriptografiju.

Na polju fotografije i videa, procesor signala slike (ISP) dobija novi AI Visual Perception System (VPS), koji omogućava preciznije prepoznavanje scena i objekata. Čipset podržava senzore do 320 MP, kao i naprednu redukciju šuma u videima zasnovanu na dubokom učenju, što bi trebalo da donese znatno bolje snimke u slabom osvjetljenju.

Exynos 2600 je ujedno i prvi čip koji koristi Samsung-ovu Heat Path Block (HPB) tehnologiju. Ona se oslanja na High-k EMC materijale kako bi se toplota efikasnije odvodila, što omogućava stabilne performanse tokom dugotrajnog opterećenja.

Izvor: Samsung

Među ostalim specifikacijama navode se podrška za LPDDR5X RAM, UFS 4.1 internu memoriju, kao i 4K ekrane sa osvježavanjem do 120 Hz.

Exynos je namijenjen telefonima Galaxy S26 serije, u to nema sumnje. A kojim tačno modelima i kojim sve tržištima - to tek treba da vidimo.

Za Samsung, Exynos 2600 je svojevrsno priznanje grešaka iz prošlosti, i biće vrlo uzbudljivo videti kako se novi čipset ponaša u realnim uslovima.