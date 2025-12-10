Tramp odobrio izvoz: Nvidia AI čipovi mogu u Kinu, ali Amerika uzima 25%

Nvidia je dobila dozvolu za izvoz H200 AI čipova u Kinu, ali odobrenim kupcima i uz dodatne troškove.

Izvor: Joshua Sukoff / Shutterstock.com, Andrew Sozinov / Shutterstock

Donald Tramp napravio je veliki zaokret u AI trci. Američki predsjednik poručio je da Nvidia sada sme da izvozi naprednije AI čipove u Kinu, ali samo odobrenim kupcima i uz izvoznu taksu od 25%.

Reč je o H200, drugom najjačem Nvidia AI čipu. Iako kineske kompanije i dalje ne mogu legalno da dođu do najboljih Blackwell B200 modela, H200 predstavlja drastičan skok u odnosu na ograničeni H20, koji je do sada bio jedina legalna opcija za kinesko tržište.

Procjene pokazuju da je H200 do šest puta brži od H20 u određenim zadacima. B200, međutim, sa deset puta boljim performansama u odnosu na H200, ostaje čip iz potpuno druge klase. Iako zvanično zabranjeni, tvrdi se da su B200 AI čipovi već pronašli svoj put u Kinu preko crnog tržišta, u vrednosti koja navodno prelazi milijardu dolara, piše Reuters.

Ostaje otvoreno pitanje koliko će kineske firme zaista kupovati legalne Nvidia čipove. Vlada u Pekingu više puta je poručila domaćim kompanijama da izbegavaju američku tehnologiju kada god je to moguće.

S druge strane, Huawei nastavlja da razvija sopstvene AI čipove i pokušava da sustigne Nvidia-u i AMD, ali i dalje je nejasno koliko je taj cilj zaista dostižan.