Stiže "ubica preskupih telefona": Snapdragon 8 Gen 5 spušta premijum moć u pristupačniju klasu

Snapdragon 8 Gen 5 donosi mogućnosti Elite čipova u telefone nižeg cjenovnog ranga.

Izvor: OnePlus

Qualcomm je upravo predstavio novi čipset iz 8-serije - Snapdragon 8 Gen 5. Ovo rešenje nije stiglo da nadmaši Snapdragon 8 Elite Gen 5, već da njegove premijum karakteristike spusti u pristupačniju klasu. Zato, 8 Gen 5 stiže kao rješenje za telefone pristupačnije cene, ali sa gotovo istim mogućnostima kao flagship modeli.

Kao i Elite varijanta, novi čip je izrađen na 3 nm proizvodnom procesu i koristi treću generaciju Oryon CPU jezgra. Ima dva glavna jezgra brzine takta od 3,8 GHz i šest performantnih jezgara na 3,32 GHz. Qualcomm tvrdi da ova konfiguracija donosi skok performansi koji će korisnici jasno osjetiti.

Izvor: Qualcomm

O performansama znamo samo ono što Qualcomm obećava, a kompanija tvrdi sljedeće: U poređenju sa Snapdragon 8 Gen 3 čipom, novi 8 Gen 5 nudi 36% bolje CPU performanse, 11% snažniji GPU i čak 46% bolje AI rezultate. Sve to prati i 13% niža ukupna potrošnja energije, što znači veću efikasnost, ali i dužu autonomiju.

Za grafičke performanse zaslužan je Adreno 840 GPU sa Frame Motion Engine 3.0 tehnologijom, istom koju ima i Elite model, ali bez Adreno High-Performance Memory podrške. Za AI zadužen je Hexagon NPU, koji ostvaruje 46% bolje rezultate u odnosu na SD 8 Gen 3, uz podršku za on-device AI i multimodalne ulaze, objašnjava GSMArena.

Izvor: Qualcomm

Tu su i poznati moduli - Spectra ISP i X80 5G Modem-RF sistem, isti onaj koji je korišćen u prošlogodišnjem Snapdragon 8 Elite čipu, što praktično znači flagship iskustvo u nižem cenovnom rangu.

OnePlus će prvi donijeti Snapdragon 8 Gen 5 na tržište kroz modele OnePlus Ace 6T i OnePlus 15R. Ubrzo će ga usvojiti i drugi proizvođači, među kojima su i iQOO, Motorola i vivo, pa se očekuje da će prvi telefoni sa ovim čipom stići vrlo brzo.

Jedno je sigurno - mnoge ubice preskupih telefona će pokretati upravo Snapdragon 8 Gen 5.