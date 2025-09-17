Galaxy S26 Ultra pokretaće Exynos 2600 čipset: Samsung počinje masovnu proizvodnju

Samsung-ov 2 nm proizvodni proces, novi GPU i napredna tehnologija hlađenja mogli bi da budu ključ uspjeha Exynos 2600 čipseta.
Samsung će ovog mjeseca započeti masovnu proizvodnju Exynos 2600 čipseta, tvrde industrijski insajderi. Ovo će biti prvi čip izrađen na Samsung-ovom 2-nanometarskom GAA (Gate All Around) proizvodnom procesu i koristiće se u predstojećoj Galaxy S26 seriji, uključujući i u flagship Galaxy S26 Ultra modelu, tvrdi Daishin Securities.
Upotreba Exynos 2500 čipa u Galaxy Z Flip7 modelu pomogla je Samsung-u da smanji troškove mobilne divizije, kao i da istovremeno podrži LSI odeljenje zaduženo za proizvodnju Exynos čipova. Cilj je da se ista strategija primeni u još većem obimu sa Exynos 2600 rešenjem i Galaxy S26 serijom.
Ranije ove godine, šef Samsung LSI divizije je izjavio da kompanija "pažljivo priprema" novi čipset i da očekuje "dobre rezultate". Exynos 2600 koristiće novi Heat Pass Block element, koji bi trebalo da poboljša odvođenje toplote iz silicijuma.
Exynos 2600 je već nekoliko puta primijećen na Geekbench testovima, a najnoviji rezultati izgledaju obećavajuće. Njegov Xclipse 960 GPU je takođe testiran i mogao bi da nadmaši Qualcomm-ovu grafiku u Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetu.
Od Exynos 2600 čipseta zavisi mnogo više od samog uspjeha Galaxy S26 serije. Ukoliko se pokaže kao stabilan i snažan čip, mogao bi da privuče spoljne kupce u Samsung-ove fabrike - posebno sada kada TSMC podiže cijene.
Insajderi očekuju da će narudžbine kompanija poput Nintendo-a, Tesla-e i Valens-a dodatno ojačati Samsung-ov biznis proizvodnje čipova. Kada je Nintendo u pitanju, Switch 2 čip je dizajnirala Nvidia, a proizvodi se na starom 8nm Samsung proizvodnom procesu. Ranije ove godine, Tesla i Samsung potpisali su ugovor vredan 16,5 milijardi dolara za sljedeću generaciju AI čipova.
