Galaxy S26 Ultra pokretaće Exynos 2600 čipset: Samsung počinje masovnu proizvodnju

Samsung-ov 2 nm proizvodni proces, novi GPU i napredna tehnologija hlađenja mogli bi da budu ključ uspjeha Exynos 2600 čipseta.

Izvor: Framesira / Shutterstock.com

Samsung će ovog mjeseca započeti masovnu proizvodnju Exynos 2600 čipseta, tvrde industrijski insajderi. Ovo će biti prvi čip izrađen na Samsung-ovom 2-nanometarskom GAA (Gate All Around) proizvodnom procesu i koristiće se u predstojećoj Galaxy S26 seriji, uključujući i u flagship Galaxy S26 Ultra modelu, tvrdi Daishin Securities.

Upotreba Exynos 2500 čipa u Galaxy Z Flip7 modelu pomogla je Samsung-u da smanji troškove mobilne divizije, kao i da istovremeno podrži LSI odeljenje zaduženo za proizvodnju Exynos čipova. Cilj je da se ista strategija primeni u još većem obimu sa Exynos 2600 rešenjem i Galaxy S26 serijom.

Ranije ove godine, šef Samsung LSI divizije je izjavio da kompanija "pažljivo priprema" novi čipset i da očekuje "dobre rezultate". Exynos 2600 koristiće novi Heat Pass Block element, koji bi trebalo da poboljša odvođenje toplote iz silicijuma.

Exynos 2600 je već nekoliko puta primijećen na Geekbench testovima, a najnoviji rezultati izgledaju obećavajuće. Njegov Xclipse 960 GPU je takođe testiran i mogao bi da nadmaši Qualcomm-ovu grafiku u Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetu.

Od Exynos 2600 čipseta zavisi mnogo više od samog uspjeha Galaxy S26 serije. Ukoliko se pokaže kao stabilan i snažan čip, mogao bi da privuče spoljne kupce u Samsung-ove fabrike - posebno sada kada TSMC podiže cijene.

Insajderi očekuju da će narudžbine kompanija poput Nintendo-a, Tesla-e i Valens-a dodatno ojačati Samsung-ov biznis proizvodnje čipova. Kada je Nintendo u pitanju, Switch 2 čip je dizajnirala Nvidia, a proizvodi se na starom 8nm Samsung proizvodnom procesu. Ranije ove godine, Tesla i Samsung potpisali su ugovor vredan 16,5 milijardi dolara za sljedeću generaciju AI čipova.

Izvor: The Korea Herald